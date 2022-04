Magnussen pide no confiarse y mantiene su lucha a mitad de parrilla

Kevin Magnussen fue descartado por Haas al final de la temporada 2020 por lo que en el 2021 pasó a competir en los prototipos de la serie IMSA de tiempo completo con Chip Ganassi, al tiempo que firmó un contrato con el naciente proyecto de Peugeot para la categoría de hipercoches del WEC.

Pero el danés fue llamado por Haas para reemplazar al destituido Nikita Mazepin en la víspera de la segunda prueba de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. En su primera aparición en clasificación oficial en su nueva etapa logró la Q3, la primera de Haas desde 2019, antes de lograr un quinto lugar en la competencia del domingo.

Magnussen, cuyo asiento en el Ganassi Cadillac ganador para las 12 Horas de Sebring del sábado fue tomado por Neel Jani, estaba en camino de ser séptimo en su regreso antes de que el retiro tardío de ambos Red Bull lo elevara a la quinta posición, el mejor resultado del equipo desde el Gran Premio de Austria 2018.

Hablando después de la carrera, Magnussen dijo: "Fue muy divertido, lo disfruté mucho. Es muy bueno estar de vuelta en esta posición, solo tengo que decir un enorme bien hecho al equipo".

"Fuimos el coche más fuerte de la mitad de la parrilla, pude ver a los Mercedes casi toda la carrera. Sé que tuvimos un safety car al final, así que eso ayudó un poco, pero fue una historia diferente a la del pasado”.

“Todo el fin de semana no he parado de decir que no puedo creer esta oportunidad que tengo aquí, pero la quinta posición ha sido una locura”.

Magnussen reconoció que su cuello había padecido como consecuencia de un año fuera de la F1 y estaba "bastante rígido", pero dijo que era "mejor de lo que pensaba" desde el punto de vista físico.

"Me preocupaba estar mucho más cansado".

"Pero a veces, cuando estás en una buena posición, consigues algo de energía extra y ciertamente estaba bien”.

Magnussen agregó que el equipo no se deja llevar por su actuación en Bahréin y afirmó que seguirá centrado en la batalla en la mitad de la parrilla en las próximas carreras.

“La mitad de la parrilla es nuestro objetivo y sabemos que hemos tenido suerte hoy con los Red Bull".

“Si podemos terminar P7 en Yeda, entonces es lo mismo que hoy básicamente. Hoy hemos tenido suerte y hemos conseguido cuatro puntos más de los que hubiéramos conseguido con una séptima posición”.

Magnussen explicó que "usó los neumáticos demasiado fuerte" en su primer stint, lo que le hizo entrar en boxes dos vueltas antes de lo previsto, pero consiguió alargar su segundo stint -también con neumáticos blandos- en la misma medida para volver a la estrategia original del equipo.

“Lo hemos gestionado muy bien con los ingenieros, consiguiendo la cantidad correcta de empuje en las curvas críticas”.

"Ciertamente me estoy metiendo más en ello, pero creo que todo el mundo lo está haciendo ahora con estos coches, simplemente aprendiendo más, poniéndose más al día”.