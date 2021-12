Marko: Perdimos en Yeda y Qatar, pero tenemos la velocidad

En la tabla de tiempos combinados, Max Verstappen se encontró en la cuarta posición tras la conclusión de la jornada del viernes en Abu Dhabi, con una diferencia con Mercedes insatisfactoria, aunque Helmut Marko, asesor de deporte motor, prefiere quedarse con los puntos positivos de lo visto hasta ahora.

"En la primera sesión de entrenamientos fuimos los más rápidos a una vuelta y en la segunda fuimos soberanamente los más rápidos en las tandas largas. Ahora sólo tenemos que combinar esas cosas para tener una buena puesta a punto tanto para la clasificación como para la carrera", dijo el expiloto austriaco.

Esto último parece más fácil de decir que de hacer, pero según Marko, los problemas no tienen por qué ser insuperables todavía. Al preguntársele por qué exactamente la simulación de clasificación bajo luces artificiales no fue la que esperaban, el asesor de deporte motor de Red Bull explicó: "Fue porque los cambios para mejorar las tandas largas fueron un poco demasiado rigurosos. Además, no pudimos conseguir que los neumáticos tuvieran la temperatura adecuada en una vuelta".

Marko recordó que no se puede presuponer que este circuito será a favor de uno de los equipos, pero también reflexionó que en las dos pasadas carreras perdieron la victoria por su propia cuenta.

"Hemos dicho antes que no hay pistas específicas de Mercedes o Red Bull. Mientras todos los coches cumplan con el reglamento y no sea la Fórmula 1 contra la Fórmula 2, seguro que vamos a competir”.

“Perdimos en Yeda y Qatar principalmente por culpa nuestra", dijo Marko a Motorsport.com en el paddock, antes de referir a esta competencia: "Pero en términos de velocidad pura estábamos allí".

Sin embargo, todas estas reflexiones siguen suponiendo un recorrido "normal" de la carrera sin un choque conjunto. En caso de que se produzca una colisión de este tipo, los comisarios de la FIA han dejado claro que la deducción de puntos en el campeonato también es una posibilidad.

Michael Masi incluso lo mencionó explícitamente en sus "notas del evento", pero en opinión de Marko este recordatorio es completamente innecesario. "Si hay un accidente, debería investigarse de forma neutral. No tiene sentido volver a escribir algo así". El jefe del equipo, Christian Horner, está de acuerdo con esto último, quien mandó un mensaje directo. "No creo que haya habido ninguna discusión sobre la deducción de puntos después de Silverstone”.