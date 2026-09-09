Lo que Jacques Villeneuve realmente aprendió de Gilles: "Yo puedo hacer esto, tú no"

Cuando las estrellas mueren jóvenes, quedan inevitablemente grabadas en el imaginario colectivo en un estado de eterna juventud, encarnando nociones idealizadas de nobleza heroica y sacrificio.

Para los aficionados al automovilismo, el estilo espectacular y agresivo de Gilles Villeneuve llegó a representar el epítome de lo que debe ser un piloto de carreras. Su muerte a los 32 años, durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Bélgica de 1982 en Zolder, consolidó el mito del héroe trágicamente caído. Las circunstancias que rodearon el accidente —marcadas por el resentimiento entre bastidores con su compañero de equipo Didier Pironi— siguen siendo un tema controvertido hasta el día de hoy.

La realidad del hombre detrás de la leyenda es, por supuesto, mucho más compleja y llena de matices; esto explica por qué su hijo Jacques se mostraba tan reticente a las comparaciones cuando llegó a la Fórmula 1 en 1996.

Una nueva película biográfica que narra la historia inédita de su padre, Villeneuve: Rise of a Legend, se estrenará mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 19 de septiembre, antes de llegar a los cines de Quebec en noviembre. El estreno a nivel mundial está previsto para el próximo año, coincidiendo con el 50.º aniversario del debut de Gilles en la F1 a bordo de un McLaren en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1977.

La cinta se centrará en los años previos a que Gilles se convirtiera en un icono de Ferrari, una trayectoria intensa y llena de altibajos personales y profesionales. Melanie, hermana de Jacques, ejerce como productora ejecutiva.

Gilles Villeneuve con su esposa, Joanna, y sus hijos Melanie y Jacques, en el Gran Premio de Italia de 1978. Photo by: Getty Images

"Hablar de mi padre nunca fue un problema", declaró Jacques a Motorsport.com. "El problema era que a esa gente [los periodistas] no le interesaba mi respuesta. Ni mi forma de pensar.

"Les daba exactamente igual. Lo único que querían oír era: 'Mantengo viva la llama por lo que mi padre dejó inconcluso, y por eso lo hago'. Pues no; compito porque me encantan las carreras. Así de simple.

"Adoraba a mi padre. Estoy orgulloso de él; fue increíble lo que logró. Pero yo sigo mi propio camino. No compito porque quiera ser la continuación de Gilles Villeneuve. Y eso está bien.

"Y se enfadaban. Así que entonces dije: 'Vale, ya ni siquiera quiero hablar de él porque no tiene sentido. No es una conversación constructiva. En realidad, no les importa'".

Esta semana, la Fórmula 1 visita Madrid por primera vez desde 1981; aquel año, el último Gran Premio de España disputado en el Jarama fue escenario de la última victoria de Gilles Villeneuve, una clase magistral de pilotaje defensivo a los mandos de un Ferrari de difícil manejo.

Una de las características distintivas de Gilles Villeneuve era su negativa a rendirse, como ocurrió en Zandvoort en 1979, cuando intentó regresar a boxes sobre tres ruedas. Photo by: Getty Images

Jacques acababa de cumplir 11 años cuando murió su padre y pasó gran parte de sus años de formación en un internado. El matrimonio de sus padres atravesaba dificultades, ya que Gilles se centraba obsesivamente en su carrera automovilística.

"Cuando él falleció, en realidad llevaba uno o dos años sin verlo", comentó Jacques. "No vivía realmente con nosotros. Era una situación bastante extraña.

"Por eso nunca sé si se trata de un recuerdo auténtico o de algo que me contaron mientras crecía, principalmente mi madre en aquel entonces. Es algo muy confuso.

"Así que, ahora mismo, es agradable poder atar algunos cabos. Y creo que la película refleja con bastante fidelidad esos años de formación".

