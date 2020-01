Marko sobre Sainz: No es Verstappen

Carlos Sainz disputó casi tres temporadas con el segundo equipo de Red Bull en F1, Toro Rosso, después de haber contado con el respaldado de la marca de bebidas energéticas durante toda su carrera juvenil.

A finales de 2017 se fue a Renault, donde continuó en 2018, pero el fabricante francés optó por no renovar a Sainz al acabar el año y Red Bull prefirió promocionar a Pierre Gasly en lugar de Sainz para ocupar el puesto vacante dejado por Daniel Ricciardo para 2019, lo que llevó al español a ser liberado para marcharse a McLaren.

Mientras que Gasly sufrió en Red Bull y acabó siendo relegado a Toro Rosso a mitad de temporada, Sainz explotó en su nuevo equipo, terminando 2019 sexto en el campeonato de pilotos.

En una conversación con Motorsport.com, Helmut Marko asegura no haberse arrepentido de haber liberado a Sainz.

"Sainz estuvo cómodo con Max Verstappen [en Toro Rosso], y después tuvimos que elegir a cuál de los dos promocionar [al equipo principal, en 2016]", afirma.

"Y cuando vas al grano, Carlos es rápido, de lo contrario no le habríamos firmado, pero no es Verstappen".

"Ayudamos a Carlos con su carrera y no teníamos que dejarle ir, pero permitimos el movimiento a Renault y luego a McLaren".

"Tenemos una buena relación, pero en ese momento había un Verstappen allí, y hay una diferencia entre los dos".

Se sabe que la relación entre Sainz y Verstappen cuando fueron compañeros en Toro Rosso no fue la más armoniosa, lo que pudo jugar a favor de Gasly para la temporada 2019.

Marko también ha criticado el papel que Carlos Sainz padre ha ejercido sobre su hijo. Sin embargo, cuando se le preguntó si el factor que había desempeñado fue clave en la decisión de liberarlo, Marko respondió: "Diría que tiene un padre activo, uno de esos padres en el automovilismo que no lo mira objetivamente, lo cual es comprensible, y siempre hace lo que cree que es mejor para su hijo. Pero no es un caso aislado, y de lejos no es el peor", remacha.

GALERÍA: los 21 podios de la temporada 2019 de F1