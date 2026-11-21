Fórmula 1 Las Vegas GP

Max Verstappen revela un misterioso problema en su Red Bull que no tiene solución en Las Vegas

Al igual que en Brasil, el RB22 no se sintió bien para Verstappen. El neerlandés no puede revelar información sensible, pero sugiere que Red Bull quizás no pueda resolver el problema este año

Ronald Vording

Publicado: 21 nov 2026, 11:27

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alex Pantling / Getty Images

Gracias a la penalización en parrilla de Kimi Antonelli, Max Verstappen largará desde la pole position en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, pero eso no necesariamente es un motivo para que el neerlandés esté satisfecho.

Sí, Red Bull ha logrado avances importantes con su unidad de potencia en circuitos sensibles a la energía y, después de los problemas de balance durante las prácticas libres, el equipo también consiguió realizar cambios efectivos en la puesta a punto, pero la sensación al volante seguía sin ser la que Verstappen considera que debería ser.

"Ya desde Brasil tengo algunos problemas extraños en el coche y eso continuó este fin de semana. Solo intento entender cómo lidiar con eso durante el resto del fin de semana”, dijo Verstappen.

"Eso no facilitó las cosas en la FP3, pero creo que en la clasificación conseguimos hacerlo funcionar".

Cuando le preguntaron a Verstappen durante la conferencia de prensa si podía dar más detalles sobre esos "problemas extraños”, respondió con firmeza: "No".

De todos modos, el tema naturalmente volvió a surgir durante su posterior encuentro con los medios neerlandeses en el paddock. Verstappen seguía sin poder entrar en detalles, pero sí arrojó algo más de luz sobre la situación.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

"No es un problema de balance, eso puedo decirlo. Simplemente hay algo mal en el coche, pero no podemos arreglarlo ahora mismo", dijo el piloto de Red Bull cuando Motorsport.com le preguntó por el inconveniente.

"Sabemos de dónde viene el problema, pero no podemos resolverlo. Ya es el segundo fin de semana consecutivo en el que ocurre esto, pero no puedo decir demasiado al respecto".

A primera vista, el problema pareció surgir durante la carrera en Brasil. Después de todo, Verstappen informó que el coche se sentía muy diferente durante el segundo y el tercer stint en comparación con el inicial, pero el neerlandés aclaró que en realidad el problema lo venía complicando desde antes.

"Apareció de repente en Brasil, sí, pero eso ya fue antes de la carrera. Tuve problemas allí durante todo el fin de semana".

El cuatro veces campeón mundial aclaró que es diferente de la 'degradación del coche' de la que se quejó en circuitos como Monza. En aquel momento, el coche se deterioraba a lo largo de una sesión, mientras que esta vez el problema es más fundamental. Según Verstappen, está relacionado principalmente con la sensación a través del volante.

"Es algo completamente diferente a la degradación del coche, pero la sensación simplemente no es como quiero que sea. No puedo decir mucho más al respecto, porque de lo contrario empezaría a explicar cosas que no quiero revelar".

Tras la introducción de la mejora de Red Bull en Bakú, Verstappen dijo que había ganado más confianza en el coche y que por eso podía atacar las curvas con mayor agresividad, pero eso se ha vuelto más difícil por este problema.

"En ciertos lugares ahora es menos así, sí. Tampoco importa qué tipo de curva sea. El problema simplemente está en todas partes. Solo tengo que intentar adaptarme, pero no es fácil".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Finalmente, Verstappen dejó en claro que su compañero de equipo Isack Hadjar no está experimentando el mismo problema.

"No, aparentemente está solo de mi lado. No es peligroso, pero simplemente no es agradable para mí manejar así. Solo tenemos que intentar resolverlo. Había funcionado bien durante muchísimo tiempo, pero de repente no fue así en Brasil, y aquí tampoco lo es".

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