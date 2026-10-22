Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Max Verstappen explota contra los “inaceptables” baches de la pista de F1 en Austin: “Está fuera de control”

Verstappen bromeó anteriormente con que necesitaría una espalda nueva para Austin, pero ahora califica de inaceptable el estado del Circuit of the Americas y cree que los pilotos de F1 ya no deberían tener que soportar esas condiciones

Ronald Vording

Publicado: 22 oct 2026, 22:43

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Cuando el Gran Premio de Estados Unidos surgió durante la conferencia de prensa de Fórmula 1 en Singapur, Max Verstappen bromeó de inmediato con que tendría que pedir una columna nueva. El cuatro veces campeón del mundo había seguido la ronda del Campeonato Mundial de Resistencia en Texas – The Lone Star Le Mans, disputada durante el fin de semana del 6 de septiembre – y dijo que quedó impactado por el estado del circuito.

Aunque Verstappen todavía pudo tomárselo con humor junto a Kimi Antonelli en aquel momento, dejó claro durante el día de medios en Austin que está realmente preocupado por las condiciones "inaceptables" de la pista.

"Por lo que vi en el WEC, estaba extremadamente mal, con muchísimos baches. No tengo muchas ganas de eso, para ser honesto, por tu columna", dijo Verstappen. "Estaba bromeando sobre eso en la carrera anterior, pero la verdad es que no es realmente una broma. Ya mencionamos esto durante años, que en realidad se está yendo un poco de control".

El problema viene del terreno debajo del circuito. Construida sobre la famosa arcilla de alta plasticidad de Texas, la pista sufre un severo efecto de contracción y expansión a medida que cambian las condiciones climáticas. Ese desplazamiento constante deja el circuito extremadamente bacheado, especialmente en las zonas de frenada fuerte, donde el asfalto está sometido al mayor estrés.

De cara a la carrera de 2026, ciertas secciones fueron reasfaltadas otra vez, incluida la parte entre las curvas 9 y 11. Además, se realizaron trabajos de reparación para corregir los baches entre las curvas 12 y 19. Hace dos años, antes del Gran Premio de Estados Unidos de 2024, se reasfaltó toda la pista.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Verstappen si cree que se necesita hacer más, el cuatro veces campeón del mundo subrayó que los organizadores no deberían usar la ubicación en sí como excusa.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Está muy mal. Por supuesto, puedes usar la excusa de que el suelo es el problema, pero entonces deberías haberlo sabido y tienes que asegurarte de reforzarlo más", dijo el neerlandés.

"Quiero decir, me encanta esta pista, me encanta este lugar. Es uno de los mejores trazados de todos los tiempos y es uno de los, diría, mejores recintos y mejores ciudades para estar. Pero para mí, los baches que tenemos son inaceptables.

"Con el tiempo, han ido lijando un poco aquí y allá, pero estás poniendo un parche sobre el gran problema, y eso es simplemente lo que hay debajo. Eso es lo que realmente necesitas abordar en primer lugar".

Según Verstappen, se necesitan medidas de gran alcance, prestando atención no solo al asfalto en sí, sino también al suelo que hay debajo.

"Pero eso, por supuesto, significa que necesitas abrir realmente toda la pista", agregó. "Eso cuesta mucho dinero y tiempo, pero honestamente, es la única manera de eliminarlo. Porque sí, estos baches no son naturales y están fuera de control".

Por qué los autos de F1 de 2026 podrían empeorar aún más las cosas para los pilotos

A primera vista, podría parecer una bendición encubierta que la F1 ya no use los autos de efecto suelo de los últimos años. Después de todo, esos autos tenían que funcionar especialmente bajos y rígidos, pero cuando Motorsport.com le preguntó, Verstappen dejó claro que la maquinaria de 2026 podría en realidad hacer que las cosas sean aún más dolorosas.

Photo by: Eric Le Galliot

"Probablemente sea peor porque tenemos alturas de manejo muy bajas al tomar las curvas", dijo Verstappen. "En las rectas tienes el modo SM, así que subes. Pero en la mayoría de los lugares bajo frenada, especialmente, en realidad tocas el fondo más que antes. Y la mayoría de los baches están bajo frenada o en la curva, no en la recta en sí.

