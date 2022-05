Magnussen ya no tiene "el peso" de soñar con ser campeón de F1

Kevin Magnussen y su compañero de equipo, Romain Grosjean, fueron reemplazados por los novatos Mick Schumacher y Nikita Mazepin para 2021, en gran parte por razones financieras.

Pero después de que Haas rescindiera el contrato de Mazepin a raíz de la invasión rusa de Ucrania, debido a los vínculos de la familia Mazepin con el Kremlin ruso, Magnussen fue llamado de regreso y se le dio una segunda oportunidad junto a Schumacher.

Magnussen dijo que el año fuera de la categoría le había hecho aceptar que su sueño de convertirse algún día en campeón del mundo de F1 no iba a suceder.

Aunque su improbable regreso significa que ese sueño está teóricamente vivo de nuevo, dice que ya no lleva el peso de esas expectativas sobre sus hombros.

"Creo que es diferente. De nuevo, porque cerré ese capítulo y llegué a un punto en el que acepté que eso no iba a suceder", dijo Magnussen, de 29 años.

"Y ahora que vuelvo, me lo tomo como algo cotidiano. Trato de concentrarme en el trabajo, de divertirme y de hacer todo lo posible".

"No siento que tenga este gran peso sobre mis hombros de expectativas. Me encantaría ser campeón de Fórmula 1. Sigue siendo un sueño, pero no creo que tenga el mismo tipo de expectativas. Si sucede, sería súper feliz".

"Y ahora estoy aquí en la categoría, tengo un asiento, así que todo es posible. Pero no siento que me quiten un peso de encima".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

El danés, que pasó un año compitiendo en la serie IMSA para el programa DPi de Chip Ganassi y que tenía preparada la conducción de un Peugeot Hypercar, dijo que el año fuera de la F1 también le había hecho cambiar su perspectiva sobre lo mucho que le gustaba competir en la máxima categoría a pesar de haber pasado sus últimos años con maquinaria poco competitiva.

Aunque Magnussen admitió que se sintió frustrado durante su primera etapa en la F1, dice que ahora aprecia mejor su posición.

Su nuevo disfrute en el resurgimiento de Haas quedó patente en su reacción a un sorprendente quinto puesto en el estreno de la temporada de 2022 en Bahréin, o a un igualmente estelar cuarto puesto en la clasificación de Imola.

"Sí, eso le pasa a todo el mundo, sea lo que sea. A veces, cuando pierdes algo, te das cuenta de lo que tenías", reflexionó.

"Y ciertamente, cuando estuve fuera el año pasado, miré hacia atrás en mi carrera en la Fórmula 1 y me sentí muy agradecido de repente".

"Antes estaba agradecido, pero no de la misma manera. Estaba más frustrado con muchas cosas y tan centrado en lo que no era: centrado en el hecho de que no estaba ganando, en lugar de estar realmente feliz por estar en la Fórmula 1".

"No era realmente capaz de apreciarlo, así que las cosas han cambiado un poco".