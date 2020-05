Massa: Conozco del estado de salud de Schumacher y rezo por él

El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo uno de los mayores misterios en el mundo del automovilismo. La familia del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 mantiene un secreto absoluto sobre cómo es su evolución después del accidente de esquí a finales de 2013.

Solo los miembros de la familia y los amigos cercanos tienen acceso a esta información y uno de ellos es su ex compañero de Ferrari, Felipe Massa.

Durante una entrevista en el programa Expediente Fútbol de Fox Sports, el brasileño respondió a la pregunta del periodista Mauro Naves sobre el alemán.

"Sé cómo está él, tengo información, mi relación siempre ha sido muy cercana con él, menos con Corinna, porque ella no aparecía mucho en las carreras", dijo Massa.

“Creo que lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es fácil, que está en una fase difícil, pero debemos respetarlo, como lo he hecho con la familia. No les gusta divulgar ninguna información, ¿y quién soy yo para hacerlo?".

“Sueño y rezo todos los días para que mejore, para que vuelva a aparecer en un circuito, especialmente ahora con su hijo corriendo, para que pueda darle ánimos y seguirlo. Así que oro para que eso pueda suceder algún día".

GALERÍA: Los récords que Schumacher aún tiene sobre Hamilton

(Presiona sobre la imagen para agrandarla y usa las flechas para navegar en la galería)

