Max Verstappen aún no alcanzó su punto máximo, dice exjefe de equipo de F1

El exjefe de equipo de Fórmula 1 Otmar Szafnauer cree que Max Verstappen sigue mejorando y aún no ha alcanzado su máximo rendimiento.

Durante un episodio del podcast High Performance Racing junto al presentador Jake Humphrey y el exingeniero de carrera de Ferrari Rob Smedley, Szafnauer habló sobre los pilotos más destacados que ha encontrado durante su carrera en el paddock.

Cuando Humphrey pidió al panel que nombrara a los mejores pilotos con los que habían trabajado y contra los que habían competido, Szafnauer nombró al cuatro veces campeón Sebastian Vettel como el mejor piloto con el que había trabajado antes de centrar su atención en los rivales más feroces a los que se había enfrentado desde el muro de boxes.

"El mejor con el que trabajé, Vettel. El mejor contra el que competí, difícil, Michael [Schumacher] o Lewis [Hamilton]", explicó Szafnauer.

Cuando se le preguntó por qué no consideraba al cuatro veces campeón Verstappen, añadió: "Bueno, no creo que Max esté aún en su mejor momento. Creo que va a mejorar".

Verstappen ocupa actualmente la sexta posición en la clasificación de pilotos con 109 puntos, 110 puntos por detrás del líder del campeonato, Kimi Antonelli. Aunque los rumores han vinculado a Verstappen con la retirada o con un traslado a Mercedes o McLaren, el neerlandés ha confirmado su compromiso con Red Bull.

Otmar Szafnauer Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El piloto de 28 años firmó una extensión de contrato que lo mantendrá con la escudería de Milton Keynes hasta finales de 2030. Verstappen explicó en una sesión de preguntas y respuestas tras el anuncio del contrato que espera seguir ganando carreras y campeonatos con el equipo.

"Es como una segunda familia para mí", explicó Verstappen. "Y, por supuesto, llegué a este equipo con la esperanza de, ya sabes, poder ganar carreras, y hemos ganado cuatro títulos juntos.

"Además, por supuesto, volver a trabajar hacia ese objetivo. Es algo muy emocionante. Por eso me siento como en casa aquí. "Estoy muy contento con la extensión. Espero que el equipo también lo esté. Estoy muy contento. Ojalá podamos seguir trabajando juntos e intentar volver a la cima".