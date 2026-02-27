El 8 de marzo, las luces del semáforo se apagarán en Albert Park para la primera carrera de la nueva era de la Fórmula 1, con coches completamente diferentes y motores totalmente nuevos para los competidores. Sin embargo, Max Verstappen, que está a punto de iniciar su 12ª temporada en la cúspide del automovilismo, no siente que su Red Bull esté en condiciones de luchar por la victoria allí.

"En general, me siento positivo en el sentido de que tuvimos muy pocos problemas", reflexionó Verstappen en una entrevista con Viaplay, mirando hacia atrás en los días de test en Bahréin.

"Todavía me parece bastante especial que tuviéramos todo tan bien bajo control, con un motor tan nuevo y, en general, con tanta gente nueva que se sumó. Así que desde esa perspectiva, estoy muy contento."

Al mismo tiempo, el cuatro veces campeón del mundo ve margen de mejora.

"Si miras el rendimiento, sí creo que todavía necesitamos dar un paso para realmente competir adelante", continuó en videollamada desde el Red Bull Technology Campus en Milton Keynes. "Porque por el momento, no creo que estemos luchando por la victoria. Hay que ser realista. Pero tampoco era nuestra expectativa que esto fuera así de inmediato, con la introducción de estas nuevas regulaciones y con nuestro propio motor."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, la competencia pareció impresionada por lo que Red Bull ha mostrado hasta ahora. A lo largo de los dos test en Bahréin, pilotos como el de Mercedes, George Russell, señalaron a Red Bull como uno de los equipos a batir con las nuevas reglas de motores de la F1.

"Probablemente sea porque ellos tampoco lo esperaban", dijo Verstappen sobre la reacción de los rivales en el paddock a las productivas jornadas de test de Red Bull. "Probablemente pensaban que el motor simplemente iba a explotar. Así que en ese sentido, simplemente hicimos un trabajo excelente y tenemos las cosas bien bajo control. Definitivamente podemos estar orgullosos de eso.

"Por otro lado, sabemos que todavía tenemos trabajo por hacer para encontrar más potencia", añadió luego. "Pero eso no es una sorpresa para nosotros. Así que donde estamos ahora, podemos estar orgullosos, pero por supuesto siempre queremos mejorar. Como ganadores, esa es la mentalidad que tengo yo y que tiene el equipo. Somos realistas sobre el hecho de que no será fácil. Al mismo tiempo, tenemos la ambición de dar pasos adelante."

Después del test en Bahréin, Red Bull tendrá alrededor de dos semanas para analizar todo lo aprendido y prepararse de la mejor manera para la primera carrera en Australia. En ese sentido, Verstappen admitió que "todavía hay muchas cosas que necesitas ajustar finamente".

"También del lado del motor", agregó. "Las regulaciones son tan complicadas que siempre hay algo que puedes mejorar. En eso estamos muy ocupados en este momento. Por supuesto, no puedo entrar en detalles sobre en qué estamos trabajando, pero siempre hay margen de mejora."

Red Bull desarrolló sus propios motores para la F1 2026. Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Entrando en más detalle sobre la unidad de potencia, añadió: "Siempre tienes que tener en cuenta la temperatura del propio motor, pero también las condiciones. Eso siempre tiene una gran influencia en el rendimiento del motor. Creo que es un área donde todavía podemos dar un paso."

La gestión de la energía es el tema dominante en la Fórmula 1 este año. Hace que la preparación de carrera sea aún más intensiva, con algunos circuitos resultando significativamente más desafiantes que otros. Empezar la temporada en el circuito callejero de Melbourne complica las cosas de inmediato.

"Allí será más difícil que en años anteriores", concedió el neerlandés. "Algunos circuitos siempre han sido ligeramente mejores para la energía que otros. Pero ahora es bastante extremo. Bahréin es uno de los circuitos mejores del calendario en ese sentido, así que no ves tanto la necesidad de reducir velocidad, aunque sigue estando. Pero Melbourne es uno de los circuitos menos favorables en este aspecto, porque tienes muy pocas zonas de frenada fuerte y muchas rectas largas.

"Así que será muy difícil. Pequeñas diferencias y detalles en cómo cargas la batería —cómo lo haces como fabricante— tienen un impacto enorme en el rendimiento. Es muy complicado. Para optimizar eso al máximo, estamos pasando mucho tiempo en el simulador."

Consultado sobre si aparecerá un Red Bull completamente diferente en el inicio de temporada, primero bromeó: "No, no lo creo. Los colores se mantendrán iguales". Antes de agregar más en serio: "Las piezas se verán bastante similares. Pero a lo largo de la temporada, verás grandes cambios en muchos equipos."