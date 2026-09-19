Los 10 mejores pilotos de F1 de la década de 1950

El tema de quiénes son los mejores pilotos de carreras suele generar acalorados debates y es imposible llegar a una respuesta definitiva. No obstante, sigue siendo entretenido intentarlo y, en la última serie de rankings de los 10 mejores de Autosport, asumimos el desafío de seleccionar a los mejores pilotos de Fórmula 1 de cada década.

Para estas listas, que comienzan con la primera década del campeonato mundial, hemos tenido en cuenta numerosos factores, entre ellos el nivel de éxito, el monoplaza que tenían a su disposición, la longevidad y la consideración que recibían los pilotos por parte de sus contemporáneos.

Los éxitos (o fracasos) obtenidos fuera de la década correspondiente no se tienen en cuenta, y muchos pilotos son elegibles para aparecer en más de un top 10.

Así que aquí está nuestra selección de los mejores pilotos que compitieron en el campeonato mundial entre 1950 y 1959.

10. Jack Brabham

Aunque los mayores éxitos de Brabham llegaron en la década de 1960, sus logros en los años 50 todavía le permiten hacerse un lugar en esta lista. Photo by: Motorsport Images

Victorias en la década: 2

Pole positions en la década: 1

Títulos en la década: 1 (1959)

El gran australiano disputó su primer Gran Premio del campeonato mundial en 1955, pero Brabham no se convirtió en un protagonista serio de la F1 hasta la última temporada de la década, de ahí su posición aquí.

El T51 propulsado por Coventry Climax hizo que los Cooper con motor trasero fueran competitivos prácticamente en todas partes en 1959. Brabham quizá tuvo la fortuna de heredar su primera victoria que otorgaba puntos en Mónaco, cuando el Cooper de Stirling Moss, inscripto por Rob Walker, se rompió mientras lideraba con comodidad, pero luego consiguió un segundo puesto en Zandvoort y un tercero —el único piloto que evitó un 1-2-3 de Ferrari— en Reims.

Cuando Brabham ganó el GP de Gran Bretaña y se marchó de Aintree con una ventaja de 13 puntos (cuando se otorgaban ocho por la victoria), incluso él creyó que estaba en la lucha por el campeonato. Brabham tuvo entonces dos abandonos (por una falla en la transmisión y un accidente) antes de lograr un tercer puesto en Monza, que le permitió llegar a la última carrera en Sebring con ventaja sobre sus rivales por el título, Moss y Tony Brooks.

La mala fortuna se cebó tanto con Moss como con Brooks en Estados Unidos y Brabham consiguió su primer título mundial pese a que, como es bien sabido, tuvo que empujar su coche hasta la línea de meta cuando se quedó sin combustible.

Además de su éxito en pista, Brabham está aquí por su contribución al equipo Cooper, demostrando un amplio abanico de capacidades que se harían todavía más evidentes en la década de 1960.

9. Jean Behra

Behra lidera al comienzo del GP de Gran Bretaña de 1957, una carrera que estuvo cerca de ganar antes de que la falta de fiabilidad se lo impidiera cruelmente. Photo by: Motorsport Images

Victorias en la década: 0

Pole positions en la década: 0

Títulos en la década: 0

Behra fue uno de los pilotos destacados durante buena parte de la década de 1950 y es absurdo que nunca haya ganado una carrera del campeonato mundial. Si hubiera vivido en una época con una mayor fiabilidad, seguramente lo habría hecho.

El francés pasó sus primeras temporadas al volante de los Gordini, haciendo todo lo posible por arrebatarles victorias a los Ferrari y Maserati, más rápidos, pese a que el equipamiento a menudo lo dejaba tirado. Su mejor resultado con Gordini fue el tercer puesto en el GP de Suiza de 1952, aunque sí consiguió cuatro victorias en carreras que no eran puntuables para el campeonato, sobre todo al imponerse a los Ferrari en el GP de Marne de 1952.

