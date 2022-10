Mario Andretti conducirá un McLaren F1 moderno en Laguna Seca

Mario Andretti no es un jubilado más. Aunque su carrera como piloto duró más de 30 años, su sed por el deporte del motor sigue siendo insaciable, incluso a los 82 años. El Campeón del Mundo de F1 de 1978 está acostumbrado a subirse a la cabina de coches antiguos para demostraciones y eventos históricos, pero esta vez McLaren le dará el volante de un coche de la era moderna.

Se trata de una promesa realizada por Zak Brown, director general de la escudería británica, en el Festival de Goodwood de 2021, y que se hará realidad este fin de semana en el circuito de Laguna Seca, en California.

"Sucedió cuando estábamos en Goodwood, me había instalado en un coche de F1 actual y fue increíble", explicó Andretti, entrevistado por Road & Track. "Dije que me encantaría probarlo y Zak dijo: 'Lo haré realidad'. Pero lo dejamos así. Bromeábamos un poco sobre ello cada vez que nos veíamos y luego en el GP de Miami [2022], delante de Martin Brundle, lo volvió a decir. Todo el mundo lo sabía, así que supongo que no se iba a olvidar".

Mario Andretti au volant d'une Lotus 49B au Festival de Goodwood 2021

"Y por eso Zak ha organizado [esta prueba] para este fin de semana. Voy a hacer algunas sesiones. Me ha dicho que va a ser un coche de la era híbrida, probablemente de [la temporada] 2014 o algo así. Quiero sentir la potencia del híbrido, la sensación en el coche. Puedo acelerar, pero debo tener cuidado porque me advirtió ¡tienes que traerlo de una pieza!"

La última aparición de Andretti en un campeonato importante se produjo en 2003, cuando se puso al volante del coche del lesionado Tony Kanaan para clasificarse potencialmente para las 500 millas de Indianápolis. El intento terminó con un accidente a más de 300 km/h, como resultado de pasar por encima de los escombros, y un impresionante accidente.

La tecnología de los coches de carreras ha evolucionado enormemente entre 2003 y 2022, pero Mario Andretti no espera estar fuera de lugar. El estadounidense reveló que ha participado en varias sesiones de pruebas para el equipo de IndyCar de su hijo Michael, por lo que ya sabe cómo manejar los volantes y las transmisiones modernas.

"Mucha gente no sabe que he probado con Michael", dijo. "Los IndyCars tienen básicamente el mismo tipo de volante en el que se acciona el embrague y demás, así que no es un gran problema. Es mucho más fácil que intentar manejar una caja de cambios manual de seis velocidades; no te imaginas lo fácil que es. Nunca quitas las manos del volante, lo que creo que ayuda, especialmente en las frenadas fuertes, las curvas y todo eso. Es la mejor manera de conducir un coche de carreras".