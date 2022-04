Marko dice que México "no es mucho más seguro" ante ataques en Arabia

La sesión del viernes de la Fórmula 1 del Gran Premio de Arabia Saudí ha tenido una segunda historia que ha cambiado el panorama con un ataque terrorista suscitado en unas instalaciones de una petroquímica cercanas al circuito de Yeda.

Al final de la primera práctica libre una nube de humo negro se podía visibilizar desde el circuito. Esto provenía de una explosión que se dio en unas instalaciones de la petrolera local Aramco.

La Fórmula 1 retrasó el inicio de la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Arabia Saudí el viernes en medio de las consecuencias del ataque que después fue atribuido por los Houthis. Esto provocó una reunión de emergencia entre el director general de la F1, Stefano Domenicali, con los pilotos, además de los directores de equipo, para ponerlos al tanto de lo que sucedía.

La nube de humo y sus efectos fueron notados desde la pista por algunos pilotos que estaban rodando en la primera práctica como Max Verstappen, quien según palabras de Helmut Marko, asesor de deporte motor de Red Bull, lo avisó por radio.

“No nos afectó directamente. Max nos envió un mensaje de radio. Pensó que su coche estaba en llamas porque había un intenso olor a quemado. Luego comprobamos todos los datos: no era eso. Pero sí notó el olor a quemado de la explosión”, expresó el austriaco a la cadena Sky F1 Alemania antes de mencionar lo que la F1 les ha explicado.

“Posteriormente, nos informaron de que se había enviado un dron desde Yemen. Los saudíes tienen un sistema de defensa aérea y por alguna razón el dron no fue interceptado y luego llegó el ataque. Creo que el momento es deliberado. Los rebeldes saben que tendrán mucha más publicidad en el Gran Premio”.

Marko agregó que los pilotos han tomado la situación de diferente forma y explicó la reacción de Verstappen y Sergio Pérez, de quien hizo una referencia que viviendo en México le extraño estuviera un poco más nervioso.

“Max está un poco más relajado al respecto. Pérez está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro”.

“Tenemos la pandemia, tenemos la guerra en Europa y ahora tenemos un ataque con misiles de facto a 20 kilómetros de nosotros. Ya no es normal ni agradable”.

Checo Pérez no tiene su residencia en México en la capital del país sino en su estado natal, Jalisco.

Respecto a los pasos a seguir en las próximas horas, Helmut Marko indicó que lo “correcto” sería continuar con el fin de semana y confiar en los sistemas de seguridad de Arabia Saudí.

“Como se ha mencionado estos ataques con drones creo que son con frecuencia. Tienen un sistema de defensa muy bueno. Ahora hay que averiguar por qué no ha funcionado. No es el primer dron, después de todo. Pero es el primero que ataca a gran escala. No debemos dejar que el terror intimide por completo la vida normal. Debemos mirar ahora, y si la seguridad está garantizada para los próximos dos días, entonces debemos seguir”.