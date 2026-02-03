Max Verstappen descarta un rol de gestión en la F1 tras su retiro y habla sobre su futuro
Max Verstappen afirma que no regresará a la F1 en un rol de gestión después de retirarse.
Max Verstappen ha confirmado que no se ve regresando a la Fórmula 1 en un rol de gestión cuando decida retirarse de las competencias.
El cuatro veces campeón ha dejado claro en varias ocasiones que está en el campeonato para ganar y ha mantenido abierta la puerta a una posible salida si no disfruta las nuevas regulaciones en 2026 o una vez que finalice su contrato actual con Red Bull en 2028.
"Solo estoy ahí para ganar. No estoy ahí solo para participar porque eso para mí no es sostenible, deja de ser divertido", le dijo a TAG Heuer. "Y eso es exactamente en lo que siempre trato de fijarme. Y en este momento, eso está yendo realmente bien".
Ha habido especulaciones sobre que Verstappen podría asumir en el futuro un rol de gestión dentro del equipo de Milton Keynes cuando decida dejar el asiento de piloto. Ahora ha confirmado que no tiene interés en eso, al tiempo que habló sobre su motivación para llevar a pilotos de simulador al automovilismo real.
"Correr", se rió cuando le preguntaron qué le apasiona fuera de las carreras.
"Pero luego no solo correr, ni siquiera necesariamente yo mismo, sino que, por ejemplo, uno de mis objetivos es llevar a un piloto de simulador al mundo real. Eso ya ocurrió este año y le está yendo muy bien.
"Solo quiero intentar hacer crecer ese proyecto de forma natural porque es algo que realmente disfruto mucho. Y también fuera de la Fórmula 1 de cara al futuro, porque me gusta estar en la F1 como piloto, no creo que alguna vez regresaría a la F1 en un rol de gestión, por decirlo así.
"Pero en una categoría diferente, más del estilo de la resistencia, sí me veo haciendo eso y creando esa oportunidad para jóvenes pilotos que no tienen los fondos o las posibilidades de subirse a un coche de carreras real, para tratar de impulsar eso también desde el mundo del simulador".
Share Or Save This Story
Russell: "Quiero enfrentarme mano a mano con Verstappen por el título de la F1 2026"
Max Verstappen disfrutó su rol de tapado en la lucha por el título 2025
El primer veredicto de Verstappen del motor Red Bull-Ford tras el test de Barcelona
Red Bull: Hadjar explica el accidente en los tests de Barcelona
Por qué Guenther Steiner dice que dejar Red Bull fue lo mejor que le pasó
El Aston extremo de Newey, Red Bull y Mercedes: primeras tendencias técnicas de la F1 2026
Últimas noticias
Russell: "Quiero enfrentarme mano a mano con Verstappen por el título de la F1 2026"
Yamaha frena su actividad en Sepang mientras investiga un problema en el motor
Mir lidera y Yamaha para por problemas en el Día 2 del Test de Sepang de MotoGP
Jorge Martín explica su trasplante óseo: "Ya no podía levantar un vaso"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments