Magnussen: El desastre de Silverstone unió a Haas

Durante el Gran Premio de la Gran Bretaña de 2019, Romain Grosjean y Kevin Magnussen calificaron 14º y 16º, pero al momento del arranque tuvieron un contacto lado a lado en la primera vuelta, suficiente para causar un pinchazo en cada uno de los Haas y obligarlos a retirarse de la carrera; esto llevó a que el equipo americano sumara su cuarta carrera consecutiva sin puntos.

Günther Steiner le dio a sus pilotos una reprimenda después de esta decepción, y si las cámaras de Netflix no estaban presentes, sus micrófonos grabaron la conversación. "Estoy harto de los dos", se enfadó Steiner. "Nos decepcionaste a todo el equipo y a mí, mientras yo te he protegido todo el tiempo, y no quiero saber quién tiene razón y quién no. No quiero oír ‘se hizo a un lado, no debería haberlo hecho’ y toda esa mierda."

"Cada año Gene [Haas, fundador y dueño del establo] gasta cien millones de su maldito dinero. Ahora quiere renunciar y decepcionar a todos porque ambos son gordos idiotas. No tengo nada más que decirte. Si no te gusta, no te necesito aquí. Por favor, no vuelvas", se escucha decir en la segunda temporada de la serie Drive to Survive.

Magnussen, ciertamente molesto por ser culpado cuando apenas podía dejar más espacio para su compañero de equipo, se fue dando un portazo. "Kevin acaba de patear la puerta, esto no es aceptable", exclamó Ayao Komatsu, ingeniero jefe de carreras.

Respecto a toda esa situación, Kevin Magnussen reflexionó siete meses después y sacó una conclusión positiva. "Es una historia emocionante y fue un episodio muy, muy grande cuando sucedió", comentó el danés. "Pero sabes, estábamos en un período muy difícil en todos los niveles, la forma en que iba la temporada era muy deprimente para nosotros."

"Entre bastidores fue un lío con los patrocinadores [el trato con el patrocinador principal Rich Energy terminó prematuramente], etc. Todo culminó ese fin de semana y como resultado todos sufrimos. Pero ciertamente nos hizo más fuertes. Y nos acercó más; te sorprendería ver como va todo entre todos nosotros en la vida real".

Haas también tuvo su opinión sobre lo malicioso sobre el personal de Netflix: "Saben esconderse bien y recoger cosas que no esperabas!".