Villeneuve es uno de los tres únicos campeones del mundo que fueron hijos de pilotos legendarios de la Fórmula 1. De hecho, cada uno de ellos tuvo motivos distintos para dedicarse al automovilismo y mantuvo una relación compleja con el legado de sus padres.

Jacques trabaja ahora como comentarista para F1 TV y Canal+. Photo by: Getty Images

Damon Hill, antiguo compañero de equipo de Jacques, por ejemplo, trabajó un tiempo como mensajero en moto, ya que los litigios derivados de la muerte de su padre, Graham, en un accidente aéreo dejaron a la familia en la ruina económica. Keke Rosberg, padre de Nico y campeón mundial de 1982, intervino de forma indirecta en la carrera de karting de su hijo y mantuvo un perfil bajo a partir de entonces. Nico podría haberse dedicado a la ingeniería, pero rechazó una oferta del Imperial College de Londres para centrarse en las carreras.

Las personas cuyos padres fueron pilotos de éxito a menudo tienen que lidiar con el peso de las expectativas cuando intentan seguir una trayectoria similar.

"Si practicas este deporte por la razón equivocada, nunca lo conseguirás", afirmó Villeneuve. "Tienes que amarlo de verdad, personalmente, tú mismo, desde lo más profundo. Debes estar dispuesto a encajar los golpes, porque recibes muchos".

"El cronómetro te pone en tu sitio muy fácilmente. Es así de simple. ¿Cómo reaccionas ante eso?"

"Sobre todo en los años de formación, cuando empiezas en la Fórmula 3. Ahí es cuando recibes los golpes más duros. Así que necesitas construir una especie de caparazón a tu alrededor".

"Por eso sucedió así. Pero eso me dio la libertad de ser yo mismo y no cargar con ese peso".

"Creo que eso es algo que asimilé de mi padre sin darme cuenta. No por quién era como piloto, sino por quién era cuando no estaba en el coche de carreras; era exactamente la misma persona. En casa se comportaba igual que en el circuito, al volante del coche".

"Cualquier cosa que hiciera reflejaba siempre un gran egoísmo en cuanto a sus propios deseos. Amaba a su familia y todo eso, pero era muy egoísta en el sentido de que él era el único que quería conducir su camioneta cuando le apetecía subir una montaña. Y eso era lo único que importaba.

"Podíamos acompañarlo si hacíamos lo que él quería. Así eran las cosas. De niño, me parecía genial poder ir en su camioneta; me sentía en el paraíso.

"Pero también observaba su actitud ante el riesgo: siempre llevaba las cosas al límite, aunque con respeto. Respeto hacia los rivales. Y siempre con el deseo de superar el siguiente desafío.

"A menudo, hacerlo servía para demostrarles a los demás: 'Yo puedo hacerlo y vosotros no'. Porque, en el fondo, esa era la historia de su vida: 'Yo puedo hacer esto y vosotros no'.

"Incluso cuando compró su helicóptero, intentaba hacer bucles porque le habían dicho que la aeronave no podía realizarlos. Cosas así.

"Aprendí mucho de él en ese aspecto, aunque recibí una educación diferente. Creo que eso me permitió calcular los riesgos un poco mejor.

"Sin embargo, no conservo muchos recuerdos de él como padre. No sé si es porque no existen o porque simplemente los aparté de mi mente cuando murió. Fue mi forma de sobrevivir.

"Lo sorprendente es cómo, en los últimos años, la gente se ha animado a hablar de sus vivencias con mi padre.

"Incluso [Alain] Prost y otros pilotos que competían con él —y que supongo que antes no se atrevían— lo han hecho. Y la imagen que me estoy formando de él es muy distinta a la que me transmitió mi madre".

El Festival Internacional de Cine de Toronto acogerá el estreno mundial de *Villeneuve: Rise of a Legend* el 19 de septiembre; la película llegará a los cines de Quebec en noviembre, antes de su estreno internacional el próximo año.

Una de las últimas imágenes de Gilles, poco antes de su accidente mortal durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Bélgica de 1982. Photo by: Getty Images