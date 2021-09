Marko: Gasly fue bien compensado por quedarse en AlphaTauri para 2022

Pierre Gasly no oculta que esperaba que se le tuviera en cuenta para un puesto en Red Bull en 2022, en lugar de seguir en AlphaTauri: "He tenido la mejor temporada desde que Toro Rosso o AlphaTauri empezaron en la Fórmula 1 hace 15 años. Y no se me recompensa por ello", lamentó el francés en una entrevista con Canal+ mostrada hace unos días.

Gasly ha sumado 66 puntos, a pesar de cuatro carreras fuera de la zona de los puntos. Es noveno en el campeonato de pilotos, por delante de los pilotos de Alpine y Aston Martin, y también muy por encima de su compañero de equipo novato Yuki Tsunoda (14º con 18 puntos).

"Por un lado es triste y un poco frustrante", admite el francés, "pero por otro lado es lo que hay en este momento. Hay cosas que no están en mis manos".

Las opciones de ir a otro equipo no estaban disponibles. En primer lugar, Gasly estaba atado a Red Bull para 2022 de todos modos, y en segundo lugar, Alpine, donde se le consideraba un aspirante por su nacionalidad francesa, se decantó por la continuidad de Fernando Alonso y de su compatriota Esteban Ocon.

El equipo A de Red Bull apostó por renovar a Sergio Pérez en 2022. "Prefieren seguir con Sergio", suspiró Gasly, a quien aparentemente le cuesta entender: "Cuando veo sus actuaciones, especialmente en Zandvoort, donde fue eliminado en la Q1 y luego terminó octavo, a una vuelta de su compañero de equipo, y aún así fue nombrado piloto del día... Eso es algo que no entiendo".

Al menos, el rendimiento de Gasly está siendo tomado en cuenta en la parte ejecutiva de Red Bull. Aunque Helmut Marko cree que actuaciones en clasificación como la de Monza, donde terminó sexto por delante de los dos Ferrari, "ya se pueden esperar" dado el monoplaza con el que cuenta.

"El AlphaTauri es un coche muy eficiente aerodinámicamente. Por supuesto, eso se hace sentir en una pista como ésta", dijo el expiloto austriaco.

Marko elogió explícitamente el rendimiento de Gasly en la clasificación en una entrevista con la cadena alemana ORF, calificándolo de "constante" y "excelente", pero precisamente por eso el joven de 25 años es tan importante como líder del equipo: "Le necesitamos en AlphaTauri. Allí estamos luchando por la quinta posición en el campeonato de constructores".

Además, el asesor de deporte motor de Red Bull reveló que a Gasly le ofrecieron un importante contrato económico como "compensación por el dolor y el sufrimiento".

"Es el número 1 en un muy buen equipo en la mitad de la parrilla con muy buenas condiciones económicas. Esa es una situación con la que también está satisfecho. Y eso le permite ofrecer las actuaciones de primera”.

Gasly se lo toma con calma y espera que un día sus actuaciones le permitan regresar al equipo principal, de donde fue degradado cuando apenas llevaba la mitad de la temporada 2019.

"Es lo que es. No puedo controlarlo y, de todos modos, sólo puedo concentrarme en lo que puedo influir. Sólo me ayuda si doy lo mejor de mí para el equipo y para mí mismo. Estoy seguro de que dará sus frutos en el futuro para conseguir, en algún momento, una oportunidad en un equipo de primera categoría”.