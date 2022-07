Marko sobre Red Bull-Porsche: no hay nada decidido

En vísperas del Gran Premio de Hungría aparecieron en los medios de comunicación informaciones que hacían referencia a documentos oficiales publicados por las autoridades marroquíes en los que se afirmaba que el acuerdo entre el equipo Red Bull y Porsche. Esto implica que las propias partes ya han acordado todo y sólo están esperando la aprobación de las autoridades de los países donde se requiere para finalizar el contrato.

Sin embargo, el asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, dijo que aún no se había tomado ninguna decisión definitiva, por lo que no puede dar por hecho el acuerdo.

"No estoy autorizado a aceptar felicitaciones", dijo Marko a la prensa austriaca. “Estos artículos son prematuros. No estoy ocultando el hecho de que hemos estado en conversaciones con Porsche. Pero aún no se ha tomado ninguna decisión”, expresó el expiloto y ganador de las 24 Horas de Le Mans.

“De hecho, aún no se han determinado las condiciones del Grupo Volkswagen en la Fórmula 1. No hay reglamentos finales sobre las centrales eléctricas en 2026, no hay acuerdo sobre lo que en la etapa inicial se les permitirá utilizar el presupuesto, no hay una comprensión completa del combustible sintético que se utilizará”.

“Por eso no podemos confirmar nada hasta que las normas estén resueltas. Además, no hay que olvidar que también están Ferrari y Mercedes y que se resisten a la idea de que un recién llegado fuerte obtenga alguna ventaja", aclaró Marko.

Desde Grupo Volkswagen han admitido en meses pasados el interés porque Porsche y Audi entren en la Fórmula 1, pero aún desean conocer la normativa técnica definitiva para dar un sí que se ha negado en reglamentos técnicos anteriores.

Una de las claves está en la reducción de componentes y complejidad de las unidades de potencia que actualmente solo tiene como proveedores de motores a Ferrari, Renault, Mercedes y Honda a través de su sociedad con Red Bull Racing luego de dejar el proyecto de Fórmula 1 de lado al final de la temporada 2021, año en que resultaron campeones con Max Verstappen.

