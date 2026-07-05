Max Verstappen no puede creer su mala suerte con Red Bull: "Quizá me crucé con un gato negro"

Una semana después de terminar segundo en Austria – donde Max Verstappen incluso podría haber ganado con una estrategia diferente – el panorama parece considerablemente más sombrío este fin de semana.

Durante la clasificación en Silverstone, Verstappen se vio lastrado por un problema en la unidad de potencia, pero incluso sin ese problema cree que Red Bull simplemente carece del ritmo para competir en cabeza, ya que solo pudo llevar el RB22 al séptimo puesto de la parrilla.

Mientras que tras el Gran Premio de Austria a Verstappen incluso le preguntaron en la rueda de prensa de la FIA si otra lucha por el título seguía siendo posible, dada la remontada del año pasado, su respuesta en el paddock de Silverstone fue breve: "Ya no deberían hacerme esa pregunta."

El Red Bull Ring ha sido tradicionalmente uno de los circuitos más fuertes de Verstappen, pero según el neerlandés Silverstone no se adapta ni al coche de Red Bull ni a la unidad de potencia de Red Bull.

Es uno de los llamados circuitos con escasez de energía en 2026, donde la gestión de la misma desempeña un papel aún mayor de lo habitual.

"No somos muy buenos en esas pistas, cuando es así," admitió Verstappen. "Además, creo que este fin de semana, el equilibrio del coche no ha sido excelente."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Eso significa que Verstappen también espera que Red Bull sufra en varios otros circuitos más adelante esta temporada: "Spa será básicamente lo mismo, y Monza también. Es una lástima porque Spa es obviamente una de mis pistas favoritas. Pero se va a sentir muy diferente este año."

Eso se debe naturalmente a la gestión de la energía, algo que también quedó patente en Silverstone con el regreso de las muy comentadas carreras yo-yo.

La opinión de Verstappen al respecto es clara, aunque no tiene interés en repetirla una y otra vez: "Así es la Formula 1 en este momento. No hay mucho que puedas hacer al respecto. Principalmente tengo ganas de volver a casa."

Cuando durante su sesión con los medios neerlandeses se sugirió que probablemente también está deseando que llegue el parón de verano, Verstappen se rio: "Sí, ¡pero el parón de verano no es lo suficientemente largo!"

¿Otra remontada como la del año pasado imposible para Red Bull?

El año pasado, Red Bull protagonizó una remontada notable tras el parón de verano, una que casi resultó en el quinto título mundial de Verstappen. Esta vez, sin embargo, no espera que la historia se repita.

"También tienes que lidiar con el límite presupuestario. Por eso, no puedes seguir llevando muchas mejoras al coche," explicó Verstappen. "Seguiremos evaluando las cosas carrera a carrera, pero una vez más, en pistas donde estás muy limitado en términos de gestión de energía, parece que sufrimos más."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Por fuera de la falta de rendimiento puro, Verstappen también siente que Red Bull ha sufrido una cantidad inusual de mala suerte esta temporada.

Además del problema con la unidad de potencia del sábado, un problema en el alerón trasero en Austria contribuyó a su accidente en la Q3. En Australia, Verstappen también sufrió un accidente que no pudo explicar de inmediato, mientras que en Mónaco tuvo que retirarse desde el segundo puesto de la parrilla por otro problema en la unidad de potencia.

Verstappen ya ha explicado que estos contratiempos duelen menos de lo que dolerían si estuviera luchando por el título mundial, pero aun así le sorprende la cantidad de infortunio en 2026 – algo que también lo persiguió durante las 24 Horas de Nurburgring cuando su coche sufrió problemas mecánicos mientras lideraba en las etapas finales.

"Es casi como si me hubiera cruzado con un gato negro", dijo. "No sé qué lo está causando. Pero no soy muy supersticioso, así que probablemente mejorará en algún momento".