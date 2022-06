Massa habla de una cláusula secreta en su contrato con Ferrari

Felipe Massa es el piloto que más cerca estuvo del título de Fórmula 1, pero nunca lo ganó (aunque el brasileño tiene un digno competidor aquí, Stirling Moss).

Felipe Massa tiene 11 victorias al volante del Ferrari, pero al mencionar su nombre lo primero que viene a la mente no son ellas, sino la frase "Fernando es más rápido que tú" y el drama de la derrota en Sao Paulo de Lewis Hamilton en la disputa por el título de piloto más fuerte en 2008.

Massa habló recientemente sobre el inicio de su relación con la Scuderia, una curiosa historia que había mantenido en secreto. Se trata de una cláusula secreta en su primer contrato: el joven brasileño se convirtió en 2006 en compañero de la estrella Michael Schumacher, sustituyendo en Maranello a su compatriota Rubens Barrichello.

Pero la historia de su relación con Ferrari, resulta que comenzó mucho antes.

"[En 2000] gané los campeonatos italiano y europeo de Fórmula Renaulr 2.0", dijo Massa a Motorsport Heroes. "Después de eso, muchos equipos querían ficharme".

Ferrari tuvo una reunión en Maranello. "Ni siquiera me di cuenta, pero en ese momento ya me habían seguido durante mucho tiempo: tenían muchos datos de pruebas y carreras, toda la telemetría. Me dijeron: 'chico, queremos llevarte al programa juvenil de Ferrari'. Hasta entonces, no tenían ningún programa para jóvenes".

"Todo lo que tenía que hacer era no decírselo a nadie. La historia debía mantenerse en secreto".

Felipe continuó: "Así que firmé un contrato por ocho años. Pero sólo podía compartir esta alegría con mi familia. Era una condición increíblemente difícil".

Inicio de la carrera: Felipe Massa, líder por delante de Kimi Raikkonen Photo by: Ferrari Media Center

Pronto me encontré en Sauber, que utilizaba motores Ferrari. Y entonces me llamaron de Maranello otra vez, y desde 2006, me pasé a ellos. Así es como mi sueño se hizo realidad".

Massa corrió para la Scuderia hasta finales de 2013, tras lo cual se trasladó a Williams. Se despidió de la F1 a finales de 2016, pero luego regresó un año más cuando la escudería de Grove se quedó sin el desaparecido Valtteri Bottas, de Mercedes.

El brasileño, de 41 años, ha retomado su carrera y compite en el campeonato nacional de "cuerpo". También ha ido ascendiendo poco a poco en la FIA, donde ahora dirige la Comisión de Pilotos.