Behra se convirtió en piloto oficial de Maserati en 1955 y permaneció allí durante tres temporadas. Aunque habitualmente estuvo a la sombra de Moss en 1956 y de Juan Manuel Fangio en 1957, fue un habitual de las posiciones de vanguardia y consiguió siete podios con el 250F.

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Debió haber sido ganador en 1957. Behra lideró durante más de la mitad del GP de Gran Bretaña de 1957 y todavía tenía posibilidades de mantenerse fuera del alcance del Vanwall de Moss, que se estaba recuperando, cuando el embrague explotó.

Las victorias en carreras no puntuables con coches de Maserati, BRM y Ferrari —además de su velocidad en los sportcars— dejaron claro que Behra era uno de los mejores pilotos de su época. Acababa de romper relaciones con Ferrari cuando murió mientras competía con su propio Porsche en Avus, en agosto de 1959.

8. Peter Collins

Collins llamó la atención al volante de un HWM a comienzos de la década. Photo by: Motorsport Images

Victorias en la década: 3

Pole positions en la década: 0

Títulos en la década: 0

Uno de los varios talentos británicos que surgieron durante la década, Collins seguramente habría conseguido más de no haber muerto mientras intentaba superar al Vanwall de Brooks en Nürburgring en 1958.

Después de dar sus primeros pasos con HWM y de impresionar en carreras de sportcars al volante de un Aston Martin, Collins se incorporó a Ferrari en 1956. Eso significaba que tenía a su disposición el D50, que marcaba el ritmo.

Fangio era el líder del equipo y, como era de esperar, se subió al coche de Collins en Mónaco después de que el argentino dañara su propio Ferrari. Ambos terminaron segundos por detrás del Maserati de Moss. Si Collins no lo hubiera hecho, probablemente habría sumado seis puntos en lugar de tres, dividiendo el botín con Fangio, quien además obtuvo un punto por marcar la vuelta rápida con el coche del británico.

Collins aprovechó los problemas de Fangio para ganar los GP de Bélgica y Francia, y pasó a liderar el campeonato mundial. Fangio reaccionó y consiguió una afortunada victoria en el GP de Gran Bretaña antes de dominar en Alemania, donde los dos D50 que condujo Collins abandonaron.

Eso convirtió a Fangio en el favorito para quedarse con la corona en la última carrera en Monza, con Collins todavía con posibilidades matemáticas. Pero cuando el coche del campeón vigente sufrió una rotura de la dirección, fue Collins quien entró para cederle su coche, renunciando a su propia oportunidad.

Ferrari fue menos competitivo en 1957 y Collins solo consiguió dos podios, pero el 246 devolvió al equipo a la vanguardia en 1958. Collins y su amigo Mike Hawthorn lucharon por la supremacía contra los Vanwall de Moss y Brooks, con Collins liderando un 1-2 de Ferrari en Silverstone. Pero apenas dos semanas después, Collins cometió un error fatal durante el GP de Alemania; tenía 26 años.

7. José Froilán González

Froilán González tuvo un porcentaje de podios de casi el 60 % a lo largo de su carrera. Photo by: Motorsport Images

Victorias en la década: 2

Pole positions en la década: 3

Títulos en la década: 0

Froilán González solo disputó 26 Grandes Premios del campeonato mundial, pero fue una figura destacada durante la década en más de un sentido. La fortaleza física del argentino fue una ventaja, y desempeñó un papel importante en su famoso éxito en Silverstone en 1951 —que le dio a Ferrari su primera victoria en la F1— y al llevar al monstruoso sportscar 375 Plus a la victoria en las 24 Horas de Le Mans de 1954.

También suele olvidarse que se quedó a solo 1,4 segundos de ganar la "carrera del siglo", el GP de Francia de 1953. Partiendo con los tanques de combustible de su Maserati llenos hasta la mitad, González se lanzó al liderato desde el quinto lugar de la parrilla y encabezó la carrera antes de detenerse a mitad de distancia. Luego protagonizó una gran remontada, adelantando al campeón vigente Alberto Ascari para colocarse tercero y terminando a la vista del famoso duelo por el liderato entre Hawthorn y Fangio.

