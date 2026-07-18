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Declaraciones
Fórmula 1 GP de Bélgica

Un malentendido con una bandera amarilla priva a Leclerc de una mejor clasificación en Bélgica

Charles Leclerc terminó quinto en la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica, pero el piloto de Ferrari considera que podría haber conseguido un mejor resultado de no ser por un malentendido con una bandera amarilla en su última vuelta rápida de la Q3.

Téha Courbon
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

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Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
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Charles Leclerc terminó quinto en la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica y ganó una posición en la parrilla gracias a la penalización impuesta a Lando Norris, que inicialmente era tercero.

Con Kimi Antonelli, George Russell, Max Verstappen y Lando Norris por delante de él —los grandes protagonistas del inicio del fin de semana—, este quinto puesto ya suponía un resultado satisfactorio para el monegasco.

Sin embargo, ante los micrófonos de Canal+ tras la sesión, el pilotoFerrari Ferrari no pudo ocultar su ligera frustración, convencido de que podría haber ganado una o dos posiciones más de no ser por un malentendido en su última vuelta rápida en la Q3.

Se había mostrado una bandera amarilla tras un incidente a la entrada del pit lane, pero, dado que este se encuentra muy cerca de la pista, Leclerc creyó que se refería a la última curva y levantó el pie del acelerador.

"Es un poco frustrante", declaró. "Estaba bastante enfadado al final de mi vuelta porque había un comisario en medio del pit lane, y creí que había una bandera amarilla en la última curva, así que levanté el pie".

"Bueno, seguramente no habríamos acabado segundos, pero creo que era posible quedar cuartos. Quizá eso nos hubiera permitido ganar una posición, pero así son las cosas. No es para tanto".

Charles Leclerc a été gêné par un drapeau jaune en fin de Q3.

Charles Leclerc se vio afectado por una bandera amarilla al final de la Q3.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Leclerc también tuvo un comienzo de fin de semana más complicado de lo previsto. Mientras que Lewis Hamilton parecía más cómodo, el monegasco explicó que Ferrari había tenido un problema inexplicable que le hacía perder mucha velocidad punta, antes de encontrar una solución justo antes de la clasificación.

"Quiero decir que este fin de semana ha sido muy complicado, pero por razones diferentes a las que habíamos tenido anteriormente", confesó. "Por desgracia, tuvimos un problema que aún no somos capaces de explicar. Era bastante difícil de entender, pero perdía constantemente entre cuatro y cinco décimas en las rectas".

"Por suerte, antes de la sesión de clasificación, identificamos una pista, modificamos algo y el rendimiento volvió a estar mucho más en línea con lo que esperábamos".

No obstante, el piloto de Ferrari se muestra confiado de cara a la carrera y aspira, como mínimo, a subir al podio :  "Hemos tenido que lidiar con bastantes problemas, pero para la sesión de clasificación hemos conseguido más o menos ponerlo todo en orden. Así que confío en que mañana nuestro rendimiento será mejor que el de ayer".

"Vamos a intentar subir al podio. Creo que, siendo realistas, repetir lo que hicimos en Silverstone será complicado, pero nunca se sabe. Vamos a intentar sacar el máximo partido a lo que tenemos".

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