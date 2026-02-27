El jefe del equipo Red Bull de Fórmula 1, Laurent Mekies, detalló por qué cree que el valor de Max Verstappen para el equipo es tan grande fuera de la pista como lo es dentro del coche.

Mekies y Verstappen formaron una sólida asociación en cuanto el francés tomó el relevo de Christian Horner como jefe de equipo de Red Bull en julio pasado, y el enfoque liderado por la ingeniería de Mekies fue señalado como uno de los factores del giro de rendimiento del equipo a mitad de temporada.

Hablando con Motorsport.com en la antesala de otra campaña crucial para Red Bull, con el debut de sus primeras unidades de potencia desarrolladas internamente para el nuevo reglamento de 2026, Mekies dijo que el rol de Verstappen en el equipo de Milton Keynes difícilmente puede sobreestimarse.

"[Ha sido] fantástico", afirmó Mekies. "Max encarna el automovilismo en todos los sentidos, no hay un solo detalle que se le escape. Lo que hace al volante está claro para todos, pero desde dentro se puede apreciar su extraordinaria sensibilidad técnica y su comprensión total de este deporte, que imagino proviene de haber estado inmerso en él toda su vida.

"Tiene una visión ilimitada; su rol va mucho más allá de pilotar. Es una verdadera fuerza impulsora para todos los que trabajan en el proyecto y juega un papel crucial en todo el sistema. Está involucrado en cada aspecto, cuando asumimos riesgos, cuando enfrentamos contratiempos, en cada decisión. En un cambio reglamentario tan radical como este, es un valor añadido enorme."

Red Bull Racing has looked more competitive than initially expected with its in-house power units. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verstappen recibirá este año a un nuevo compañero de equipo en la figura de Isack Hadjar, de 21 años, que fue promovido tras una impresionante temporada de novato en el equipo hermano Racing Bulls, la escudería anglo-italiana previamente liderada por Mekies.

Después de años sufriendo con un bajo rendimiento en su segundo asiento, Red Bull está desesperado por tener ambos coches sumando puntos de forma regular, y hasta ahora Mekies ha quedado impresionado con lo que ha visto del también francés tras su reencuentro.

"Hasta ahora ha hecho todo de la manera correcta, mostrando el enfoque adecuado en términos de compromiso y personalidad", dijo Mekies sobre su compatriota. "Se mudó de inmediato a Inglaterra, está en la sede de Milton Keynes cada dos días y vive en contacto cercano con el equipo. Entre los dos test de Sakhir volvió al simulador, no está dejando nada de lado."

Si bien las unidades de potencia de Red Bull han desafiado todas las expectativas en términos de rendimiento y fiabilidad, Mekies sigue esperando que el equipo comience la era 2026 por detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull.

"Todos somos conscientes de que, incluso con un punto de partida extraordinario, estamos frente a gigantes del automovilismo con una experiencia inmensa", advirtió. "Hemos escalado la primera montaña, pero hay otra por delante. Estamos aquí para luchar, por el momento un poco por detrás de los otros tres equipos punteros, pero listos para darlo todo para alcanzarlos."