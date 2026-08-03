El mano a mano entre compañeros en clasificación al llegar al receso y los duelos más apretados en la F1 2026

Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el balance de clasificación de cada equipo en términos de duelos entre compañeros de equipo.

Este balance se basa exclusivamente en los resultados de clasificación, para que las penalizaciones en parrilla no alteren las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, esto se mencionará en la tabla.

Tres duelos bajo el foco

Ferrari: Ferrari y Lewis Hamilton están igualados

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton tuvo notorias dificultades en su primera temporada en Ferrari, registrando una contundente derrota por 23-7 frente a Charles Leclerc en clasificación, pero el siete veces campeón del mundo ha estado disfrutando de la maquinaria más ágil de F1 en 2026.

Los pilotos de la Scuderia han estado igualados este año, con Hamilton liderando 8-7, aunque queda por detrás 6-5 cuando se excluye las clasificaciones sprint.

Curiosamente, Hamilton se abstuvo de usar el simulador de Maranello antes de la ronda de Shanghái y desde Canadá. Cuando lo usó, iba 4-0 abajo y desde entonces, va 8-3 arriba.

Red Bull: Isack Hadjar acaba con la maldición del segundo coche

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

Antes de que Isack Hadjar ascendiera a Red Bull para la temporada 2026, Max Verstappen había superado en clasificación a sus sucesivos compañeros de equipo Sergio Pérez, Liam Lawson y Yuki Tsunoda por 80-2 en las 82 sesiones anteriores.

Se estaba volviendo obvio que nadie aparte de Verstappen podía lidiar con los complicados coches de Red Bull, pero Hadjar ha demostrado que eso no era cierto. No está claro si el francés merece todo el mérito o si esto también se debe al cambio de la F1 a unas reglas completamente diferentes, pero sus resultados hablan por sí solos.

Hadjar ya ha superado a Verstappen en clasificación en tres ocasiones, y la mayoría de las veces se clasifica a menos de dos décimas del cuatro veces campeón del mundo.

Haas: Todo le está saliendo mal a Esteban Ocon

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Después de verse superado en clasificación por 18-12 por su compañero novato Oliver Bearman el año pasado, la situación de Esteban Ocon no ha hecho más que empeorar este año, con el veterano francés 11-4 abajo al llegar al parón de verano mientras circulan rumores sobre su futuro en F1.

Sin embargo, Ocon lleva tiempo quejándose de la inconsistencia del coche, ya que supuestamente su VF-26 solo ha funcionado como se esperaba en tres de las 11 rondas disputadas hasta ahora. El jefe de equipo Ayao Komatsu ha señalado que ambos pilotos sufrieron dicha inconsistencia, y en Hungría fue Bearman quien la padeció, por lo que su cara a cara seguirá estando entre los más interesantes– y difíciles de descifrar.

Oscar Piastri 4-11 (4-7 sin sprints) Lando Norris 5 Australia 6 (+0.095s en Q3) 5 (+0.083s en SQ3) China (sprint) 3 5 China 6 (+0.058s en Q3) 3 Japón 5 (+0.277s en Q3) 3 (+0.239s en SQ3) Miami (sprint) 1 7 (+0.317s en Q3) Miami 4 4 (+0.019s en SQ3) Canadá (sprint) 3 4 (+0.052s en Q3) Canadá 3 7 Mónaco 8 (+0.141s en Q3) 7

(+0.089s en Q3) Barcelona 4 7 (+0.009 en Q3) Austria 6 7 (+0.032s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 6 8 (+0.155s en Q3) Gran Bretaña 6 7 (+0.215s en Q3) Bélgica 3 5 (+0.477s en Q3) Hungría 1

George Russell 6-9 (4-7 sin sprints) Kimi Antonelli 1 Australia 2 (+0.293s en Q3) 1 China (sprint) 2 (+0.289s en SQ3) 2 (+0.222s en Q3) China 1 2 (+0.298s en Q3) Japón 1 6 (+0.402s en SQ3) Miami (sprint) 2 5 (+0.399s en Q3) Miami 1 1 Canadá (sprint) 2 (+0.068s en SQ3) 1 Canadá 2 (+0.068s en Q3) 6 (+0.394s en Q3) Mónaco 1 1 Barcelona 3 (+0.319s en Q3) 1 Austria 4 (+0.301 en Q3) 5 (+0.346s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 2 4 (+0.370s en Q3) Gran Bretaña 1 4 (+0.508s en Q3) Bélgica 1 7 (+0.281s en Q3) Hungría 4

