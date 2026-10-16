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Fórmula 1

Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa

Max Verstappen se estrena este fin de semana en la serie GT más emblemática de Europa, en la última prueba de la temporada del GT World Challenge Europe: 16 preguntas y respuestas

Heiko Stritzke

Publicado: 16 oct 2026, 14:38

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Clasificaciones de las 24 Horas de Nürburgring: sanción al coche de Max Verstappen

Foto de: Speedpictures

¡Es momento de GT3 nuevamente para Max Verstappen! Tras sus furiosas actuaciones en el Nürburgring Nordschleife —donde solo un fallo técnico le impidió llevarse la victoria absoluta en las 24 Horas de Nürburgring—, el tetracampeón del mundo de Fórmula 1 se vuelve a aventurar en el cockpit del Mercedes-AMG GT3. A continuación, resumimos las preguntas más importantes para los nuevos espectadores del GTWC.

1. ¿Qué es la GT World Challenge Europe?

La GT World Challenge Europe (GTWC Europe) es la serie original por excelencia dentro de las competencias de GT3 a nivel mundial. Organizada por la Stephane Ratel Organisation (SRO), se divide en dos modalidades: el Sprint Cup (dos carreras de 60 minutos por fin de semana) y el Endurance Cup (carreras de resistencia de 3, 6 o 24 horas). El evento más icónico de la GTWC Europe son las 24 Horas de Spa-Francorchamps.

Este campeonato es considerado la máxima referencia global del automovilismo de carreras cliente (customer racing), donde escuderías con apoyo oficial de las marcas y equipos privados compiten por la victoria junto a pilotos profesionales. Si bien existen categorías de dificultad similar en el mundo de los GT3, como el DTM o la clase GTD Pro en el IMSA SportsCar Championship, la mayoría de los directores de equipo coinciden en que el Endurance Cup de la GTWC Europe es el campeonato más exigente de todos.

En cada carrera, aproximadamente 20 vehículos diferentes tienen posibilidades reales de pelear por el triunfo absoluto en parrillas que promedian entre 50 y 60 autos. Las tripulaciones están divididas en cuatro clases según la categorización de pilotos de la FIA. Por supuesto, Verstappen competirá en la Pro Cup, la categoría reina.

Adicionalmente, existen las categorías Oro, Plata y Bronce, cada una con distintos requisitos de alineación para sus pilotos. Los autos de la clase Gold Cup pueden llegar a representar una amenaza real para los vehículos Pro; sin embargo, para todas las categorías que no son Pro, el objetivo principal sigue siendo la victoria dentro de su propia clase.

2. ¿Qué autos compiten en la categoría?

En la serie compiten de manera exclusiva autos deportivos homologados bajo la normativa GT3. La parrilla está conformada por versiones de competición derivadas de conocidos superdeportivos de calle, tales como:

Mercedes-AMG GT3 Evo

BMW M4 GT3 Evo

Porsche 911 GT3 R

Ferrari 296 GT3

Audi R8 LMS GT3

Aston Martin Vantage GT3

Lamborghini Huracán GT3 Evo2

McLaren 720S GT3 Evo

Ford Mustang GT3

Autos bis zum Horizont: Im Endurance-Cup starten bei jedem Rennen über 50 GT3-Fahrzeuge

Foto: SRO/JEP

A diferencia de la Fórmula 1, aquí nos encontramos con cockpits cerrados y con un diseño basado en vehículos de producción en serie. Además, se permiten asistencias electrónicas como el ABS y el control de tracción, ya que la categoría GT3 está orientada principalmente a pilotos amateurs, mientras que los profesionales representan solo una pequeña fracción de los campeonatos de GT3 en todo el mundo. El ESP está prohibido, al igual que las transmisiones completamente automáticas.

3. ¿Qué auto conducirá Max Verstappen?

Max Verstappen competirá a bordo de un Mercedes-AMG GT3 con el número 3. El vehículo será gestionado por el equipo 2 Seas Motorsport bajo la bandera de Verstappen Racing. Gracias a su motor V8 atmosférico de 6.3 litros, la máquina entrega alrededor de 550 CV de potencia y es la misma unidad que Verstappen Racing utiliza durante toda la temporada en la Sprint Cup y la Endurance Cup.

