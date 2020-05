El día que Verstappen marcó un récord casi imposible de romper

Como con la mayoría de los récords, llega un cierto punto de inflexión, especialmente cuando se trata de ser el "más joven" en registrar varios logros.

El récord del campeón mundial más joven ha disminuido gradualmente en los últimos 15 años, habiendo sido mantenido durante mucho tiempo por Emerson Fittipaldi, que tenía 25 años y 303 días de edad cuando ganó su primer título en 1972. Fernando Alonso (2005) y Lewis Hamilton (2008) mantuvieron cada uno el récord durante unos pocos años, sólo que Sebastian Vettel bajó aún más el listón hasta los 23 años y 134 días, donde se encuentra ahora.

2020 marca la última oportunidad para Max Verstappen de romper ese récord, siendo uno de los pocos reconocimientos de ser "el más joven" que no tiene actualmente. Es el piloto más joven en iniciar una carrera, el más joven en conseguir puntos, el más joven en subir al podio, el líder de carrera más joven y el piloto más joven en participar en un fin de semana de gran premio.

Pero el más notable de sus registros de "el más joven" es, por supuesto, ser el ganador más joven de una carrera de F1, algo que logró en este día en 2016.

Que un Red Bull gane una carrera no es una gran sorpresa, pero las circunstancias que rodearon la victoria de Verstappen fueron nada menos que extraordinarias. Era su debut equipo después de su sorprendente ascenso luego de solamente cuatro carreras disputadas en 2016, actuando como punto de partida de una relación que parece destinada a definir la carrera de Verstappen en la F1.

Verstappen ya había atraído una enorme atención durante su temporada de debut con Toro Rosso en 2015, convirtiéndose en el piloto más joven de la F1 con sólo 17 años. Si bien había preocupaciones sobre su preparación, que incluso llevaron a la FIA a cambiar las reglas de superlicencia para asegurarse de que los pilotos tuvieran al menos 18 años antes de llegar a la máxima categoría, el holandés hizo un trabajo impresionante en su campaña de novato.

El alboroto que rodeaba a Verstappen mostró pocas señales de disminuir en dirección a 2016, lo que llevó a que se presionara a Daniil Kvyat. El ruso dijo públicamente que se sentía relajado sobre su futuro a pesar de que el fuego parecía estar encendido debajo suyo y el asesor de Red Bull, Helmut Marko, ya tenía la vista puesta en conseguir que Verstappen entrara en el equipo senior más pronto que tarde.

Si Red Bull necesitaba una excusa para hacer el cambio, entonces Kvyat le dio una en la primera parte de la temporada. Mientras que en China se anotó un podio después de su momento "torpedo" con Vettel en la salida, Kvyat se vino abajo dos semanas después en Rusia. Dos incidentes con Vettel en la primera vuelta dejaron a Kvyat enfrentado a la ira del piloto de Ferrari, y los jefes de Red Bull tomaron la decisión: era hora de darle una oportunidad a Verstappen.

Red Bull confirmó el cambio cuatro días después de la carrera de Rusia, colocando a Verstappen junto a Daniel Ricciardo a partir del Gran Premio de España. Si bien su nombramiento en Toro Rosso había sorprendido a la comunidad de la F1, había cierta incertidumbre sobre si Verstappen estaba listo para luchar al frente con sólo 18 años.

Verstappen se adaptó rápidamente al monoplaza Red Bull RB12, rodando a menos de dos décimas de segundo de Ricciardo tanto en la FP1 como en la FP2. El holandés terminó cuarto en los últimos entrenamientos, un lugar por delante de Ricciardo, pero se quedó a más de cuatro décimas de segundo en la clasificación. Aún así fue lo suficientemente bueno para ser cuarto en la parrilla por delante de Kimi Raikkonen y Vettel, los pilotos de Ferrari.

"No esperaba adaptarme al auto tan rápidamente", admitió Verstappen después de la clasificación. "No esperaba estar en la segunda fila, así que es una sensación positiva. Estamos cerca de un podio y con suerte podremos mantener nuestras posiciones en la carrera de mañana".

Verstappen hizo una salida decente, metiéndose en el rebufo de su compañero de equipo en la carrera hacia la curva 1, sólo para permitir a Vettel llegar a la cuarta posición. Verstappen contraatacó con un movimiento audaz por el exterior de la larga curva 3 a la derecha para recuperar la posición, y luego vino el incidente que cambió la carrera.

Los dominantes Mercedes de Lewis Hamilton y Nico Rosberg chocaron en el corto trayecto hacia la curva 4, enviando a ambos autos a la grava, quedando fuera de la carrera. El auto de seguridad debió intervenir, dejando a los Red Bull en primer y segundo lugar, con Ricciardo liderando seguido de Verstappen.

Sería la primera prueba para Verstappen en una batalla para ganar una carrera desde sus días en la Fórmula 3, pero seguramente, en su primera salida para Red Bull, no sería capaz de estar a la altura de Ricciardo. La dúo tenía el beneficio añadido de que Carlos Sainz -compañero de equipo de Verstappen sólo dos semanas antes- estaba en tercera posición, actuando como amortiguador de las Ferrari que estaban detrás.