Quizás no estaba exactamente al mismo nivel de consistencia que Fangio y Ascari —fue compañero de equipo de ambos—, pero era capaz de vencerlos en sus mejores días. Terminó tercero en la tabla de puntos de 1951, por detrás de ellos, y fue un puesto mejor en 1954, cuando consiguió otra brillante victoria en Silverstone, superando por más de un minuto al Mercedes W196 de Fangio y a su compañero de Ferrari Hawthorn.

El argentino solo compitió esporádicamente después de 1954, pero su increíble porcentaje de podios, de casi el 60 %, deja claro que era invariablemente un piloto con el que había que contar.

6. Giuseppe Farina

Farina fue el primer campeón mundial de F1, pero eso marcó el inicio de su declive. Photo by: Motorsport Images

Victorias en la década: 5

Pole positions en la década: 5

Títulos en la década: 1 (1950)

Los mejores años de Farina habían quedado atrás cuando comenzaron los años 50 y el campeonato mundial de pilotos, pero aun así se convirtió en el primer campeón de la F1. Uno de los principales exponentes de Alfa Romeo antes de la Segunda Guerra Mundial, Farina formó parte de la dominante alineación del equipo italiano con el 158, el monoplaza de referencia, en 1950.

Si se incluyen las carreras no puntuables para el campeonato (algunas de ellas de gran prestigio), su compañero de equipo Fangio fue el piloto más fuerte de 1950, pero no tuvo la misma suerte en las seis carreras que otorgaban puntos. Fangio no consiguió ningún resultado más allá de sus tres victorias, mientras que Farina obtuvo un cuarto puesto en Bélgica (perjudicado por una caída de la presión de aceite). Cuando la caja de cambios de Fangio falló en la última carrera, en Monza, Farina consiguió su tercera victoria del campeonato de la temporada y se quedó con el título por tres puntos.

Fue Fangio quien lideró la defensa de Alfa frente a la creciente amenaza de Ferrari en 1951, dejando a Farina con una victoria y el cuarto puesto en la clasificación de puntos.

Tras la retirada de Alfa, Farina se incorporó a Ferrari. El 500 era el coche que había que tener en la era de Fórmula 2 del campeonato mundial, pero Farina quedó a la sombra de Ascari. Mientras su compatriota italiano arrasaba con 11 victorias y dos títulos entre 1952 y 1953, Farina tuvo que conformarse con una sola victoria —la última de su carrera— en Nürburgring, después de que Ascari perdiera una rueda.

Después de eso, sus apariciones fueron esporádicas y el vigésimo y último podio de Farina en el campeonato mundial llegó en el GP de Bélgica de 1955, donde su Ferrari terminó más de un minuto y medio por detrás de los Mercedes de Fangio y Moss.

5. Mike Hawthorn

Hawthorn ganó el título de 1958 con el fiable Ferrari 246 gracias a su regularidad. Photo by: Bernard Cahier / Getty Images

Victorias en la década: 3

Pole positions en la década: 4

Títulos en la década: 1 (1958)

¿Qué tan bueno era realmente Mike Hawthorn? Intentar responder esa pregunta podría llenar un libro, pero hay pocas dudas de que en sus mejores días era capaz de enfrentarse y vencer a los mejores pilotos del mundo, destacándose tanto en sportscars como en F1.

Después de llamar la atención con sus impresionantes actuaciones de 1952 al volante de un Cooper-Bristol —incluido un tercer puesto en el GP de Gran Bretaña—, Hawthorn fue contratado por Ferrari. Sorprendentemente, ganó el GP de Francia de 1953 en una lucha hasta la bandera a cuadros con Fangio y terminó cuarto en el campeonato mundial.

Ferrari fue menos competitivo durante las dos temporadas siguientes, aunque Hawthorn ganó el GP de España a finales de 1954, en una de las apenas dos carreras en las que el Mercedes W196 de Fangio fue derrotado.

Su paso a BRM no fue exitoso, pero sí demostró el potencial del P25 al liderar el GP de Gran Bretaña antes de que aparecieran los problemas, y Hawthorn regresó a Ferrari para 1957.

El 801 no era uno de los mejores Ferrari, pero era fiable y Hawthorn consiguió dos podios en su camino hacia el cuarto puesto en el campeonato. Eso incluyó ser víctima de la que fue probablemente la mejor actuación de Fangio en el Nürburgring: Hawthorn sucumbió ante la famosa remontada del Maserati, pero persiguió al argentino en la última vuelta y terminó claramente por delante de su amigo y compañero de equipo Collins.

Todo encajó en 1958. Al volante del fiable 246, Hawthorn protagonizó una campaña consistente y consiguió siete podios. Solo hubo una victoria —en Francia—, pero el segundo puesto en la última carrera, en Marruecos, fue suficiente para que Hawthorn superara a su rival Moss por un solo punto.

Hawthorn, a quien le habían diagnosticado una enfermedad renal, se retiró entonces de las carreras, pero murió en un accidente de tránsito en la circunvalación de Guildford en enero de 1959.

4. Tony Brooks

Brooks se quedó sin el título de pilotos, pero ayudó a Vanwall a conquistar el primer título de constructores. Photo by: Motorsport Images

Victorias en la década: 6

Pole positions en la década: 3

Títulos en la década: 0

Los registros del campeonato mundial muestran que Brooks debutó con BRM durante su problemática campaña de 1956, pero ya había dejado su huella en la F1 el año anterior. Mientras estudiaba para sus exámenes de odontología, Brooks viajó al GP de Siracusa, que no era puntuable para el campeonato, para competir con el Connaught, que atravesaba dificultades económicas, y terminó derrotando al equipo oficial de Maserati. Fue la primera victoria de un Gran Premio para una combinación británica de coche y piloto desde 1924.

Brooks se unió al "super equipo" británico junto a Moss y Stuart Lewis-Evans, mientras el jefe de Vanwall, Tony Vandervell, buscaba poner fin al dominio italiano en la F1 en 1957. Brooks comenzó la temporada con un luchado segundo puesto detrás de Fangio en Mónaco, después de evitar el caos inicial, pero su temporada se vio perjudicada por un accidente en las 24 Horas de Le Mans mientras competía para Aston Martin.

Sus lesiones hicieron que se perdiera el GP de Francia y no volviera a sumar puntos durante el resto de la temporada de F1, salvo en un día memorable en Aintree. Brooks mantuvo su Vanwall entre los seis primeros y, todavía convaleciente, se lo cedió a Moss cuando el coche de su compañero de equipo sufrió problemas de motor. Moss continuó adelante para conseguir una famosa victoria que marcó un antes y un después.

Brooks respaldó eficazmente a Moss, líder del equipo, en 1958 y consiguió tres victorias en los GP de Bélgica, Alemania e Italia. Consideraba su victoria en Nürburgring como su mejor actuación y la contribución de Brooks ayudó a que Vanwall superara a Ferrari y se quedara con el primer título de constructores de la historia.

Uno de los grandes pilotos que nunca fueron campeones del mundo, la mejor oportunidad de Brooks llegó en 1959. Liderando el ataque de Ferrari con el potente 246 de motor delantero, Brooks ganó los GP de Francia y Alemania, pero la cancelación de la fecha de Spa, una falla del embrague en Monza y un incidente en la línea de salida en la última carrera, en Sebring, hicieron que terminara segundo en la clasificación detrás de Brabham.

3. Alberto Ascari

Excluyendo las atípicas 500 Millas de Indianápolis que otorgaban puntos, Ascari permaneció invicto en la F1 durante más de un año. Photo by: Motorsport Images

Victorias en la década: 13

Pole positions en la década: 14

Títulos en la década: 2 (1952-53)

Quizás el único piloto al nivel de Fangio durante la primera mitad de la década, Ascari podría haber ganado el título de 1951 y dominado las dos temporadas en las que el campeonato mundial se disputó bajo reglamentos de Fórmula 2. Si no se hubiera perdido buena parte de 1954 mientras Lancia luchaba por tener listo el D50 y luego hubiera muerto probando un sportscar en mayo de 1955, Ascari podría haber ocupado un lugar más alto en esta lista.

Hijo del piloto de antes de la Segunda Guerra Mundial Antonio Ascari, Alberto demostró ser uno de los pilotos de vanguardia de la F1 durante 1949. Luego formó parte del creciente desafío de Ferrari al dominante equipo Alfa Romeo cuando comenzó el campeonato mundial y ganó los GP de Alemania e Italia en 1951.

Eso le dio a Ascari una oportunidad de luchar por el título, pero la decisión de Ferrari de cambiar a ruedas más pequeñas para la última carrera, el GP de España, resultó desastrosa y Ascari terminó segundo detrás de Fangio en la clasificación final.

Ascari fue la referencia durante la era de Fórmula 2 del campeonato, ganando todas las carreras puntuables para el campeonato de 1952 salvo una, y consiguiendo otras cinco victorias la temporada siguiente. De hecho, si se excluyen las atípicas 500 Millas de Indianápolis que otorgaban puntos en ese período, ¡Ascari permaneció invicto en el campeonato durante más de un año!

Sus apariciones esporádicas en 1954 significaron que Ascari no pudo defender su corona, pero brilló en una participación puntual con Ferrari en Monza y el nuevo D50 parecía tener el potencial para desafiar al dominante Mercedes W196 de cara a 1955.

Ascari partió segundo en las dos primeras carreras, pero los accidentes —incluido su famoso despiste que lo llevó a caer al puerto cuando estaba a punto de heredar la victoria en Mónaco— hicieron que todavía no hubiera sumado puntos cuando se subió por última vez a un sportscar de Ferrari en la fatídica prueba de Monza.

2. Stirling Moss

Uno de los mejores pilotos de su generación, lo único que le faltó en su carrera fue un título de F1. Photo by: Motorsport Images

Victorias en la década: 12

Pole positions en la década: 11

Títulos en la década: 0

La lucha entre Moss y Ascari por el segundo puesto de esta lista es muy pareja. A pesar de no haber ganado un título, el británico se queda con el lugar porque fue un piloto de vanguardia de la F1 durante más tiempo, consiguió victorias con más equipos y era considerado el indiscutido número uno después del retiro de Fangio.

Después de haber disputado carreras esporádicas con una variedad de monoplazas británicos poco competitivos, la primera temporada "propiamente dicha" de F1 de Moss llegó en 1954, cuando condujo un Maserati 250F privado siguiendo el consejo del jefe de Mercedes, Alfred Neubauer. Moss rindió lo suficientemente bien como para ser invitado a incorporarse al equipo oficial de Maserati durante la temporada y para que Mercedes lo contratara para 1955.

Moss desempeñó el papel de obediente escudero de Fangio, terminando segundo en Spa y Zandvoort antes de conseguir su primera victoria en una carrera del campeonato mundial en Aintree. Fue más que suficiente para que Moss terminara segundo en la clasificación de pilotos.

Moss regresó a Maserati después de la retirada de Mercedes del automovilismo y fue el principal rival de Ferrari, consiguiendo dos victorias y terminando entre Fangio y Collins en la clasificación de puntos.

Moss consiguió su tercer segundo puesto consecutivo en 1957, tras incorporarse a Vanwall. Fangio y Moss estaban muy por encima del resto y, entre ambos, ganaron todos los Grandes Premios que otorgaban puntos.

Con Fangio en declive y luego retirado, Moss se convirtió en el piloto a batir en 1958. Ganó cuatro de los 10 Grandes Premios del campeonato mundial —tres para Vanwall y uno con un Cooper privado—, pero la falta de fiabilidad le costó caro y Moss perdió el título ante Hawthorn por un solo punto.

A partir de entonces, el campeonato significó menos para Moss y estuvo conforme con asumir el papel de "underdog" en el equipo de Rob Walker. A pesar de los problemas de caja de cambios al comienzo de la temporada, Moss se metió de lleno en la lucha por el campeonato de 1959 con victorias en Portugal e Italia. Lideraba la última carrera, el GP de Estados Unidos, desde la pole cuando falló la transmisión de su Cooper, y Moss terminó tercero en el campeonato, detrás de Brabham y Brooks.

Fue la quinta vez —de un total de siete— que terminó entre los tres primeros. Moss había sumado más puntos que cualquier otro piloto desde 1955 y solo Fangio consiguió más victorias durante la era de la F1 con motores de 2,5 litros.

1. Juan Manuel Fangio

No hay ninguna sorpresa en ver a Fangio al tope de esta lista. Photo by: LAT Photographic

Victorias en la década: 24

Pole positions en la década: 29

Títulos en la década: 5 (1951, 1954-57)

Casi el doble de victorias que el siguiente mejor, cinco títulos mundiales conseguidos con cuatro equipos diferentes y considerado el mejor por muchos de sus colegas. ¡Y Fangio nunca terminó por debajo del segundo puesto en el campeonato cuando disputó una temporada completa! Ningún otro piloto podía encabezar esta lista.

Fangio quizás tuvo la mala fortuna de no ganar el campeonato mundial de 1950, al perder por un estrecho margen ante su compañero de equipo en Alfa Romeo, Farina. Lideró el equipo en 1951 y consiguió su primera corona cuando Ferrari cometió un error en la última carrera, el GP de España.

Un grave accidente a comienzos de 1952 le impidió defender el título y, cuando regresó, el Maserati de Fangio no estaba a la altura del Ferrari de su principal rival, Ascari. Aun así, consiguió la victoria en un dramático GP de Italia y terminó segundo en el campeonato.

Fangio ganó los dos primeros Grandes Premios puntuables de 1954 con un 250F antes de incorporarse al equipo Mercedes, que entraba en la competición. Ganó cuatro de las seis carreras que disputó en 1954 con el W196 para conquistar con comodidad su segunda corona.

El dominio de Mercedes continuó en 1955, con Fangio bien respaldado por Moss y consiguiendo cuatro victorias en una temporada acortada debido a la tragedia de Le Mans, que llevó a las Flechas de Plata a retirarse al final del año.

Fangio se incorporó a Ferrari en 1956 y, aunque fue una temporada difícil para el argentino, volvió a conquistar el título. Que su compañero de equipo y rival por el campeonato, Collins, le cediera su coche en la definición de Monza dejó en claro hasta qué punto el maestro era respetado por sus rivales.

Quizás la mejor temporada de Fangio fue 1957, cuando ganó cuatro de los siete Grandes Premios del campeonato con el 250F. Eso incluyó su sensacional y famosa victoria en Nürburgring, en la que batió repetidamente el récord de vuelta para alcanzar a los Ferrari de Hawthorn y Collins después de una parada en boxes lenta.

Eso le aseguró a Fangio su quinta corona, pero Moss se estaba convirtiendo en una amenaza cada vez mayor con Vanwall y ganó las dos últimas carreras. Fangio, que para entonces tenía 47 años, se retiró de la F1 después de terminar en un lejano cuarto puesto en el GP de Francia de 1958. Su increíble registro de 24 victorias y 29 poles en apenas 51 participaciones en el campeonato mundial le aseguró un lugar entre los mejores pilotos de todos los tiempos.

¿Qué lugar opcupa Fangio entre los mejores de todos los tiempos? Photo by: Motorsport Images