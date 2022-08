Marko critica a Pérez en Hungría: parece que ya está de vacaciones

“El descanso de verano aún no ha llegado, pero parece que ya se ha ido”, así valoró a la cadena alemana Sky Sports el asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, el rendimiento actual de Sergio Pérez en la Fórmula 1, porque para su gusto el mexicano está "demasiado lejos de Max [Verstappen] en este momento".

Mientras que Verstappen se metió fácilmente en la Q3 con el Red Bull RB18, Pérez con el coche hermano quedó eliminado en la Q2. Sin embargo, no todo fue culpa suya: En primer lugar, se le anuló un tiempo de vuelta debido a una violación de los límites de la pista en la curva 5, que se le devolvió un poco más tarde. Pero eso no sirvió de nada: Pérez se retiró en el undécimo lugar.

Él mismo habla de una calificación "caótica" en la que muchas cosas le salieron mal. "Al final me perdí la Q3 por unas centésimas, pero sólo porque me topé con Kevin [Magnussen] antes de la curva 2. Eso me costó unas décimas", dijo Pérez al final de la sesión.

Pérez también señaló a los comisarios, que mientras tanto habían anulado su registro de 1m18.516s. Por eso, Pérez emitió un veredicto mordaz sobre la forma en que se controlan los límites del circuito: "Creo que el sistema no lo hace bien. Tenemos que analizarlo y pensar en cómo podemos mejorarlo para que haya más consistencia".

Marko ahora también reclama esto último, pero de Pérez. Y es que para el gusto del jefe deportivo de Red Bull, la diferencia entre los dos pilotos de su equipo es a menudo demasiado grande. "Ahí es donde tenemos que sentarnos juntos", dice Marko.

De hecho, Pérez había comenzado la temporada 2022 casi a la par con Verstappen, terminando por delante de su compañero de equipo en la clasificación en tres ocasiones y, por lo general, sólo hasta tres décimas y media de segundo por detrás en la octava carrera en Bakú. Sin embargo, desde Montreal, Pérez sólo ha estado realmente cerca de Verstappen en Le Castellet, con las otras sesiones de clasificación a más de 0,5 segundos de distancia.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Esto pone a Pérez en una "situación difícil" para el Gran Premio del domingo, dice Marko. También desde Montreal, el mexicano salió fuera del top 10 en tres de las cinco carreras, por lo que se vio obligado a remontar y no fue una ayuda para Verstappen en la lucha contra Ferrari.

Por estas razones, Marko quiere prohibir o al menos limitar los experimentos de instalación en el futuro. Pérez debería "ceñirse más al coche de Max en términos de puesta a punto", dice.

La expectativa para Pérez es que "tiene que estar desde el primer entrenamiento". Porque "si te falta un segundo en el primer entrenamiento, no lo vas a recuperar" en un fin de semana.

Pero algo similar ya había ocurrido el año pasado en "ciertas carreras", continúa explicando el jefe deportivo de Red Bull. Por ello, confía en poder dar un giro a las cosas con Pérez. Porque: "Nos deshicimos de eso el año pasado, así que tenemos que ver que se asiente un poco”.