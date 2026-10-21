Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Max Verstappen recibe una nueva invitación de la Fórmula E antes del debut del Gen4

El CEO de Fórmula E, Jeff Dodds, está ansioso por poner a Max Verstappen al volante del nuevo coche Gen4 del campeonato

Alex Harrington

Publicado: 21 oct 2026, 2:36

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El director ejecutivo de Fórmula E, Jeff Dodds, dijo que todavía le encantaría ver a Max Verstappen manejar el nuevo coche Gen4, el más potente utilizado hasta ahora en el campeonato. Aún no lo habló con el cuatro veces campeón de Fórmula 1, pero ve mucho valor en que el neerlandés pueda experimentar lo que ofrece el monoplaza eléctrico.

"No, no hemos hablado más con él sobre el coche", dijo Dodds a RacingNews365. "Sé que está muy enfocado, encantado de verlo renovar con Red Bull a largo plazo. Y obviamente conocemos muy bien al equipo de allí, y creo que están haciendo un muy buen trabajo.

"Pero aun así me encantaría ver a Max en este coche, en parte porque realmente valoro mucho su opinión. Así que me encantaría que manejara el coche para que pudiera darnos una devolución real, una visión real de lo que piensa de él".

El coche Gen4 cuenta con tracción total permanente, 450kW de potencia de carrera y hasta 600kW en Attack Mode. Y esta enorme potencia no pasó desapercibida, con el vigente campeón Lando Norris observándolo de cerca durante el Monaco E-Prix. Carlos Sainz y Nico Hulkenberg también lo miraron más de cerca.

"Olvido cómo se llama, Verstappen Racing, pero sus inversiones no se limitan a que él corra coches de Fórmula 1", continuó. "También está construyendo academias, y está muy enfocado en la actividad del simulador a la pista.

"Creo que hay oportunidades de hacer cosas con él que podrían ser bastante emocionantes".

En 2027, Fórmula E correrá por primera vez en el país de Verstappen, con una doble fecha prevista en Zandvoort en junio. Dodds no dio demasiadas pistas sobre si Verstappen estará involucrado. Lo que sí dijo fue que espera que el coche Gen4 atraiga a varios pilotos nuevos.

"Vamos a estar abrumados con potenciales nuevos pilotos", dijo.

Verstappen ciertamente está interesado en el automovilismo más allá de la F1, como lo demostró su reciente participación en carreras de GT, y ya ha Max Verstappen da su aprobación inicial al coche Gen4 de Formula E. Tal vez veamos un cruce en el futuro. Pero por ahora, espera el Gran Premio de Estados Unidos.

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