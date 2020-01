Massa no ve claro futuro de Vettel con Ferrari

Ferrari sorprendió poco antes de Navidad al anunciar la renovación de Leclerc con un extenso contrato que los unirá hasta finales de la temporada 2024, dejando en cambio de momento a Vettel, cuatro veces campeón mundial, con un vínculo que expira a finales de la campaña 2020.

Leclerc tuvo una sólida temporada de estreno con Ferrari en 2019, logrando su primera pole y estando cerca de la victoria en su segunda carrera, el GP de Bahréin, y luego obtendría dos triunfos (Spa y Monza, ambas venciendo a Lewis Hamilton) y un total de siete poles –más que ningún otro piloto en el año- quedando además en el campeonato por delante de Vettel, quien solo ganó en Singapur el año pasado y con cierto guiño desde el box de Ferrari.

Massa, quien conoce muy bien los pasillos de Maranello habiendo sido piloto de pruebas de Ferrari y luego piloto titular de la escudería entre 2006 y 2013, fue consultado por Motorsport.com por su opinión ante la temprana renovación de Leclerc mientras Vettel iniciará la temporada 2020 sin un contrato para el siguiente año.

"Pienso que esta temporada dirá la dirección que tomará Ferrari para el futuro. Charles ya demostró ser el futuro para Ferrari, demostró ser un piloto que tiene cinco años de contrato por delante", dijo el brasileño.

"Así que al final demuestra que él tiene un contrato largo y Sebastian pienso que este año Ferrari lo analizará y verá si lo mantiene para el año que viene o no. Tenemos que esperar que la temporada comience y entender cómo se moverán las cosas para los años que vienen", analizó el actual piloto de Venturi en la Fórmula E.

Preguntado sobre si la estabilidad reglamentaria que tendrá la Fórmula 1 en 2020 permitirá que se acorten las distancias entre los equipos, Massa respondió: "No, no es fácil. Quizás es un poco más complicado para algunos equipos, no Ferrari, quizás no Red Bull, pero los otros equipos tienen que dar un gran paso adelante y sabemos lo difícil que es eso en Fórmula 1".

"Así que al final vamos a ver a Mercedes, Ferrari y Red Bull luchando, los otros siempre están en una gran pelea entre ellos. Realmente no creo que las cosas vayan a cambiar y realmente espero que la diferencia entre los tres equipos top sea más pequeña así entonces podemos ver más pilotos ganando, esto es lo que los aficionados quieren ver", finalizó.

El futuro de Vettel es uno de nuestros 20 interrogantes del deporte motor para 2020:

¿Logrará Lewis Hamilton su séptimo título? 1 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images La próxima temporada marcará el final de un ciclo reglamentario, específicamente el que inició en 2014 y que ha tenido el absoluto dominio de Mercedes. Aunque las unidades de potencia actuales seguirán siendo parte de la Fórmula 1 por unos años más, la aerodinámica cambiará radicalmente, poniendo un punto y aparte a este capítulo de la máxima categoría. Por ello y por su forma actual, Lewis Hamilton apunta en 2020 a igualar los siete títulos mundiales de Michael Schumacher. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál será el futuro de Sebastian Vettel? 2 / 20 Foto de: Evgeniy Safronov La renovación de Charles Leclerc hasta 2024, anunciada en el previo de la Navidad, pareciera implicar que el futuro de Sebastian Vettel en Maranello es incierto más allá de esta temporada y que será otro nombre el que acompañe al monegasco en el futuro. ¿Será así? Y si es el caso, ¿Cuál será el futuro del cuatro veces campeón en la Fórmula 1? Opina. ¿Habrá sorpresas en las alineaciones top de la F1 para 2021? 3 / 20 Foto de: Erik Junius Con una alta probabilidad, los tres asientos que están por definir en Mercedes, Ferrari y Red Bull, tendrán dueño antes del próximo verano y las renovaciones de Charles Leclerc y Max Verstappen apuntan a que no debería haber grandes sorpresas. El único cabo aun suelto es el contacto que ha tenido Lewis Hamilton con Ferrari, aunque verlo de rojo pareciera por ahora ser más una herramienta de negociación para firmar su continuidad con Mercedes que una posibilidad real. ¿O no? ¿Conseguirá Liberty Media el cambio que persigue en la gestión de la F1? 4 / 20 Si bien 2021 es el año de los grandes cambios en la Fórmula 1, en 2020 es cuando se acabará por acordar cómo se gobernará la máxima categoría bajo el nuevo Acuerdo de la Concordia, el ‘contrato’ que une a cada equipo con la Fórmula 1. De ello dependerá en buena medida que los equipos más grandes sigan ganando el pulso o no y que mantengan el control a nivel político para perpetuar su posición privilegiada. ¿Asegurará Honda su futuro en la Fórmula 1 a largo plazo? 5 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Honda anunció al final de la temporada 2019 la extensión de su asociación con Red Bull por una temporada más, es decir, hasta 2021. La continuidad más allá de eso es algo que podría decidirse durante esta temporada y que aunque puede tener que ver con los resultados en 2020, es una decisión que puede estar ligada a otros factores que trascienden lo deportivo y que tienen que ver más con los costos de su participación o las directrices de la empresa. Asegurar a Max Verstappen hasta 2023 puede ir en pro de mantener esa asociación y el discurso del holandés ha sido siempre muy pro-Honda. Sin embargo, el pasado muestra como Honda se ha retirado varias veces de la Fórmula 1, la más reciente en 2008 y de forma repentina. ¿Regresarán “Checo” Pérez y Racing Point al podio? 6 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images El punto de partida de la temporada 2019 de Racing Point, es decir, cuando se empezó a trabajar en el RP19 durante 2018, era un período en el que el equipo aún estaba condicionado económicamente y su futuro no estaba claro. Por ello el inicio de su campaña iba a estar comprometido y solo en la segunda mitad del año hubo señales de recuperación. En 2020 no habrá esa excusa. ¿Podrán retomar donde estaban antes de ello e iniciar el año con un auto competitivo? ¿Saldrá Williams del fondo de la parrilla? 7 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Cuando en 2018 se pensó que difícilmente las cosas podrían ir peor para Williams, inició un turbulento 2019 al que el equipo llegó sin haber hecho los deberes y en medio de cambios en su organización. George Russell ha sido tal vez el mejor debutante que ha pasado por el equipo desde Valtteri Bottas, pero su talento no será suficiente para frenar la caída libre de los de Grove. Cerrar o acortar este año la brecha que se abrió entre ellos y el grupo medio de la parrilla sería una primera señal positiva. ¿Ganará Ott Tanak el título con Hyundai? 8 / 20 Foto de: Hyundai Motorsport Hyundai ha firmado al campeón del mundo proveniente de Toyota, a donde ha llegado el piloto que vio su racha de títulos interrumpida, Sebastien Ogier. Pero en Hyundai también está quien se ha perfilado como el líder de filas hasta el año pasado, Thierry Neuville, y ocasionalmente tendrán a Sebastien Loeb. ¿Jugará todo esto a favor de Ogier, en lugar de a favor del equipo oficial de la marca coreana? Solo en 1986 y 1987, cuando Juha Kankkunen ganó títulos al hilo con Peugeot y Lancia, y luego en 2016 y 2017 cuando Sebastien Ogier ganó con Volkswagen y luego con Ford, pilotos del WRC han logrado mundiales consecutivos con marcas distintas. ¿Lo conseguirá el joven estonio? ¿Será el último año de Valentino Rossi? 9 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La más grande figura del motociclismo de velocidad inicia una temporada decisiva para su futuro en el mundial de MotoGP. Tras dos temporadas sin victorias y viéndose superado en el año anterior por su compañero de equipo en el puntaje final, a sus 41 años Valentino Rossi ha alertado que otro año como el anterior podría resultar decisivo para su continuidad. Para MotoGP será una gran pérdida el día que decida colgar el casco. ¿Tu opinión? ¿Será Quartararo la piedra en el zapato de Márquez? 10 / 20 Foto de: MotoGP El francés Fabio Quartararo se ha convertido en la gran revelación de MotoGP el año anterior en su temporada de estreno, acabando segundo detrás de Marc Márquez en cuatro de las últimas siete carreras, logrando además tres poles en ese lapso, probablemente el mejor debutante en MotoGP desde el estreno del actual campeón. ¿Conservará ese impulso y será su progresión, junto a la de su equipo, suficiente para convertirle en una amenaza al reinado de Márquez? ¿Conseguirá Alex Márquez subir al podio en 2020? 