Max Verstappen ahora apunta a las 24 Horas de Spa y pide a los organizadores evitar un choque con la F1
A Verstappen le gustaría participar en la clásica carrera de resistencia en uno de sus circuitos favoritos, por lo que ha instado a los organizadores a evitar una coincidencia con la F1 el próximo año.
Junto con el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, Max Verstappen también está pendiente de otro evento este fin de semana: las 24 Horas de Spa-Francorchamps.
El cuatro veces campeón del mundo no puede competir él mismo esta vez, aunque ya había revelado anteriormente que habría estado en la parrilla si la carrera de resistencia de las Ardenas no hubiera coincidido con un fin de semana de F1.
Sin embargo, Verstappen Racing sí tiene su propio coche compitiendo este fin de semana. El Mercedes-AMG GT3 EVO con los colores de Red Bull está siendo pilotado por Daniel Juncadella, Chris Lulham y Jules Gounon. La inscripción aseguró el séptimo puesto en los resultados combinados de la clasificación del jueves.
Verstappen sigue la acción tan de cerca como puede, incluso viendo las sesiones en su teléfono poco antes de que comenzara su sesión escrita con los medios en Spielberg.
"Sí, intentaré verlo tanto como pueda. El coche compite con nuestros pilotos, así que estoy muy involucrado este fin de semana", dijo Verstappen.
Esta vez está involucrado como propietario de equipo, pero si dependiera de él, estaría al volante el año que viene.
Verstappen disputó las 24 Horas de Nurburgring el mes pasado.
Photo by: ADAC Motorsport
"Por supuesto, me gustaría poder correr también en Spa. Ya se lo dije para el año que viene. Sería ideal si pudieran programarlo fuera de un fin de semana de Fórmula 1, así que ya veremos".
Las 24 Horas de Spa son un clásico de resistencia que ocupa un lugar destacado en la lista de deseos de Verstappen. Naturalmente, eso se debe a que es uno de sus circuitos favoritos —de hecho, su pista favorita del calendario de F1—, pero también a que es una carrera con solo maquinaria GT3.
"Spa es una pista increíble y una carrera de 24 horas solo con coches GT es algo muy especial".
Precisamente por esas razones, ha preguntado a los organizadores del GT World Challenge Europe si sería posible no dejar que la edición de 2027 coincidiera con un fin de semana de F1.
Cuando se sugirió que, en teoría, el neerlandés siempre podría saltarse un gran premio si no está directamente involucrado en la lucha por el título, Verstappen se rio: "¡Estoy seguro de que Red Bull no estará muy contento con eso!"
Además de las 24 Horas de Spa-Francorchamps, a Verstappen también le gustaría volver al Nordschleife el año que viene para las 24 Horas de Nürburgring.
A más largo plazo, naturalmente junto con una futura participación en Le Mans, también tiene ambiciones de competir en las 24 Horas de Daytona en un coche GT.
Fotos del GP de Austria - viernes
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Share Or Save This Story
Isack Hadjar explica cómo es ser compañero de equipo de Max Verstappen
Red Bull niega que Racing Bulls lo ayude, así que analizamos sus batallas en pista
Claire Williams compara el impacto de Hamilton en Ferrari con Michael Schumacher
Red Bull presenta su gran paquete de evoluciones en Austria
Del simulador al cronómetro: las pruebas que usan los equipos de F1 para impugnar resultados
Lawson rechaza la narrativa "falsa" sobre su salida de Red Bull: "fingí que nunca había pasado"
Últimas noticias
F1 EN VIVO: la FP2 del GP de Austria de F1 2026
Primeros exámenes tranquilizadores para Álex Marquez tras su accidente en Assen
Lance Stroll explica el mensaje de radio "para los mecánicos y Lawrence"
F2 Austria 2026: Noel León con la pole position para la carrera feature; Montoya primero para la sprint
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments