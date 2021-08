Masi: Fue una equivocación realizar la Q3 en Bélgica

La prueba de Spa-Francorchamps del pasado fin de semana se convirtió en una farsa de tres vueltas detrás del coche de seguridad después de que la fuerte lluvia y la escasa visibilidad impidieran a la Fórmula 1 tener condiciones de carrera.

El tiempo ya había causado estragos al principio del fin de semana, cuando en la W Series se vieron momentos difíciles por una colisión de seis coches el viernes.

La sesión de clasificación de la F1 del sábado también se vio interrumpida por el clima. Mientras las condiciones empeoraban, control de carrera decidió dejar que se celebrara la sesión final de la Q3, a pesar de que los pilotos habían advertido en varias ocasiones que la pista estaba demasiado mojada para conducir.

Al principio de la sesión de los 10 más rápidos, el piloto de McLaren, Lando Norris, tuvo un enorme accidente en la zona de Eau Rouge/Raidillon tras hacer un trompo fuera de la pista.

Aunque Norris salió ileso, la decisión de dejar que la sesión siguiera adelante suscitó duras críticas por parte de Sebastian Vettel, Aston Martin, que se enfadó porque control de carrera no hizo caso a sus mensajes por radio pidiendo la bandera roja, comunicación que según el ingeniero de carrera del cuatro veces campeón del mundo se transmitió a Masi.

El domingo por la noche, el director de carrera de la Fórmula 1 admitió que, en retrospectiva, "probablemente no habría empezado" la sesión final de clasificación.

"Hablé con varios pilotos (el sábado) por la noche para que me dieran su opinión y me dieron algunos comentarios muy constructivos", dijo Masi.

"Así que la retrospectiva es algo increíble. Basándome en lo que me dijeron, habiendo experimentado las condiciones de este circuito y todo lo demás, probablemente no habríamos arrancado”.

“Pero con los pilotos habiendo conducido en este circuito bajo estas condiciones, nos da una ventaja en la retrospectiva, porque cada circuito es un poco diferente a la forma en que el agua se desplaza, en cómo los neumáticos reaccionan, etcétera. Hay que tratar cada cosa en su justa medida".

Masi añadió que las accidentes suscitados en Raidillon de las últimas semanas, dentro de los que estuvo uno masivo de cuatro coches en las 24 Horas de Spa, no fueron considerados en su mente durante su toma de decisiones del domingo.

"No. Creo que se aprende de cada día", explicó.

"Y como dije antes, haber hablado con varios de los pilotos (el sábado) por la noche, sobre todo después de haber experimentado el clima, y conducir en la pista, dio una buena referencia”.

"Me dieron unos comentarios increíbles sobre lo que podía y no podía pasar, lo que obviamente ayudó a mi proceso para hoy (domingo). Todos con los que hablé estaban muy dispuestos a decir 'esta es la ventana de lo que podemos y no podemos hacer', lo que fue extremadamente útil".

A pesar de las críticas de Vettel, de las cuales dijo “hay muchas comunicaciones por radio y no puedes estar escuchando a todo el mundo”, Masi señaló que los comentarios en directo de los pilotos sí jugaron un papel importante el domingo.

"Lo que siempre hemos hecho, y hemos animado durante las vueltas de formación, es que los pilotos nos den feedback por radio. Lo hicimos en Hockenheim en 2019, lo hicimos en Turquía [en 2020] y donde sea necesario", añadió.

"Porque obviamente es una retroalimentación en vivo de ellos, de lo que pueden hacer y no hacer en ese momento con base a un circuito en particular”.