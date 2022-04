Magnussen, preocupado por su cuello para el GP de Arabia Saudí

Magnussen cree que podría haber llegado a clasificarse en quinta posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, pero sus problemas de cuello se agravaron en la Q3 y tuvo que conformarse con ser décimo.

Después de un año fuera de la F1, Magnussen ha tenido un tiempo muy limitado para mejorar su preparación física hasta el nivel requerido, ya que no le dieron el asiento de Haas hasta el último minuto, tras prescindir de Nikita Mazepin por la invasión de Rusia a Ucrania.

Aunque no tuvo ningún problema de verdad en la primera cita, en Bahréin, las fuerzas que implican pilotar un coche de F1 en la pista de Yeda le llevaron al límite en la clasificación de este sábado.

Incluso que podría haber estado en mayores apuros si su kilometraje del viernes no se hubiera visto limitado por los problemas del coche en los libres.

"Me alegro de no haber tenido esa preparación porque mi cuello ya estaría destrozado antes de la clasificación", dijo.

"Mi cuello se rompió en la Q3, simplemente no pude conducir más, así que es difícil. Cuando has estado fuera de un coche de F1 durante un año y en una pista como esta - una gran pista, no digo nada malo sobre el circuito - simplemente no estoy preparado para ello".

"Me alegro de tener a uno de los mejores fisioterapeutas del mundo aquí conmigo, Thomas [Jorgensen], y espero que pueda hacer su magia".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, with Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen admitió que, a medida que avance la carrera, es probable que tenga que apoyarse más en el reposacabezas, algo que ya ocurrió en la Q3.

"Apoyas la cabeza en el reposacabezas, pero pierdes muchas sensaciones con el coche, y además visualmente estás mirando en la dirección equivocada, así que no es nada bueno".

"Y eso es lo que me he visto obligado a hacer porque mi cuello no aguantaba. Así que sí, el coche era genial, creo que había una P5 al alcance con este monoplaza, pero yo solo pude ser P10".

"Nunca he conducido en este circuito y he solo di tres vueltas en los segundos libres y luego hice unos terceros libres normales. Eso no es lo mejor pero, como he dicho, me gusta mucho la pista y me adapté rápidamente".

Magnussen también admitió que sería frustrante que una carrera en la que podría ir bien se viera comprometida por el dolor.

"Sí, porque creo que este es uno de mis circuitos y además el coche es fantástico aquí. Espero poder estar en buena forma mañana y simplemente tendré que sacar toda la voluntad de lucha que tengo mañana en la carrera", dijo.

"En la carrera se va un poco más lento, así que ayuda mucho, son estas velocidades, las curvas 6 y 7, y 8 y 9, es simplemente un infierno cuando no has conducido un coche de F1 durante un año".

Magnussen también dijo que se preocupó cuando se encontró con el coche accidentado de Mick Schumacher en la Q2, y redujo su velocidad para ver cómo estaba su compañero de equipo.

"Cuando ves dónde lo perdió y cómo golpeó, el ángulo era muy malo y es puro hormigón. Y puedes ver que todo el coche estaba destrozado".

"Así que debe haber sido una locura de accidente para él, y es una locura que se pueda salir así de un accidente como ese. Estoy muy agradecido por la seguridad de estos coches y porque podremos hablar con Mick esta noche y darle una palmadita en el hombro. Es fantástico".

Cuando le preguntaron por las preocupaciones de seguridad en la pista, dijo: "No soy la persona adecuada a la que preguntar. Esto son las carreras, esto es lo que hay. Cuando ves choques así, duele mucho y es terrible de ver. Hay un tipo ahí que no sabes cómo está, y es un alivio cuando oyes que está bien".

"Pero sinceramente esta es una de las mejores pistas que he conducido. Y no lo cambiaría. Por supuesto, si pudiéramos hacerlo más seguro, genial. Pero no lo sé".