Max Verstappen 12-3

(8-3 sin sprints) Isack Hadjar sin tiempo en Q1 – salida de pista Australia 3 8 China (sprint) 10 (+0.469s en SQ3) 8 China 9 (+0.119s en Q3) 11 (+0.158s en Q2) Japón 8 5 Miami (sprint) 9 (+0.961s en SQ3) 2 Miami Descalificado - infracción técnica (+0.825s en Q3) 7 Canadá (sprint) 8 (+0.101s en SQ3) 6 Canadá 7 (+0.028s en Q3) 2 Mónaco 5 (+0.340s en Q3) 5 Barcelona 6 (+0.056s en Q3) 5 Austria 8 (+0.157 en Q3) 3 Gran Bretaña (sprint) 8 (+0.138s en SQ3) 7 (+0.147s en Q3) Gran Bretaña 5 2 Bélgica 10 (sin tiempo de vuelta - sanción en parrilla) 6 Hungría 8 (+0.131s en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc 7-8 (6-5 sin sprints) Lewis Hamilton 4 Australia 7 (+0.151s en Q3) 6 (+0.367s en SQ3) China (sprint) 4 4 (+0.013s en Q3) China 3 4 Japón 6 (+0.162s en Q3) 4 Miami (sprint) 7 (+0.379s en SQ3) 3 Miami 6 (+0.176s en Q3) 6 (+0.084s en SQ3) Canadá (sprint) 5 8 (+0.108s en Q3) Canadá 5 5 (+0.072s en Q3) Mónaco 3 10 (sin tiempo de vuelta - choque en Q3) Barcelona 2 2 Austria 3 (+0.059 en Q3) 4 (+0.327s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 1 2 Gran Bretaña 3 (+0.172s en Q3) 5 Bélgica 6 (+0.002s en Q3) 3 (+0.226s en Q3) Hungría 2

Alexander Albon 2-11

(1-9 sin sprints) Carlos Sainz 15 Australia No clasificó 18 (+0.544s en SQ1) China (sprint) 17 18 (+0.455s en Q1) China 17 17 (+0.161s en Q1) Japón 16 14 Miami (sprint) 15 (+0.008s en SQ2) 16 (+0.378s en Q2) Miami 14 No clasificó - choque en FP1 Canadá (sprint) 10 18 (+0.575s en Q1) Canadá 15 11 Mónaco 12

(+0.028s en Q2) 18 (+0.543s en Q1) Barcelona 16 18 (+0.257 en Q1) Austria 17 16 (+0.453s en SQ2) Gran Bretaña (sprint) 15 16 (+0.120s en Q2) Gran Bretaña 15 17 (+0.040s en Q1) Bélgica 15 19 (+0.037s en Q1) Hungría 18

Arvid Lindblad 6-8 (5-6 sin sprints) Liam Lawson 9 (+1.253s en Q3) Australia 8 15 (+0.334s en SQ2) China (sprint) 13 15 (+0.019s en Q2) China 14 10 Japón 14 (+0.386s en Q2) 16 Miami (sprint) 17 (+0.171s en SQ1) 17 (+0.538s en Q1) Miami 12 9 Canadá (sprint) No clasificó 9 Canadá 12 (+0.349s en Q2) 15 (+0.777s en Q2) Mónaco 10 11 (+0.255s en Q2) Barcelona 8 10 (+0.052 en Q3) Austria 9 10 (+0.440s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 9 9 Gran Bretaña 10 (+0.411s en Q3) 8 Bélgica 11 (+0.491s en Q2) 9 Hungría 11 (+0.405s en Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 2-11 (2-8 sin sprints) Fernando Alonso No clasificó Australia 17 20 (+0.570s en SQ1) China (sprint) 19 21 (+0.792s en Q1) China 19 22 (+0.274s en Q1) Japón 21 sin tiempo de vuelta Miami (sprint) no clasificado 19 (+0.066s en Q1) Miami 18 18 (+0.594s en SQ1) Canadá (sprint) 16 21 (+0.999s en Q1) Canadá 19 22 (+0.712s en Q1) Mónaco 21 21 Barcelona 22 (+0.057s en Q1) 22

