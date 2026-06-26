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Fórmula 1 GP de Austria

Max Verstappen ahora apunta a las 24 Horas de Spa y pide a los organizadores evitar un choque con la F1

A Verstappen le gustaría participar en la clásica carrera de resistencia en uno de sus circuitos favoritos, por lo que ha instado a los organizadores a evitar una coincidencia con la F1 el próximo año.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Junto con el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, Max Verstappen también está pendiente de otro evento este fin de semana: las 24 Horas de Spa-Francorchamps.

El cuatro veces campeón del mundo no puede competir él mismo esta vez, aunque ya había revelado anteriormente que habría estado en la parrilla si la carrera de resistencia de las Ardenas no hubiera coincidido con un fin de semana de F1.

Sin embargo, Verstappen Racing sí tiene su propio coche compitiendo este fin de semana. El Mercedes-AMG GT3 EVO con los colores de Red Bull está siendo pilotado por Daniel Juncadella, Chris Lulham y Jules Gounon. La inscripción aseguró el séptimo puesto en los resultados combinados de la clasificación del jueves.

Verstappen sigue la acción tan de cerca como puede, incluso viendo las sesiones en su teléfono poco antes de que comenzara su sesión escrita con los medios en Spielberg.

"Sí, intentaré verlo tanto como pueda. El coche compite con nuestros pilotos, así que estoy muy involucrado este fin de semana", dijo Verstappen.

Esta vez está involucrado como propietario de equipo, pero si dependiera de él, estaría al volante el año que viene.

Verstappen disputó las 24 Horas de Nurburgring el mes pasado.

Verstappen disputó las 24 Horas de Nurburgring el mes pasado.

Photo by: ADAC Motorsport

"Por supuesto, me gustaría poder correr también en Spa. Ya se lo dije para el año que viene. Sería ideal si pudieran programarlo fuera de un fin de semana de Fórmula 1, así que ya veremos".

Las 24 Horas de Spa son un clásico de resistencia que ocupa un lugar destacado en la lista de deseos de Verstappen. Naturalmente, eso se debe a que es uno de sus circuitos favoritos —de hecho, su pista favorita del calendario de F1—, pero también a que es una carrera con solo maquinaria GT3.

"Spa es una pista increíble y una carrera de 24 horas solo con coches GT es algo muy especial".

Precisamente por esas razones, ha preguntado a los organizadores del GT World Challenge Europe si sería posible no dejar que la edición de 2027 coincidiera con un fin de semana de F1.

Cuando se sugirió que, en teoría, el neerlandés siempre podría saltarse un gran premio si no está directamente involucrado en la lucha por el título, Verstappen se rio: "¡Estoy seguro de que Red Bull no estará muy contento con eso!"

Lee también:

Además de las 24 Horas de Spa-Francorchamps, a Verstappen también le gustaría volver al Nordschleife el año que viene para las 24 Horas de Nürburgring.

A más largo plazo, naturalmente junto con una futura participación en Le Mans, también tiene ambiciones de competir en las 24 Horas de Daytona en un coche GT.

Fotos del GP de Austria - viernes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Jak Crawford, del equipo Aston Martin de Fórmula 1, llega al paddock.

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Mattia Binotto, equipo Audi F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Aficionados a Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Paul Aron, equipo Audi F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Músicos en el paddock.

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Detalles técnicos de McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Como Crawford, equipo Aston Martin de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Ryo Hirakawa, equipo Haas de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Detalles técnicos de Audi

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Paul Aron, Audi F1 Team R26

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Como Crawford, equipo Aston Martin de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026
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