Galería Lista Mayor número de campeonatos mundiales: 7 1 / 20 Foto de: Ferrari Media Center Michael Schumacher logró siete campeonatos del mundo. Los primeros dos los consiguió con Benetton en las temporadas 1994 y 1995. Después vino una racha de cinco títulos con Ferrari de 2002 a 2004. Campeonatos de Lewis Hamilton: 6 2 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton solo tardó un año después de su debut para obtener su primer título mundial en 2008 con McLaren, tras una definición cardiaca en el Gran Premio de Brasil donde le arrebató el campeonato a Felipe Massa. Su último campeonato lo obtuvo en 2019 con Mercedes, con quienes ha logrado cinco títulos. Mayor número de campeonatos mundiales consecutivos: 5 3 / 20 Foto de: Ferrari Media Center La última era dorada de Ferrari se vivió con Michael Schumacher entre 2000 y 2004. El teutón logró cinco campeonatos consecutivos gracias a la escuadra que formó con Jean Todt y Ross Brawn. El Kaiser peleó aún por el título en 2006 en la última temporada con los de Maranello. Campeonatos consecutivos de Lewis Hamilton: 3 4 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton podría tener cinco campeonatos consecutivos con Mercedes de no haber sido por el título que perdió ante su compañero Nico Rosberg en 2016. El inglés se impuso en 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019. Mayor número de victorias en la F1: 91 5 / 20 Foto de: Ferrari Media Center El primer triunfo de Schumacher llegó en el Gran Premio de Bélgica de 1992 manejando para el equipo Benetton, en una temporada en la que terminó en tercero del campeonato. Su último ascenso a lo más alto del podio se dio en el Gran Premio de China en 2006, justo en una campaña en la que apenas sumó siete victorias peleando el título ante Fernando Alonso y Renault. Victorias de Lewis Hamilton: 84 6 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Esta es una de las marcas que Hamilton podría romper este mismo. Su promedio en los años de dominio con Mercedes habla de 10 victorias por campaña, y ahora le faltan nueve para igualar al Kaiser. El primer ascenso a la gloria para el inglés llegó en el Gran Premio de Canadá con 2007 siendo parte de McLaren. La última victoria se presentó en el cierre de 2019 en Abu Dhabi. Mayor número de victorias en una temporada: 13 en 2014 7 / 20 Foto de: Shell Motorsport El último campeonato de Michael Schumacher llegó en una temporada donde su principal rival fue su propio coequipero Rubens Barrichello. El alemán logró 13 victorias, iniciando con cinco consecutivas en Australia, Malasia, Bahrein, San Marino y España. Después tuvo otra racha en el GP de Europa, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Hungría. La cereza del pastel se dio en Japón. Mayor número de victorias en una temporada para Hamilton: 11 8 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Hamilton ha conseguido 11 victorias por temporada en tres ocasiones, en todas ellas logró el título. La primera vez fue en 2014, la segunda en 2018 y la última en 2019. En todas ella su porcentaje de efectividad contra el número de carreras disputadas no sobrepasó el 57 por ciento, mientras que Schumacher consiguió un 72 % de efectividad al ganar en 13 de 18 competencias en 2004. Mayor número de victorias en una misma carrera: GP de Francia con 8 9 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El circuito de Magny-Cours en Francia fue dominado en dos décadas diferentes por Michael Schumacher. La primera ocasión fue en 1994, 1995, 1997 y 1998. También se impuso en 2001, 2002, 2004 y 2006. Victorias en una misma carrera para Hamilton: GP de Canadá y Hungría con 7 10 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton tendrá una doble oportunidad de igualar esta marca en 2019. La primera se le presentará en Canadá donde ya se ha impuesto en 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2019. La segunda será en Hungría en donde ya ganó en 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018 y 2019. Mayor número de podios en la F1: 155 11 / 20 Foto de: Ercole Colombo El primer podio de Michael Schumacher se dio en el Gran Premio de México de 1992, en lo que fue su octava carrera dentro de la Fórmula 1, y apenas la segunda con Benetton. Su último top tres llegó de la mano de Mercedes en el Gran Premio de Europa de 2012. Podios de Lewis Hamilton: 151 12 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Hamilton parece tener todo para superar rápidamente este récord de Schumacher. El primer top tres del inglés llegó en su debut con McLaren al lograr el tercer sitio en el Gran Premio de Australia 2007. En la temporada que recién terminó solo en cuatro carreras no alcanzó un trofeo. Mayor número de vueltas lideradas en la F1: 5,111 13 / 20 Foto de: Ferrari Media Center Este es un departamento donde, al menos por ahora, parece que habrá pocos cambios entre los 10 primeros. La cifra de Schumacher es 625 giros más alta que la de Hamilton, quien con una actuación perfecta en 2020 podría superar. Vueltas lideradas por Lewis Hamilton: 4,486 14 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Detrás de Hamilton, quien se encuentra en la tercera posición con más vueltas lideradas es Sebastian Vettel, quien suma 3,495 giros, superando a Ayrton Senna y Alain Prost. Mayor número de vueltas rápidas: 77 15 / 20 Foto de: Ercole Colombo Michael Schumacher consiguió esta cifra en 306 arranques, lo que significa un promedio de efectividad del 25.16 por ciento. En su momento dejó atrás nombres como el de Alain Prost (41) y Nigel Mansell (30). Vueltas rápidas de Lewis Hamilton: 47 16 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton ha logrado esta cifra en 250 salidas, lo que significa un promedio de 18.80 de respuesta respecto a la cantidad de carreras largadas. Detrás de él, con solo una de diferencia, se encuentra Kimi Raikkonen. Mayor número de Hat Trick de todos los tiempos (Pole Position, Vuelta Rápida y Victoria): 22 17 / 20 Foto de: LAT Images Michael Schumacher logró esta cifra luego de 307 arranques, y su efectividad en este departamento es del 7.14 por ciento. Su número es el doble de las obtenidas por Jim Clark, y un poco más del triple que lo realizado por Ayrton Senna (7). Número de hat tricks de Hamilton: 15 18 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton es el piloto en activo con más de estos tripletes con 15 en su haber. Le siguen Sebastian Vettel con 8, Kimi Raikkonen con 2 y Valtteri Bottas con 1. Mayor número de carreras con un mismo constructor: 181 con Ferrari 19 / 20 Foto de: Ferrari Media Center No hay duda de que la mejor era de Schumacher fue con Ferrari, y con ellos escribió la mayor parte de su historia. Su relación fue tan exitosa que sumó 72 victorias. Carreras de Lewis Hamilton con Mercedes: 140 20 / 20 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton ya acumula 63 victorias con las flechas plateadas, y es hasta ahora el más exitoso con un equipo oficial de la firma alemana.

Video: cuando Felipe Massa vio la muerte cara a cara