Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Max Verstappen nombra la única condición que le haría retirarse de la F1

El piloto de Red Bull no ha ganado el título en dos años, pero dice que nunca ha dejado de creer que es el mejor de la parrilla

Alex Harrington

Publicado: 11 nov 2026, 13:35

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Max Verstappen dice que se marcharía de la Formula 1 si alguna vez dejara de creer que es el mejor piloto de la parrilla.

El cuatro veces campeón del mundo no ha ganado el título desde 2024, con Lando Norris llevándose el campeonato el año pasado y Kimi Antonelli sentenciando el campeonato de 2026 en México a principios de este mes.

Pero, hablando con los medios antes del Gran Premio de Sao Paulo, a Verstappen se le preguntó directamente si todavía se considera el mejor piloto de la F1.

"Siempre lo pienso", dijo. "¡Si no, lo dejaría!"

Añadió que esta mentalidad se remonta a su primera temporada en el campeonato, cuando debutó con Toro Rosso con solo 17 años en 2015.

"Sí tienes ese pensamiento, pero en 2015 también sabía que todavía tenía mucho que aprender", dijo. "Pero ya tenía en la cabeza que tenía el potencial para ser el mejor, sí".

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Ha sido un año extraño para el neerlandés. Red Bull empezó su primera temporada con sus propias unidades de potencia, construidas con Ford, muy lejos del ritmo, y no ganó una carrera hasta el Gran Premio de Baréin en octubre, que se trasladó a Sepang después de que la carrera en Sakhir fuera cancelada.

Desde entonces ha sumado victorias en Singapur y México, y ahora es segundo en la clasificación, 17 puntos por delante del piloto de Mercedes George Russell.

"Creo que simplemente he tenido una buena temporada", dijo sobre lo que va de año. "Lo que pasa es que en Formula 1 también dependes de tu coche, por supuesto. Últimamente, hemos vuelto a tener las cosas razonablemente bien ordenadas. Y entonces llegan las victorias".

Su domingo sin duda siguió esta idea. Saliendo 21º tras una penalización de motor, Verstappen escaló hasta el segundo puesto por detrás de Norris, pese a quejarse de un cambio en el coche Red Bull investiga qué falló en el coche de Verstappen durante su remontada en el GP de Brasil después del cambio a neumáticos slick.

El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, dijo después que ninguna simulación podría haber predicho una actuación así, añadiendo que Verstappen estaba "batiendo al simulador de forma regular".

Fue el tercer año consecutivo en que Verstappen se abrió camino hasta el podio desde el fondo de la parrilla en Interlagos. Le quedan tres carreras para conservar la segunda posición en el campeonato, con Russell y Lewis Hamilton presionando fuerte por detrás, y Red Bull también intentando mantener a McLaren detrás en la lucha por el tercer puesto en la clasificación de constructores.

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