11 / 20 Foto de: Repsol Media Alberto Puig ha dicho recientemente que el campeón Marc Márquez estará más tranquilo viendo el debut de su hermano en MotoGP de cerca que si fuese con otro equipo, pero eso no quita que el campeón de Moto2 se medirá por el listón más alto posible. Lo que pueda lograr el menor de los Márquez durante su año de estreno con HRC es una incógnita y si conseguirá en algún momento llevar la Honda tan bien como su hermano y no caer y lesionarse en el intento, está por verse. Tras las malas temporadas de Lorenzo y Pedrosa en los dos años anteriores, sin podios siquiera y en medio de las cuales optaron por el retiro, ¿conseguirá Alex Márquez en su año de estreno pisar uno de los tres cajones? ¿Conseguirá Jimmie Johnson el octavo título récord en NASCAR Cup? 12 / 20 Foto de: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images Dos temporadas sin victoria y haberse perdido el playoff por primera vez en su carrera parecieran ser señales de que la decisión de retirarse de Jimmie Johnson deja ya en el pasado sus mejores días. Pero, con la motivación de la nueva vida que le espera, ¿encontrará Johnson lo que parece haber perdido para superar los siete títulos de Petty y Earnhardt en su temporada final en NASCAR Cup? ¿Ganará “Pechito” López en Le Mans? 13 / 20 Foto de: Nikolaz Godet / Motorsport.com Le Mans ha sido cruel, muchas veces, el gran clásico de la resistencia escoge a su ganador y no quiso que fueran José María López y sus compañeros de equipo el año anterior, cuando parecían tener la carreras entre el bolsillo. La temporada del WEC viene bien para el piloto argentino y Toyota será nuevamente favorito en Junio próximo para conseguir la victoria en el circuito de La Sarthe, con lo cual el “Pechito” tendrá una nueva oportunidad de lograr la que sería la victoria más importante de su carrera. ¿Penske, Andretti, Ganassi o sorpresa en Indy? 14 / 20 Foto de: TAG Heuer Hay que remontarse siete años en la historia de las 500 Millas de Indianápolis para encontrar la última vez que un equipo fuera de los “grandes” de IndyCar consiguió la victoria en la carrera insignia de la serie, cuando Tony Kanaan finalmente logró el tan anhelado triunfo en el Brickyard. Antes de ellos se alternaron los grandes, sumado Chip Ganassi Racing y solo Kanaan y Dan Wheldon con Bryan Herta Autosport lograron sorprender en los últimos 15 años. Entre los que podrían repetirlo, están en orden Ed Carpenter Racing o Rahal Letterman. ¿Lo lograrán ellos o alguien más? ¿Conseguirá Fernando Alonso su triple corona? 15 / 20 Foto de: IndyCar Series Tras haber olido la victoria en su estreno en Indy en 2017, el año pasado la carrera de mayor tradición en los Estados Unidos le ha dado una bofetada al bicampeón de Fórmula 1. Con esa lección y la experiencia de su primer intento, Fernando Alonso buscará en 2020 nuevamente completar su anhelada triple corona. Tras seis años consecutivos de victorias de Andretti y Penske, el español debe tener muy claro lo que necesita para poder aspirar a conseguirlo. ¿Conseguirá alguna mujer un resultado de trascendencia? 16 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 2020 ha iniciado con la buena noticia para la W Series de contar con dos fechas internacionales junto a la Fórmula 1, en México y Estados Unidos, algo que será un impulso para la serie y sus figuras. Pero fuera de ellas, habrá otras corriendo en categorías de la escalera y en otras series de resistencia, encabezadas por Tatiana Calderón en la Super Fórmula además de su entrada a los sports cars que inicia en Daytona, pero también estarán Sophia Floersch, los equipos femeninos en series de duración, entre otras. ¿Estará Mick Schumacher en la lucha por el título de la F2? 17 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Mick Schumacher tiene las puertas de la Fórmula 1 abiertas de par en par, pero este año buscará avalar con resultados en la Fórmula 2 las oportunidades que tiene ya escritas en su plan de carrera. Una victoria en su año de estreno, que fue su única aparición en el podio, junto al puesto 12 del campeonato, han parecido poco para tanta promesa, en especial por cómo ha llegado desde la F3 FIA, donde barrió en el tercio final de la temporada. En 2020 en el segundo auto del equipo Prema tendrá sentado a otro piloto estrella que se perfila muy bien, el campeón de la F3 Robert Shwartzman, quien será su primer escollo a superar. Sin tantos pilotos de mucha experiencia en la parrilla, el hijo de Michael debería ser uno de los rivales al frente. ¿Logrará Jean Eric Vergne el tricampeonato de la Fórmula E? 18 / 20 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images La temporada del bicampeón reinante de la Fórmula E no ha tenido el mejor arranque de su defensa en Arabia Saudita y en Chile, esto en un año de crecimiento para la serie con la llegada de grandes marcas y el crecimiento de la parrilla. Vergne, es junto a Sebastien Buemi, Lucas Di Grassi, y Sam Bird, parte del grupo de pilotos insignia de la categoría, que son casi garantía de una temporada como mínimo sólida. ¿Repuntará lo suficiente para defender su título? ¿Ganará Mercedes primero en la Fórmula E o en la Fórmula 1? 19 / 20 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Aunque Mercedes debutará oficialmente como marca en la temporada que ya ha iniciado de Fórmula E y se haya acercado ya a la victoria, en realidad el terreno lo preparó desde el año anterior con la entrada del equipo HWA. Con su buen arranque es difícil apostar en contra de que logran entrar al club de la victoria en los próximos meses, pero con lo competitiva que es la Fórmula E, se puede estar cerca pero no conseguirlo. ¿Se anotará Mercedes primero un triunfo "eléctrico" o uno "híbrido" en 2020? ¿Será el año de Esteban Guerrieri en el WTCR? 20 / 20 Foto de: WTCR WTCR Esteban Guerrieri pasó rápidamente el trago amargo de perder el título del WTCR 2019 tras haber liderado el campeonato durante buena parte de la temporada. En los últimos tres años, Guerrieri ha acabado cuarto, tercero y segundo en el puntaje, en el WTCC en 2017 y luego en las dos ediciones de la nueva Copa Mundial de Turismos. Cada año lo ha visto crecer, en consistencia y en velocidad, y en la última temporada su principal rival tuvo a sus compañeros trabajando para él desde muy temprano en el año, mientras que en Honda no ha tenido tal cantidad o calidad de apoyo, con su compatriota y amigo Nestor Girolami siendo su principal soporte. ¿Subirán ese último escalón del podio al final de 2020 Esteban y su equipo?

