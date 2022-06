Magnussen: Tener dos directores de carrera genera inconsistencias

Como parte de la respuesta a la polémica definición del campeonato en Abu Dhabi la temporada pasada, la FIA nombró a Niels Wittich y Eduardo Freitas para sustituir al anterior director de carrera Michael Masi.

Wittich, ex director de carrera del DTM, asumió el cargo para el comienzo del año en Bahréin, antes de que Freitas, proveniente del Campeonato Mundial de Resistencia, se hiciera cargo para los Grandes Premios de España y Mónaco.

Wittich se ha convertido en el centro de atención en Bakú después de haber explicado los cambios en las normas de salida de los boxes, que ahora permiten a los pilotos tocar las líneas blancas pintadas siempre que no se cruce una rueda completa.

Esto sigue a la protesta fallida de Ferrari contra su principal rival, Red Bull, en Mónaco, después de que se considerara que tanto Max Verstappen como Sergio Pérez tocaron ligeramente las líneas al salir de los boxes.

Esto llega en medio de las quejas de inconsistencia del organismo rector, ya que ha tratado de imponer una postura más dura en sus esfuerzos por reparar lo sucedido en Abu Dhabi.

Esto ha llevado, por ejemplo, a la prohibición de que los pilotos lleven joyas en el coche, aunque se han concedido exenciones.

Cuando se le preguntó a Magnussen el jueves en Azerbaiyán si había notado una diferencia entre las decisiones de los dos directores de carrera de la FIA, dijo: "Creo que ha habido una diferencia".

Eso, según el danés, ha dificultado el cumplimiento del reglamento.

Continuó: "Tal vez se ha vuelto un poco más difícil en este momento entender realmente cuáles son las reglas. Hay que esforzarse más por entenderlo y hablar con los muchachos".

"Creo que ha sido más coherente (en el pasado) que ahora. Estaría bien que su postura o su forma de interpretar las reglas fuera totalmente coherente".

"Entonces, como piloto, sería más fácil de entender. Pero esto es lo que tenemos. Hay razones para la llegada de gente nueva y el cambio en la FIA".

"No me preocupa demasiado. Esto es lo que tenemos. Es como preocuparse por el tiempo. No puedo cambiarlo. Sólo intento lidiar con ello".

Por su parte, Yuki Tsunoda, piloto de AlphaTauri, declaró a los medios de comunicación: "No me fío de la FIA. Cada vez es súper inconsistente".

"Para mí, sólo me ceñiré a lo que dice el reglamento o lo más seguro posible para no meterme en problemas".