Verstappen ya pilotó un AMG GT3 en las 24 Horas de Nürburgring. Sin embargo, aquel vehículo presentaba variaciones en la altura respecto al suelo y restricciones adicionales en el ángulo del alerón o en la geometría de la suspensión debido a las exigencias particulares de dicho circuito. En la GTWC Europe existe un poco más de libertad en estos apartados.

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4. ¿Competirá Max solo durante toda la carrera o compartirá el auto?

Dado que la cita final de la temporada en Portimão es una carrera de resistencia de 3 horas perteneciente a la Endurance Cup, Max Verstappen compartirá el cockpit con dos compañeros de equipo: el joven talento británico y amigo del ámbito del sim racing Chris Lulham —piloto habitual de Verstappen Racing— y el experimentado especialista en GT Ben Barnicoat, quien se incorpora como piloto sustituto (ver pregunta 6).

Durante la carrera, cada piloto realizará un relevo (stint) de aproximadamente una hora. Se trata de turnos más largos que los de la Sprint Cup, donde la competencia dura una hora en total y se divide entre dos pilotos, completando unos 30 minutos cada uno.

5. ¿Cuándo y dónde se podrá ver la carrera en transmisión en vivo?

Tanto la carrera como la sesión de clasificación se podrán seguir a través de la transmisión en vivo gratuita en Motorsport.com, disponible con comentarios en inglés.

6. ¿Por qué se incorpora Max Verstappen precisamente en este evento?

Verstappen sustituirá a los pilotos titulares de su propia estructura. Tanto Daniel Juncadella como Jules Gounon, quienes habitualmente manejan el Mercedes-AMG #3, no podrán competir en Portimão debido a que ese mismo fin de semana el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) disputa sus 6 Horas de Barcelona. Dicha competencia se programó para reemplazar la cita inaugural del WEC en Qatar, que debió ser cancelada.

Juncadella competirá en el Circuit de Barcelona-Catalunya en la categoría Hypercar con la marca Genesis, mientras que Gounon lo hará con Alpine. Para mantener una alineación de alto nivel en el auto #3 durante el cierre de temporada, el propio dueño del equipo decidió vestirse con el mono de carreras aprovechando la única ventana disponible entre dos triple-headers de la Fórmula 1.

Varios pilotos se perderán la final de la GTWC debido a este cruce de fechas. Entre ellos se encuentra la leyenda de MotoGP Valentino Rossi —quien compite de forma profesional en GT3 desde 2022—, que no podrá contar con su compañero habitual Dan Harper en el BMW #46 del equipo WRT. Todas las ausencias fueron cubiertas con pilotos sustitutos.

7. ¿Qué impacto tiene la participación de Verstappen en la GTWC Europe?

Representa un éxito de gran magnitud para el campeonato y para el deporte de GT en general. Que un campeón del mundo de Fórmula 1 en activo compita en otra categoría de primer nivel a mitad de temporada es un acontecimiento que no se veía desde hace décadas, salvo por las previas incursiones en GT3 del propio Verstappen que iniciaron hace un año en el Nürburgring Nordschleife.

Su presencia otorga a la GT World Challenge Europe una visibilidad global que trasciende a su audiencia habitual, atrayendo a cientos de miles de fanáticos de la F1 que presenciarán una carrera de GT3 por primera vez.

8. ¿A quiénes enfrentará Max Verstappen en pista y quiénes son sus rivales principales?

Verstappen se medirá ante una parrilla de gran nivel conformada por unos 60 vehículos GT3 y numerosos pilotos oficiales de fábrica. Aunque muchos de estos nombres puedan resultar desconocidos para los aficionados exclusivos de la Fórmula 1, se trata de profesionales de élite que representan lo más alto de su especialidad, contratados directamente por las marcas.

El punto culminante para los aficionados será ver a Verstappen compartir pista en la categoría Pro directamente con la leyenda de MotoGP Valentino Rossi, quien maneja un BMW M4 GT3 con apoyo de fábrica para la estructura WRT.

