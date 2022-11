López Obrador felicita a "Checo" Pérez por su podio en el GP de México

Sergio Pérez coronó una sólida actuación al finalizar tercero en el Gran Premio de México de Fórmula 1 después de iniciar desde el cuarto lugar, cosechando así su décimo podio de la temporada 2022 y el 25° dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Fue la segunda aparición consecutiva para el piloto de Guadalajara en el podio de la carrera de su país, repitiendo el tercer lugar obtenido en ocasión de la edición de 2021.

La actuación de Pérez le valió una felicitación de parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien este lunes comentó públicamente: "Aprovecho para felicitar a Checo Pérez, quien obtuvo un tercer lugar y también le deseo que siga adelante".

Por otro lado, Antonio Pérez Garibay, padre de "Checo" Pérez, tuvo palabras de agradecimiento para Red Bull Racing por llevar al piloto mexicano al equipo cuando estaba sin lugar en la Fórmula 1, a la vez que envió palabras de guía para su hijo.

"Imaginen qué hubiera pasado sin Red Bull. Sin Red Bull no hubiéramos conocido esto. Red Bull ha venido a darle alas a 'Checo', despertó algo que no conocíamos, algo que pudo no haber existido sin ellos. 'Checo' se quedó sin trabajo y todo esto no lo hubiéramos conocido de no ser por eso que se construyó con Red Bull", dijo.

"Yo lo que le diría a mi hijo es que siga con la humildad, la sencillez, que no pierda el piso. Toda la afición, todos los jóvenes lo están volteando a ver a él porque es uno de los deportistas más reconocidos de México. Tiene que mantener los pies en la tierra y la mira en el cielo", agregó.

Con la tercera posición en México, Pérez ocupa el segundo lugar en el campeonato del mundo con cinco puntos de diferencia sobre Charles Leclerc, de Ferrari.

Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, lo celebra en el Parc Ferme con su familia Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images