(+0.421 en Q1) Austria 21 22 (+0.078s en SQ1) Gran Bretaña (sprint) 21 21 Gran Bretaña 22 (+0.162s en Q1) 22 (+0.175s en Q1) Bélgica 21 20 (+0.533s en Q1) Hungría 16

Haas

Esteban Ocon 4-11

(3-8 sin sprints) Oliver Bearman 13 (+0.180s en Q2) Australia 12 12 (+0.138s en SQ2) China (sprint) 9 13 (+0.341s en Q2) China 10 12 Japón 18 (+0.175s en Q1) 18 (+0.631s en SQ1) Miami (sprint) 13 15 (+0.205s en Q2) Miami 13 14 Canadá (sprint) 15 (+0.269s en SQ2) 17 (+0.396s en Q1) Canadá 16 17 Mónaco 19 (+0.092s en Q1) 17 (+0.502s en Q1) Barcelona 15 15 (+0.294 en Q2) Austria 13 18 (+0.631s en SQ1) Gran Bretaña (sprint) 17 17 (+0.110s en Q1) Gran Bretaña 14 18 (+0.688s en Q1) Bélgica 16 15 Hungría 17 (+0.223s en Q1)

Nico Hulkenberg 8-7

(6-5 sin sprints) Gabriel Bortoleto 11 (+0.082s en Q2) Australia 10 11 China (sprint) 14 (+0.139s en SQ2) 11 China 16 (+0.611s en Q2 - choque) 13 (+0.397s en Q2) Japón 9 12 (+0.025s en SQ2) Miami (sprint) 11 11 Miami 22 (+4,092s en Q1 - fallo en los frenos) 11 Canadá (sprint) 12 (+0.032 en SQ2) 11 Canadá 13 (+0.185s en Q2) 13 Mónaco 16 (sin tiempo de vuelta en Q2 – Q1 choque) 9 Barcelona 12 (+0.233s en Q2) 14 (+0.318 en Q2) Austria 12 13 (+0.028s en SQ2) Gran Bretaña (sprint) 12 13 (+0.615s en Q2) Gran Bretaña 11 14 (+0.589s en Q2 - fuga hidráulica) Bélgica 9 10 Hungría 14 (+0.466s en Q2)

Pierre Gasly 10-5 (8-3 sin sprints) Franco Colapinto 14 Australia 16 (+0.769s en Q2) 7 China (sprint) 16 (+0.922s en SQ2) 7 China 12 (+0.354s en Q2) 7 Japón 15 (+0.753s en Q210 10 (+0.154s en SQ3) Miami (sprint) 8 9 (0.048s en Q3) Miami 8 19 (+1.158s en SQ1) Canadá (sprint) 13 14 (+0.330s en Q2) Canadá 10 9 Mónaco 14 (+0.233s en Q2) 14 (+0.070s en Q2) Barcelona 13 11 Austria 16 (+0.948 en Q2) 11 Gran Bretaña (sprint) 14 (+0.501s en SQ2) 12 Gran Bretaña 19 (+0.976s en Q1) 12 Bélgica 13 (+0.061s en Q2) 12 Hungría 13 (+0.183s en Q2)

Sergio PÉrez 9-5 (6-5 sin sprints) Valtteri Bottas 18 Australia 19 (+0.639s en Q1) No clasificó China (sprint) 21 22 (+1.470s en Q1) China 20 19 Japón 20 (+0.124s en Q1) 19 Miami (sprint) 20 (+0.571s en SQ1) 21 (+0.338s en Q1) Miami 20 17 Canadá (sprint) 20 (+0.864s en SQ1) 20 Canadá 22 (+0.843s en Q1) 18 Mónaco 20 (+0.536s en Q1) 19 Barcelona 20 (+0.212s en Q1) 19 Austria 20 (+0.085 en Q1) 19 Gran Bretaña (sprint) 20 (+0.244s en SQ1) 20 (+0.713s en Q1) Gran Bretaña 18 20 (+0.148s en Q1 - problema de despliegue de energía) Bélgica 19 22 (+0.436s en Q1) Hungría 21