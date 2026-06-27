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Fórmula 1 GP de Austria

El mano a mano entre compañeros en clasificación: Checo Pérez se pone 8 a 1 con Bottas en Austria

Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo de 2026 tras la clasificación del Gran Premio de Austria de Formula 1

Motorsport Staff
Publicado:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Después de cada sesión de clasificación de la Fórmula 1, Motorsport.com publica el registro de clasificación de cada equipo con los duelos entre compañeros de equipo.

Este registro se basa exclusivamente en los resultados de la clasificación, por lo que las penalizaciones en la parrilla no alteran las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, eso se indica en la tabla.

McLaren

Oscar Piastri

4-7

(4-4 sin sprints)

 Lando Norris

5

 Australia Australia

6

(+0.095s en Q3)

5

(+0.083s en SQ3)

 China China (sprint)

3

5

 China China

6

(+0.058s en Q3)

3

 Japan  Japón

5

(+0.277s en Q3)

3

(+0.239s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s en Q3)

 United States Miami

4

4

(+0.019s en SQ3)

 Canada Canadá (sprint)

3

4

(+0.052s en Q3)

 Canada Canadá

3

7

 Monaco Mónaco

8

(+0.141s en Q3)

 7
(+0.089s en Q3) 

 Spain Barcelona 

4

7

(+0.009 en Q3)

 Austria Austria

 6

Mercedes

George Russell 6-5

(4-4 sin sprints)

 Kimi Antonelli

1

 Australia Australia

2

(+0.293s en Q3)
1 China China (sprint)

2

(+0.289s en SQ3)

2

(+0.222s en Q3)

 China China

1

2

(+0.298s en Q3)

 Japan  Japón

1

6

(+0.402s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s en Q3)

 United States Miami

1

1

 Canada Canadá (sprint)

2

(+0.068s en SQ3)

1

 Canada Canadá

2

(+0.068s en Q3)

6

(+0.394s en Q3)

 Monaco Mónaco

1

1

 Spain Barcelona 

 3

(+0.319s en Q3)

 1

 Austria Austria

4

(+0.301 en Q3)

Red Bull

Max Verstappen 9-2

(6-2 sin sprints)

 Isack Hadjar
sin tiempo en Q1 – despiste Australia Australia

3
8 China China (sprint)

10

(+0.469s en SQ3)
8 China China

9

(+0.119s en Q3)

11

(+0.158s en Q2)

  Japan Japón

8

5

 United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s en SQ3)

2

 United States Miami

Descalificado - infracción técnica

(+0.825s en Q3)

7

 Canada Canadá (sprint)

8

(+0.101s en SQ3)

6

 Canada Canadá

7

(+0.028s en Q3)

2

 Monaco Mónaco

5

(+0.340s en Q3)

 5

 Spain Barcelona 

6

(+0.056s en Q3) 

 5

 Austria Austria

8

(+0.157 en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

5-6

(4-4 sin sprints)

 Lewis Hamilton
4 Australia Australia

7

(+0.151s en Q3)

6

(+0.367s en SQ3)

 China China (sprint)

4

4

(+0.013s en Q3)

 China China 3

4

 Japan  Japón

6

(+0.162s en Q3)

4

 United States Miami (sprint)

7

(+0.379s en SQ3)

3

 United States Miami

6

(+0.176s en Q3)

6

(+0.084s en SQ3)

 Canada Canadá (sprint)

5

8

(+0.108s en Q3)

 Canada Canadá

5

5

(+0.072s en Q3)

 Monaco Mónaco

3

10

(sin tiempo - choque en Q3) 

 Spain Barcelona 

 2

2

 Austria Austria

 3

(+0.059 en Q3)

Williams

Alexander Albon 2-7

(1-6 sin sprints)

 Carlos Sainz

15

 Australia Australia DNS

18

(+0.544s en SQ1)

 China China (sprint)

17

18

(+0.455s en Q1)

 China China

17

17

(+0.161s en Q1)

 Japan  Japón

16

14

 United States Miami (sprint)

15

(+0.008s in SQ2)

16

(+0.378s en Q2)

 United States Miami

14

No salió - Choque en FP1

 Canada Canadá (sprint)

10

18

(+0.575s en Q1)

 Canada Canadá

15

11

 Monaco Mónaco

12
(+0.028s en Q2)

 18

(+0.543s en Q1)

 Spain Barcelona 

16

18

(+0.257 en Q1)

 Austria Austria

 17

Racing Bulls

Arvid Lindblad 3-7

(2-6 sin sprints)

