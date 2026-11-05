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Verstappen bromea sobre la diferencia clave con Kimi Antonelli a los 20: “Habla italiano”

Max Verstappen responde a su manera típica cuando le preguntan por la mayor diferencia entre él y el campeón del mundo de F1 más joven. En un tono más serio, el neerlandés valora lo sensato que es Kimi Antonelli

Ronald Vording

Publicado: 5 nov 2026, 14:42

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Tras el Gran Premio de México, Kimi Antonelli ha entrado en los libros de historia como el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1. El italiano le ha arrebatado el récord a Sebastian Vettel, quien ya había dicho en Monza que estaría encantado de que Antonelli lo batiera y que los récords están para romperse.

Bajo las actuales normas de la superlicencia, será un desafío enorme rebajar aún más el récord de Antonelli (20 años, dos meses y siete días), ya que alguien tendría que lograr su primer título mundial siendo adolescente.

Todo esto subraya lo especial que es el logro de Antonelli, aunque Verstappen dio una respuesta bastante pragmática poco antes de que el italiano asegurara el título cuando le preguntaron qué es exactamente lo que distingue al protegido de Mercedes de la mayoría de los pilotos jóvenes: “Más talento”.

Preguntado sobre si realmente es así de simple, el cuatro veces campeón del mundo continuó: “Bueno, eso sin duda ayuda mucho. Y, por supuesto, también ha tenido una orientación adecuada desde muy joven con su padre. Su padre sabe mucho más de carreras que un padre promedio, y si tu hijo tiene entonces una enorme cantidad de talento, eso ya ayuda mucho”.

Junto a la orientación de Marco Antonelli, también está naturalmente la confianza y el apoyo de Mercedes, algo que el propio Antonelli destaca con regularidad. El jefe del equipo, Toto Wolff, siempre ha respaldado a su protegido, incluso durante los momentos difíciles del año pasado, y con el experimentado Peter Bonnington entre quienes trabajan junto a él, Antonelli difícilmente podría desear un entorno mejor.

Cuando le preguntan a Verstappen qué cualidad posee Antonelli que el propio Verstappen no tenía a los 20 años, el neerlandés provoca risas al responder con una cara completamente seria: “Bueno, él habla italiano…”

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Más allá de que el vocabulario italiano de Verstappen es considerablemente menos impresionante, el piloto de Red Bull subraya que las dos situaciones no se pueden comparar realmente.

“No se puede comparar. Empecé en la Fórmula 1 cuando tenía 17 años, y durante mucho tiempo no piloté un coche con el que pudiera luchar por el campeonato”, dijo Verstappen. “Ese era obviamente el mayor problema, pero el hecho de que Kimi lo esté haciendo tan bien a esa edad es muy impresionante”.

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Con esas palabras, Verstappen se refiere naturalmente a su inicio en Toro Rosso y a sus primeros años en Red Bull, que fueron particularmente difíciles debido al motor Renault de bajo rendimiento. Como resultado, Verstappen solo pudo luchar por victorias individuales en carreras y no tuvo la maquinaria para pelear por el título por primera vez hasta 2021, su séptima temporada en la F1.

Aunque los años anteriores fueron comprensiblemente frustrantes por la falta de maquinaria competitiva, sí le dieron al neerlandés la oportunidad de desarrollarse relativamente lejos de los focos. Según Verstappen, Antonelli no tuvo esa oportunidad porque entró directamente en un equipo puntero.

“Creo que el año pasado fue difícil para él en ciertos momentos. Pero, por supuesto, también se aprende de eso, y esas cosas también tienen que ocurrir para crecer. Es normal en una temporada de debutante”, dijo Verstappen.

“Cuando pilotas para un equipo puntero, todo se examina con más detalle. Realmente no puedes desarrollarte lejos de los focos, pero él lo gestionó muy bien de cara a este año. Estuvo ahí desde el principio de esta temporada”.

Más allá de las cualidades de Antonelli como piloto, Verstappen considera aún más importante otro aspecto: cómo se comporta el italiano de 20 años como persona y cómo aparentemente no le afecta la fama. Antonelli tiene los pies en la tierra, y Verstappen dice que eso es lo que más aprecia: “Es simplemente un tipo normal. No actúa como si fuera una estrella de rock o una superestrella. Es muy auténtico. Tiene buen corazón, y eso lo aprecio mucho”.

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