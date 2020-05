El error que se convirtió en un Fórmula 1 legendario

Hoy es el aniversario de la primera aparición del monoplaza en el GP de Bélgica de 1978, una carrera que ganó y cuya aparición provocó una guerra de desarrollo en la F1 cuando los rivales se dieron cuenta de que ellos también debían seguir su concepto de efecto suelo.

Sin embargo, el Lotus 79 no fue la primera incursión del equipo en el "efecto suelo", sino más bien un refinamiento de una solución que había introducido un año antes con el 78.

Un feliz accidente

Photo by: Giorgio Piola

La ventaja clave del Lotus 79 fue un descubrimiento que casi ocurrió por error, ya que el rodaje continuo con un modelo de túnel de viento había provocado cierta fatiga, lo que provocó que el suelo de los pontones cayera en sus bordes. Aunque no fue planeado, esto instantáneamente mostró un fuerte aumento en la carga aerodinámica.

Lotus inicialmente se vio confundido por esto, pero comenzó a replicar los resultados y descubrió que cerrar los lados del suelo aumentaba la carga aerodinámica drásticamente.

Ahora, aunque tenía que encontrar una manera de hacer que eso funcionara correctamente, ya que extender el pontón hacia el suelo no funcionaría. Necesitaba algo flexible, de lo contrario se desgastaría o rompería, con algo tan simple como una superficie irregular de la pista que podría causar problemas.

El equipo podría haber comenzado sus experimentos y usar el diseño del faldón hacia finales de 1976, pero optó por esperar, por temor a que otros equipos lo entendieran demasiado rápido y aplicaran la solución en sus diseños para el año siguiente.

Aunque el 78 logró siete victorias por derecho propio, actuó como un laboratorio en movimiento para Lotus, ya que usó lo que había aprendido durante los experimentos del túnel de viento y descubrió cómo dar vida a las cosas en el mundo real.

Photo by: David Phipps

En busca de una forma de usar faldones, en primer lugar recurrió a los cepillos de nylon. Pero estos se perdían con demasiada facilidad en la superficie de la pista, lo que significa que el efecto suelo que estaba buscando desaparecía a medida que pasaban las vueltas.

El problema era que a medida que aumentaba la carga aerodinámica, el monoplaza se hundía aún más en el suelo, lo que significaba que tenía que encontrar una solución que no solo implicara que las faldas toaran el suelo cuando estaban estáticas, sino que podían ascender cuando las fuerzas actuaban sobre el coche.

Probó numerosos materiales y métodos para mantener el sellado, antes de decidirse finalmente por el método de faldón deslizante. Esto era efectivamente un panel de abeja de carbono con una tira cerámica intercalada entre las paredes de los pontones.

Además, un mecanismo de resorte dentro del pontón ayudaba a controlar cuánto recorrido tendría la falda.

The Lotus 79 Ford sidepod with the famous ground effect aerofoil

Photo by: Motorsport Images