Ricciardo pudo liderar el pelotón limpiamente para la reanudación, pero tuvo a Verstappen como compañía cercana durante todo el período inicial, sin lograr ningún tipo de ventaja significativa. Vettel había perdido cinco segundos ante Ricciardo cuando pasó a Sainz, con Raikkonen ubicado cuatro segundos más atrás.

Ricciardo y Verstappen se detuvieron en pits con una vuelta de diferencia para retener el 1-2 parcial de Red Bull, pero las Ferrari se las arreglaron para ganar terreno con el neumático nuevo. Al final del segundo stint, Vettel estaba a sólo dos segundos del líder de la carrera, Ricciardo, mientras que Verstappen se mantenía dentro del rango de DRS de su compañero de equipo, aunque nunca lo suficientemente cerca para hacer un movimiento.

Fue la decisión estratégica en la segunda ronda de paradas en boxes lo que finalmente le dio a Verstappen la victoria en la carrera. Red Bull llamó a Ricciardo siendo líder en la vuelta 28, colocándole un juego de neumáticos de compuesto blando. Ferrari cubrió a Ricciardo con Vettel, yendo por la misma estrategia una vuelta más tarde. Esto dejó a Verstappen liderando un gran premio por primera vez con Raikkonen rondando un par de segundos por detrás.

Pero los neumáticos blandos no dieron ni a Ricciardo ni a Vettel el rendimiento que esperaban. Ahora comprometido con una estrategia de tres paradas, Ferrari sacó a Vettel de su miseria pronto, haciendo una última parada por neumáticos medios después de sólo ocho vueltas con los blandos. Red Bull hizo lo mismo con Ricciardo después de 15 vueltas, pero le había costado a ambos pilotos posición en la pista, y puso a Ricciardo detrás de Vettel.

A estas alturas, Verstappen y Raikkonen ya habían hecho su segunda y última visita a los pits, llevando un juego de neumáticos medios que los llevaría hasta el final. Mientras que Vettel y Ricciardo se disponían a montar rápidamente neumáticos más frescos, Verstappen tenía la posición en la pista y le daba a Raikkonen poca oportunidad de acercarse.

Raikkonen cruzaba la línea a un segundo de Verstappen, pero incluso con DRS no fue capaz de concretar un adelantamiento. Verstappen no falló ni una sola vez siendo líder, absorbiendo toda la presión que le aplicaba un piloto del doble de su edad y con cerca de 300 carreras de experiencia.

Vettel y Ricciardo no pudieron acercarse lo suficiente como para molestar nuevamente al dúo de punta, teniendo que conformarse con luchar entre ellos por la posición final del podio. Vettel se sintió perjudicado por un intento audaz de clavado de Ricciardo en los últimos momentos, pero el australiano no pudo conseguir la posición, y finalmente tuvo que entrar en boxes en la penúltima vuelta cuando su neumático falló.

Raikkonen hizo un último ataque para adelantar a Verstappen y terminar su propia sequía de victorias, pero no fue suficiente. La diferencia en la línea de meta fue de 0s616 -y a los 18 años y 227 días, se convirtió en el ganador más joven en la historia de la F1.

"Es increíble, no podía creer que estuviera liderando", dijo Verstappen después de la carrera. "Es una gran sorpresa, no me lo esperaba. No puedo creerlo".

"Tenía como objetivo el podio, pero ganar de inmediato es una sensación increíble. En las últimas vueltas me dio un poco un calambre, me estaba emocionando mucho, no podía creerlo".

"Estaba mirando el certel de pits, vi mi nombre a 10 vueltas del final, y luego empecé a mirar el tablero. Pensaba: 'No lo mires, concéntrate en los neumáticos y termina la carrera'. Es una gran sensación. No me esperaba esto en absoluto".

Fue una justificación inmediata para la aparentemente despiadada decisión de Red Bull de degradar a Kvyat. Pasaron cuatro años y el cambio se considera ahora como una de las mejores decisiones que Red Bull ha tomado en la era post-Vettel.

"¡Entrar y clasificar en la segunda fila y ganar tu primer gran premio, solo se puede empeorar!", bromeó Christian Horner, jefe de Red Bull, después de la carrera. "Sospecho que se hará más fuerte a medida que tenga más experiencia, esté más familiarizado con el auto y su confianza crecerá".

"El mayor aspecto de su rendimiento ha sido su calma. Tiene mucha capacidad cuando está conduciendo el auto. Todos nos estábamos poniendo tensos a falta de cinco vueltas porque los neumáticos estaban al final de su vida".

"No había agitación en su voz, ni pánico, ni tensión. Era un hombre joven que estaba completamente en control de lo que estaba haciendo. Eso es lo que ha hecho desde el momento en que se subió al auto".

Tal frescura ha sido un sello distintivo del éxito de Verstappen desde ese logro inicial, consiguiendo otras siete victorias hasta la fecha -pero esa primera parece que se mantendrá en la historia de la F1.

Porque a menos que un equipo de primera línea encuentre un joven piloto sobresaliente y pueda permitirse un asiento en la primera oportunidad -justo después de su cumpleaños 18- entonces el récord de victorias de Verstappen es poco probable que sea superado.