Entre el resto de competidores destacados en pista se encuentran campeones del DTM como Thomas Preining, Mirko Bortolotti, Maximilian Götz o Marco Wittmann, además de referentes de la resistencia como Patric Niederhauser, Markus Winkelhock, Franck Perera, Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel y el múltiple campeón de la GTWC Charles Weerts.

También estará presente la joven promesa alemana Tim Tramnitz —piloto oficial de BMW— y Arthur Leclerc, hermano de Charles Leclerc. Asimismo, se dará un reencuentro en pista con Christopher Haase, con quien Verstappen sostuvo duelos intensos durante las competencias preparatorias para las 24 Horas de Nürburgring en la primavera.

A la par de los profesionales, compiten pilotos amateurs que participan por afición. No obstante, esta brecha se ha reducido, ya que muchos amateurs alcanzan un nivel notable gracias al entrenamiento impartido por pilotos profesionales. El tercer grupo lo integran jóvenes talentos que buscan consolidarse para conseguir un contrato oficial con una marca.

9. ¿Compite Max Verstappen por algún título en Portimão?

No, el equipo de Max Verstappen ya no cuenta con opciones de pelear por el campeonato. El título fue asegurado previamente por el equipo Winward Racing, también a bordo de un Mercedes-AMG GT3. La tripulación conformada por Lucas Auer, Luca Stolz y Maro Engel completó una temporada destacada que les permitió certificar el campeonato desde la penúltima cita en Nürburgring.

El Mercedes #48 de dicho equipo, conocido como "Mamba", es uno de los GT3 más emblemáticos del certamen. En las competencias de resistencia, la relevancia suele centrarse en el vehículo más que en las individualidades.

10. ¿En qué se diferencia esta participación en Portimão de sus previas apariciones en Nürburgring?

Aunque las carreras en el Nürburgring Nordschleife guardan relación con la GTWC Europe, existen diferencias marcadas. La distinción más evidente —al margen del trazado— es que en la GTWC Europe compiten únicamente vehículos de la categoría GT3, mientras que en la Nordschleife conviven clases de diversa naturaleza.

Por otra parte, aunque la prueba de 3 horas en Portimão se denomina oficialmente carrera de resistencia, para los especialistas de la categoría se asemeja más a una prueba de media distancia, manteniendo una dinámica más cercana al sprint que una cita de 24 horas. Asimismo, la puesta a punto de los vehículos en circuitos modernos de Gran Premio es más agresiva que en la Nordschleife, donde se requiere un comportamiento más dócil del auto.

11. ¿Cómo se diferencia un fin de semana de GTWC respecto a un Gran Premio de Fórmula 1?

En términos generales, la estructura básica resulta familiar para Verstappen: el evento cuenta con sesiones de Entrenamientos Libres, Clasificación y Carrera.

La disparidad principal radica en la estrategia y la dinámica de carrera. Existen relevos de piloto con la competencia en marcha, paradas obligatorias en pits para cambio de neumáticos y repostaje de combustible dentro de una ventana de tiempo predeterminada (Pit Window). El tiempo de repostaje está estipulado por reglamento, mientras que el cambio de neumáticos se ejecuta a contrarreloj con solo dos mecánicos, realizándose ambas operaciones de forma independiente.

Además, al compartir la pista vehículos con diferentes categorizaciones de pilotos (Pro, Gold, Bronze Cup), se generan maniobras de rebase y tráfico con autos lapeados de manera constante desde el inicio.

12. ¿Cómo funciona la sesión de Clasificación en la GTWC Europe?

El formato de clasificación en la Endurance Cup emplea un sistema acumulativo: la sesión se divide en tres partes (Q1, Q2 y Q3), y cada uno de los tres pilotos del auto debe completar una de las tandas. Al finalizar, se calcula el promedio de los mejores tiempos registrados por cada integrante de la tripulación.

Ese promedio determina la posición de salida para la carrera de 3 horas. Por lo tanto, no basta con el registro individual de un piloto de F1, sino que los tres integrantes del equipo deben rendir al máximo nivel.

13. ¿Qué tan más lento es un auto GT3 en comparación con un Fórmula 1?