 Liam Lawson

9

(+1.253s en Q3)

 Australia Australia

8

15

(+0.334s in SQ2)

 China China (sprint) 13

15

(+0.019s en Q2)

 China China 14

10

 Japan  Japón

14

(+0.386s en Q2)

16

 United States Miami (sprint)

17

(+0.171s en SQ1)

17

(+0.538s en Q1)

 United States Miami

12

9

 Canada Canadá (sprint)

DNS

9

 Canada Canadá

12

(+0.349s en Q2)

15

(+0.777s en Q2)

 Monaco Mónaco

10

11

(+0.255s en Q2)

 Spain Barcelona 

 8

10

(+0.052 en Q3)

 Austria Austria

 9

Aston Martin

Lance Stroll 1-8

(1-6 sin sprints)

 Fernando Alonso
No salió Australia Australia

17

20

(+0.570s en SQ1)

 China China (sprint) 19

21

(+0.792s en Q1)

 China China 19

22

(+0.274s en Q1)

 Japan  Japón  21

Sin tiempo

 United States Miami (sprint)  No clasificado

19

(+0.066s en Q1)

 United States Miami 18

18

(+0.594s en SQ1)

 Canada Canadá (sprint)

16

21

(+0.999s en Q1)

 Canada Canadá

19

22

(+0.712s en Q1)

 Monaco Mónaco

21

21

 Spain Barcelona 

 22

(+0.057s en Q1)

 22
(+0.421 en Q1)

 Austria Austria

21

Haas

Esteban Ocon 3-8

(2-6 sin sprints)

 Oliver Bearman

13

(+0.180s en Q2)

 Australia Australia

12

12

(+0.138s in SQ2)

 China China (sprint) 9

13

(+0.341s en Q2)

 China China 10

12

 Japan  Japón

18

(+0.175s en Q1)

18

(+0.631s en SQ1)

 United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s en Q2)

 United States Miami 13

14

 Canada Canadá (sprint)

15

(+0.269s in SQ2)

17

(+0.396s en Q1)

 Canada Canadá

16

17

 Monaco Mónaco

19

(+0.092s en Q1)

 17

(+0.502s en Q1)

 Spain Barcelona 

15

15

(+0.294 en Q2)

 Austria Austria

 13

Audi

Nico Hulkenberg 7-4

(5-3 sin sprints)

 Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s en Q2)

 Australia Australia

10
11 China China (sprint)

14

(+0.139s in SQ2)
11 China China

16

(+0.611s en Q2 - choque)

13

(+0.397s en Q2)

 Japan  Japón

9

12

(+0.025s in SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

11

 United States Miami

22

(+4,092s en Q1 - problema de frenos)

11

 Canada Canadá (sprint)

12

(+0.032 in SQ2)

11

 Canada Canadá

13

(+0.185s en Q2)

13

 Monaco Mónaco

16

(sin tiempo en Q2 – Choque en Q1)

 9

 Spain Barcelona 

12

(+0.233s en Q2) 

 14

(+0.318 en Q2)

 Austria Austria

12

Alpine

Pierre Gasly 6-5

(5-3 sin sprints)

 Franco Colapinto

14

 Australia Australia

16

(+0.769s en Q2)
7 China China (sprint)

16

(+0.922s in SQ2)
7 China China

12

(+0.354s en Q2)
7 Japan  Japón

15

(+0.753s en Q2)

10

(+0.154s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s en Q3)

 United States Miami 8

19

(+1.158s en SQ1)

 Canada Canadá (sprint) 13

14

(+0.330s en Q2)

 Canada Canadá 10

9

 Monaco Mónaco

14

(+0.233s en Q2)

 14

(+0.070s en Q2)

 Spain Barcelona 

13

11

 Austria Austria

 16

(+0.948 en Q2)

Cadillac

Sergio Perez 8-1

(6-1 sin sprints)

 Valtteri Bottas

18

 Australia Australia

19

(+0.639s en Q1)

No salió

 China China (sprint) 21

22

(+1.470s en Q1)

 China China 20

19

 Japan Japón

20

(+0.124s en Q1)

19

 United States Miami (sprint)

20

(+0.571s en SQ1)

21

(+0.338s en Q1)

 United States Miami

20

17

 Canada Canadá (sprint)

20

(+0.864s en SQ1)
20 Canada Canadá

22

(+0.843s en Q1)
18 Monaco Mónaco

20

(+0.536s en Q1)
 19 Spain Barcelona 

20

(+0.212s en Q1) 
19 Austria Austria

20

(+0.085 en Q1)
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