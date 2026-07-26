Bernd Mayländer revela las mejoras del nuevo safety car Mercedes de la F1

La Fórmula 1 ha estrenado su nuevo coche de seguridad en el Gran Premio de Hungría de 2026, introduciendo el Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ en la parrilla.

Sustituyendo al AMG GT Black Series que había servido al campeonato desde 2022, la nueva iteración es el primer coche de seguridad en contar con tracción total completamente variable, diseñada para mejorar la tracción y la estabilidad en condiciones de lluvia. El coche también luce una decoración especial en el Hungaroring para conmemorar el 30º aniversario de Mercedes suministrando vehículos oficiales de pista a la FIA.

Antes de su debut en pista, el veterano piloto del coche de seguridad Bernd Mayländer ofreció al comentarista principal de Sky Sports F1, David Croft, una visión detallada de la maquinaria Mercedes mejorada.

Las manijas de las puertas enrasadas desconcertaron al instante a Croft, que hasta ahora solo estaba acostumbrado a la maquinaria Mercedes anterior utilizada para ese papel. "Ni siquiera tienes que tocarlo. ¡Es increíble!", dijo.

Dentro del habitáculo, la cabina ha sido equipada con todos los sistemas necesarios.

"El interior también es nuevo", explicó Mayländer mientras señalaba las características. "Ese es nuestro sistema de luces. Ese es el sistema de radio, radio principal, radio de respaldo. El botón de arranque, muy importante. Y tenemos dos pantallas nuevas, donde recibimos la televisión en directo".

Añadió: "Tenemos un mapa GPS en el lado derecho, tenemos tiempos de vuelta, así que toda la información es muy útil, pero un mapa GPS es lo más importante que necesitamos".

El nuevo coche de seguridad GT 63 está impulsado por un motor V8 biturbo de 4,0 litros, que entrega 612 caballos de potencia, frente a los 639 caballos del anterior.

"El Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, como coche de seguridad oficial de la FIA F1, combina los máximos niveles de seguridad con una deportividad impresionante y placer de conducción", dijo Mayländer en el comunicado de prensa oficial. "Su respuesta ágil y directa a las órdenes del conductor es perfecta.

"Es el primer coche de seguridad con tracción total. Esto proporciona una tracción óptima, que se nota especialmente al combinarse con todas las demás características técnicas. Realmente muestra su potencial al tomar curvas y acelerar. Es un coche de carretera excepcional. Ahora estoy deseando conducir el nuevo coche de seguridad por primera vez en condiciones reales en Hungría".

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