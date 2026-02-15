Max Verstappen aún duda de correr las 24 Horas de Nürburgring pese al cambio de fecha

El cuatro veces campeón de F1 aún no se ha comprometido plenamente a competir en las 24 Horas de Nürburgring en 2026, a pesar de que los organizadores modificaron la fecha de la carrera preparatoria para acomodar el calendario de Fórmula 1 del neerlandés.

Max Verstappen desea disputar una carrera previa para prepararse para el evento principal y adquirir experiencia con los cambios de pilotos y las paradas en boxes. Aunque actualmente está trabajando para que ocurra, todavía no ha podido comprometerse por completo.

De cara a la temporada 2026 de F1, Verstappen fue contundente con su visión de las nuevas regulaciones, afirmando que no dudaría en dejar el campeonato si los autos con el nuevo reglamento no le resultaban divertidos. Tras completar un par de días de pruebas de pretemporada en Bahréin, Verstappen dijo que era como "Fórmula E con esteroides" y "no muy divertido" de conducir.

"Quiero decir, viéndolo ahora, al menos allí puedes conducir a fondo sin tener que cuidar la batería", dijo cuando le preguntaron por competir en las 24 Horas de Nürburgring.

"Quiero hacerlo. Estamos trabajando para que suceda, pero aún no puedo confirmarlo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Pero es genial por parte de los organizadores que hayan cambiado la fecha. Porque creo que si lo hago, necesito una carrera de preparación en comparación con los pilotos que llevan tiempo haciéndolo y tienen algo más de experiencia. Además, para mí, hacerlo con un auto nuevo que no he conducido allí en la Nordschleife, creo que necesitas una carrera solo para aprender los procedimientos.

"Incluso para mí, hacer una parada en boxes, hacer un cambio de piloto, normalmente no hago eso. Así que, todas esas pequeñas cosas, simplemente quiero prepararme bien para luego, potencialmente, participar en las 24 Horas."