Max Verstappen descarta un rol de gestión en la F1 tras su retiro y habla sobre su futuro

Max Verstappen ha confirmado que no se ve regresando a la Fórmula 1 en un rol de gestión cuando decida retirarse de las competencias.

El cuatro veces campeón ha dejado claro en varias ocasiones que está en el campeonato para ganar y ha mantenido abierta la puerta a una posible salida si no disfruta las nuevas regulaciones en 2026 o una vez que finalice su contrato actual con Red Bull en 2028.

"Solo estoy ahí para ganar. No estoy ahí solo para participar porque eso para mí no es sostenible, deja de ser divertido", le dijo a TAG Heuer. "Y eso es exactamente en lo que siempre trato de fijarme. Y en este momento, eso está yendo realmente bien".

Ha habido especulaciones sobre que Verstappen podría asumir en el futuro un rol de gestión dentro del equipo de Milton Keynes cuando decida dejar el asiento de piloto. Ahora ha confirmado que no tiene interés en eso, al tiempo que habló sobre su motivación para llevar a pilotos de simulador al automovilismo real.

"Correr", se rió cuando le preguntaron qué le apasiona fuera de las carreras.

"Pero luego no solo correr, ni siquiera necesariamente yo mismo, sino que, por ejemplo, uno de mis objetivos es llevar a un piloto de simulador al mundo real. Eso ya ocurrió este año y le está yendo muy bien.

"Solo quiero intentar hacer crecer ese proyecto de forma natural porque es algo que realmente disfruto mucho. Y también fuera de la Fórmula 1 de cara al futuro, porque me gusta estar en la F1 como piloto, no creo que alguna vez regresaría a la F1 en un rol de gestión, por decirlo así.

"Pero en una categoría diferente, más del estilo de la resistencia, sí me veo haciendo eso y creando esa oportunidad para jóvenes pilotos que no tienen los fondos o las posibilidades de subirse a un coche de carreras real, para tratar de impulsar eso también desde el mundo del simulador".