"Bajo frenada, es en realidad un momento muy estresante, especialmente cuando hay este tipo de baches incómodos, no solo baches de una pista que se está haciendo vieja, sino baches de la superficie que hay debajo, del suelo moviéndose hacia arriba y hacia abajo. A veces es muy difícil saber qué esperar, o si estás apenas un poco fuera de la línea, no sabes qué hay ahí porque nadie realmente pasa por ahí. Así que sí, no es nada agradable".

Todo esto significa que las espaldas de los pilotos reciben un castigo considerable. Verstappen dice que ya lo ha experimentado en COTA en años anteriores.

"El año pasado, por ejemplo, tiras alrededor de 5-6G en una curva, pero tuve algunos impactos, la carga vertical, que fue de más de 9G sobre mi columna", dijo. "Puedo decirte que realmente no es divertido y, especialmente cuanto más grande te haces, más y más piensas en eso. Eso no es lo que quieres".

Verstappen agregó que su columna ya no está en el mejor estado posible después de más de 11 temporadas en la F1: "Creo que a veces la gente no entiende realmente eso. Puedo decirte, por los chequeos que me he hecho de la columna, que la parte inferior de la columna no se ve tan bien.

"Sé que eso es parte de las carreras y sé que puede ser parte del deporte, pero por supuesto también es un daño adicional de los autos que tuvimos en los últimos años. Y ahora, si seguimos considerando aceptable manejar sobre esto, entonces vas a sufrir mucho más por eso.

"La gente puede decir: sí, pero hay deportes peores en cuanto al daño a partes de tu cuerpo. Seguro, pero por eso no los practico. Así que sí, no es agradable".

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Antonelli listo para "terminar el trabajo" ante su primer chance de ganar el campeonato de F1

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Ronald Vording





Franco Colapinto explica el por qué de su video tras los abusos en línea dirigidos al personal de Alpine F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Franco Colapinto explica el por qué de su video tras los abusos en línea dirigidos al personal de Alpine F1





Mekies bajo la lupa: ¿En qué se diferencia su liderazgo en Red Bull del de Horner?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



Mekies bajo la lupa: ¿En qué se diferencia su liderazgo en Red Bull del de Horner?





Por qué Horner ve que la historia se repite para Newey en Aston Martin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Por qué Horner ve que la historia se repite para Newey en Aston Martin

More from

Max Verstappen





Williams tiene los mejores chalecos refrigerantes de la F1, dice Alex Albon



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Williams tiene los mejores chalecos refrigerantes de la F1, dice Alex Albon





Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"



GTWE



GTWE



Portimão



4 d



Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"





¿Sabía ya Verstappen el impacto de la gran mejora de Red Bull cuando firmó su nuevo acuerdo?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



5 d



¿Sabía ya Verstappen el impacto de la gran mejora de Red Bull cuando firmó su nuevo acuerdo?

More from

Red Bull





Red Bull llamó a Christian Horner para agradecerle por el proyecto del motor de F1 tras su primera victoria



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



11 h



Red Bull llamó a Christian Horner para agradecerle por el proyecto del motor de F1 tras su primera victoria





Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026





Por qué a Isack Hadjar ya no le gustan las carreras sprints de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Por qué a Isack Hadjar ya no le gustan las carreras sprints de F1

Últimas noticias





Max Verstappen explota contra los “inaceptables” baches de la pista de F1 en Austin: “Está fuera de control”



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 min



Max Verstappen explota contra los “inaceptables” baches de la pista de F1 en Austin: “Está fuera de control”





Antonelli listo para "terminar el trabajo" ante su primer chance de ganar el campeonato de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Antonelli listo para "terminar el trabajo" ante su primer chance de ganar el campeonato de F1





Franco Colapinto explica el por qué de su video tras los abusos en línea dirigidos al personal de Alpine F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Franco Colapinto explica el por qué de su video tras los abusos en línea dirigidos al personal de Alpine F1





Fernando Alonso aclara los rumores sobre correr el Rally Dakar en el 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Fernando Alonso aclara los rumores sobre correr el Rally Dakar en el 2027

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete