Fórmula 1 GP de Singapur

Max Verstappen responde a los expilotos de F1 por las críticas al reglamento de 2026

Max Verstappen acusó a algunos expilotos de Fórmula 1 de no entender el nuevo reglamento del campeonato antes de expresar sus críticas

Alex Harrington

Publicado: 18 oct 2026, 12:42

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

El piloto de Red Bull Max Verstappen habló sobre las críticas que recibió de expilotos, y el cuatro veces campeón considera que esa negatividad surge de que los comentaristas no entienden el reglamento de 2026.

En diálogo con De Telegraaf durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur, después de que le mostraran comentarios recientes del campeón mundial de 1996 Damon Hill, el neerlandés dio su opinión sobre por qué, a su entender, los expilotos pueden dar "respuestas muy extrañas" cuando son entrevistados.

"¿Sabes cuál es el problema con muchos expilotos?", dijo Verstappen. "No estudian en absoluto el nuevo reglamento. Así que no saben exactamente cómo funciona el motor ni exactamente cómo trabaja. Luego les preguntan al respecto en televisión y a veces salen respuestas muy extrañas".

Rápidamente agregó que eso "no aplica a todos, pero sí a varios de ellos".

Fernando Alonso y Lando Norris respaldaron sus opiniones sobre el reglamento, pero Verstappen dijo que no busca aliados. En cambio, simplemente estaba dando su opinión sobre lo que había visto hasta ahora este año.

"Yo simplemente digo lo que pienso, lo que está mal a mi modo de ver y lo que podría mejorarse", continuó. "A veces recibo críticas por eso de ciertas personas, o dicen que no entienden a qué me refiero. Pero al final quedará claro si algo es bueno o malo".

Un crítico que ahora vuelve a ganar

Verstappen ha sido uno de los críticos más fuertes del nuevo reglamento que comenzó esta temporada. El cambio trajo nuevas unidades de potencia con una dependencia mucho mayor de la energía eléctrica. Si bien admitió haber considerado retirarse de la F1, finalmente extendió su contrato con la escudería de Milton Keynes hasta 2030 hace apenas dos meses.

Y el momento fue oportuno, ya que el piloto acaba de encadenar victorias consecutivas en Malasia y Singapur. Está cuarto en el campeonato de pilotos con 221 puntos, apenas ocho por detrás del piloto de Ferrari Lewis Hamilton.

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará del 23 al 25 de octubre.

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