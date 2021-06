Madre de Schumacher avisó a Haas de los problemas del asiento de Mick

Schumacher reveló antes del Gran Premio de Estiria que esta temporada ha tenido dificultades con su asiento durante su temporada de debut en la Fórmula 1.

La situación se presentó después de que Schumacher fuera filmado en plena conversación con Sebastian Vettel mientras inspeccionaban su asiento en Haas tras el Gran Premio de Francia.

El problema no es lo suficientemente grave como para afectar a su conducción, y es algo con lo que el hijo de Michael Schumacher ya se ha enfrentado en las categorías de desarrollo.

Sin embargo, Steiner dice que desconocía que hubiera algún problema con el asiento hasta que el tema salió a relucir en una conversación con Corinna Schumacher en Paul Ricard.

Al hablar del asunto, Steiner dijo: "En realidad, la primera vez que me enteré de que algo había en el asiento fue porque su madre me dijo en Francia”.

"Le dije: 'No estoy al tanto', pero creo que es algo que se ha agravado, porque yo diría que quiere hacer un asiento nuevo. Pero él mismo ha dicho que no hay urgencia".

Sebastian Vettel, Aston Martin y Mick Schumacher, Haas F1en la conferencia de prensa. Photo by: FIA Pool

Steiner dijo que el equipo no tendría dificultades en hacer un nuevo asiento para el piloto alemán y con eso curar el problema asegurando que la posición en cabina es la correcta.

"Creo que no está completamente recto, lo que significa que quizás hay algo de presión o algo así", dijo. "pero su cuerpo no está sentado a 45 grados, o no está completamente doblado, o el coche no está recto”.

“Así que se trata de una compensación porque Sebastian miró en el coche y luego se hizo una gran historia de ello, lo que me parece bien”.

“Pero yo no era consciente del problema hasta que su madre me lo contó, así que no puede ser tan grave. Le haremos un asiento tan pronto como lo quiera, y cuando crea que estamos en la posición correcta para hacerlo".

Schumacher reveló que Vettel también había hablado con su madre sobre la posición del asiento, y le aconsejó descaradamente que lo rompiera para poder conseguir uno nuevo.

Vettel dijo al respecto: "Habría sido difícil conseguir uno nuevo en una semana, ¡así que no siempre se siguen los consejos que doy!"