Un vehículo GT3 registra tiempos por vuelta sensiblemente más lentos que un monoplaza de Fórmula 1, con una diferencia que oscila entre los 15 y 25 segundos según el trazado. Esta variante se debe al mayor peso del GT3 (alrededor de 1,300 kg frente a los cerca de 800 kg de la F1), una carga aerodinámica significativamente menor en curvas rápidas y una menor potencia de motor (aprox. 550 CV comparados con los cerca de 1,000 CV del sistema híbrido de F1).

Como referencia, cuatro circuitos albergaron a ambas categorías durante la temporada 2026. A continuación se presentan las vueltas más rápidas en clasificación de cada certamen:

Monza: 1:21.786 (F1) frente a 1:45.323 (GTWC) [Diferencia: +23.537 s]

1:21.786 (F1) frente a 1:45.323 (GTWC) [Diferencia: +23.537 s] Spa-Francorchamps: 1:44.361 (F1) frente a 2:16.817 (GTWC) [Diferencia: +32.456 s]

1:44.361 (F1) frente a 2:16.817 (GTWC) [Diferencia: +32.456 s] Zandvoort: 1:11.163 (F1) frente a 1:33.192 (GTWC) [Diferencia: +22.029 s]

1:11.163 (F1) frente a 1:33.192 (GTWC) [Diferencia: +22.029 s] Barcelona: 1:14.679 (F1) frente a 1:39.542 (GTWC) [Diferencia: +24.863 s]

14. ¿Debe Max modificar su estilo de conducción y de ataque en pista?

Sí, en múltiples aspectos. Debido al peso superior y a la menor carga aerodinámica, los autos GT3 exigen calcular la frenada con mayor anticipación y gestionar el paso por curva con más paciencia. La conducción resulta más fluida y menos agresiva que en un monoplaza. Además, cuentan con asistencias electrónicas como el ABS de competición y el control de tracción, las cuales deben gestionarse de forma óptima para evitar el sobrecalentamiento de las cubiertas.

En los duelos cuerpo a cuerpo, la carrocería con ruedas cubiertas permite contactos leves que en la F1 derivarían en pinchazos o roturas de suspensión, por lo que los roces entre vehículos son más frecuentes.

Sin embargo, Verstappen cuenta con la ventaja de su práctica constante en simuladores (sim racing), lo que le permite adaptarse con rapidez a distintas configuraciones de autos y estilos de combate. En Nürburgring demostró ser competitivo desde la primera vuelta, y su capacidad de adaptación es reconocida por sus propios colegas de la Fórmula 1.

15. ¿Utiliza Max los mismos neumáticos que en la Fórmula 1?

Aunque el proveedor es el mismo (Pirelli) y se trata de neumáticos slicks de competición, las especificaciones son distintas. Los Pirelli de GT3 son neumáticos comerciales diseñados para operar de forma constante en un rango amplio de temperatura y duración. Están previstos para completar tandas de una hora, superando la durabilidad exigida en F1.

Se permite el uso de mantas térmicas para precalentar las cubiertas antes de salir a pista, y la categoría dispone también de neumáticos específicos para lluvia.

16. ¿En qué consiste el sistema de Balance of Performance (BoP)?

El Balance de Rendimiento es una herramienta reglamentaria empleada por la SRO para equiparar las prestaciones de autos con arquitecturas totalmente distintas (como el V8 atmosférico delantero del Mercedes, el V6 turbo central del Ferrari o el motor bóxer de seis cilindros trasero del Porsche).

Mediante ajustes en el peso adicional, restricción en la entrada de aire (Air Restrictor), curvas de presión del turbo y alturas mínimas de chasis, se busca que todos los vehículos dispongan de opciones competitivas equivalentes antes de iniciar el fin de semana.

Por lo general, el sistema logra una paridad efectiva entre marcas diversas. Aunque en ocasiones un fabricante puede verse desfavorecido en un evento puntual, las características de la participación de Verstappen sugieren que su vehículo contará con una configuración competitiva.

Nota de transparencia: En una versión previa de este artículo se indicaba que los calentadores de neumáticos estaban prohibidos. Si bien no se permiten en las series GTWC de Asia y América, en las competencias europeas sí están autorizados.

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