Max Verstappen: No estaría en la primera fila en Bélgica sin la ayuda de Hadjar

Max Verstappen elogió a su compañero de equipo en Red Bull Isack Hadjar por darle "un rebufo y medio" en la clasificación de Fórmula 1 del Gran Premio de Bélgica, algo a lo que atribuyó haberle ayudado a salir desde la primera fila en la carrera de mañana.

Con Hadjar relegado a salir desde el fondo de la parrilla el domingo, tras haber montado una serie de nuevos componentes de la unidad de potencia (principalmente motor, turbo y escape) fuera de su asignación, Red Bull se aseguró de todos modos de tener a Hadjar disponible en la Q3 para ayudar a Verstappen.

El equipo optó por usar el rebufo de Hadjar en el sector final, a través de la curva rápida de Blanchimont y en la aproximación a la chicana final. En el primer intento, Hadjar tuvo que levantar el pie a la salida de la curva 15 para permitir que Verstappen se acercara y aprovechara el rebufo, pero el segundo intento pareció ser más efectivo.

Esta vez, Verstappen se acercó mucho más a Hadjar y al principio pareció demasiado cerca para la tranquilidad de ambos pilotos, pero el tetracampeón clavó su punto de frenada para la chicana y se colocó brevemente al frente de la clasificación de la Q3. Kimi Antonelli aprovechó luego una ventaja de ritmo con el Mercedes y logró la pole por tres décimas, pero Verstappen elogió igualmente por radio los esfuerzos del equipo.

"En general, durante todo el fin de semana el equilibrio del coche ha sido bastante decente", explicó Verstappen. "Creo que simplemente somos un poco lentos en la recta, pero sí, el coche ha estado en la ventana, simplemente intentando afinar un poco y sí, fue lo mismo en la clasificación.

"En un momento dado estábamos un poco atascados en cuanto a cuánto más tiempo por vuelta puedes sacarle, para ser sincero, porque cada vuelta que hacía era un poco más rápida, pero sí, en un momento dado, quiero decir, a fondo es a fondo, así que no hay más tiempo que ganar en las curvas.

"Eso es algo que quizá tengamos que revisar, quizá vamos demasiado fácilmente a fondo, no lo sé.

"Pero el coche iba bien y luego, por supuesto, Isack en la Q3 me ayudó mucho con el rebufo en el sector final, por eso, claro, estoy sentado aquí; de lo contrario, fácilmente podría haber sido sexto.

"Las diferencias por detrás eran muy ajustadas, así que gracias a él por eso; creo que como equipo hicimos todo lo que pudimos."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A lo largo de su segunda vuelta en la Q3, Verstappen ya había ganado 0,15s con una mejor salida de la curva 9. Sumado al uso del rebufo mejor ejecutado en su segundo intento, esto contribuyó en conjunto a la mejora de 0,3s respecto a su primera vuelta en la fase final de la clasificación.

En la rueda de prensa posterior a la clasificación se comentó que los dos pilotos de Red Bull habían parecido preocupantemente cerca en la vuelta final, pero Verstappen bromeó diciendo que simplemente habría "empujado" a Hadjar para terminar su última vuelta.

"Iba a fondo, simplemente lo habría empujado", bromeó. "Pero lo hizo increíble, al principio pensé 'oh Dios mío, está demasiado cerca', pero luego en realidad salió bien hasta la última curva. Estuvo cerca, pero confié en él."

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Hadjar explicó que el primer intento de rebufo no había salido según lo previsto debido a que el despliegue de energía quedó "confundido" por el hecho de que él levantara el pie antes del sector final, lo que hizo mucho más difícil juzgar el rango del rebufo.

En el segundo intento, el francés temió que no fuera a poder dar a Verstappen toda la ayuda a través del sector final, ya que en esa ocasión se había quedado sin energía.

"Lo difícil es adivinar qué te va a dar el motor", explicó el francés. "Porque una vez que te detienes a la salida de la curva 14 y para entregar la potencia, el motor está un poco confundido porque te has detenido sin motivo, y el software está confundido.

"Así que en ese primer intento en la Q3 tenía demasiada potencia, así que me alejé de él.

"Y en el segundo intento no tenía suficiente, así que, en todo caso, él me estaba alcanzando, y no pude darle rebufo durante todo el trayecto, así que fue muy difícil de juzgar."