Análisis

Fórmula 1 Las Vegas GP

Lo que aprendimos de los entrenamientos del jueves en el GP de Las Vegas 2026

El rodaje en mojado en FP2 (y la falta de él en FP1) significó que los equipos descubrieron poco sobre el GP de Las Vegas de este año. Aun así, creemos que hay algunos puntos destacables...

Jake Boxall-Legge

Publicado: 20 nov 2026, 7:28

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Sergio Pérez encabezó la tabla de tiempos al cierre de la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Las Vegas: no porque el piloto de Cadillac hubiera marcado el registro más rápido, sino simplemente porque fue el primero en abandonar el pitlane. Apenas un piloto completó más de una vuelta en la FP1, siendo este el novato de Haas Rafael Câmara, ya que el circuito estaba demasiado mojado para rodar con sentido. A la gente le encanta apostar en Las Vegas, pero hacer algo más allá de una vuelta de instalación era demasiado arriesgado.

La lluvia había cesado para cuando llegó la FP2, pero el Strip seguía húmedo y frío, lo que probablemente prolongó el uso del neumático de lluvia extrema, dado que la FIA autorizó un aumento de 20 grados centígrados en la temperatura de las mantas térmicas para el compuesto más extremo de Pirelli. Tanto Lando Norris como Oscar Piastri se aventuraron con los intermedios a unos 20 minutos de iniciada la tanda, una vez que el circuito había despejado suficientes charcos como para que McLaren aprobara el cambio. Sin embargo, nadie se atrevió a montar los slicks durante toda la FP2, incluso cuando empezó a formarse una huella seca en gran parte del trazado; seguía demasiado resbaladizo para correr el riesgo.

George Russell terminó la sesión como el más rápido, por menos de una décima sobre Pierre Gasly, aunque esto se debió en gran medida a que fueron los últimos pilotos en marcar tiempos competitivos al final de la hora. "Creo que, siendo realistas, probablemente no fuimos los más rápidos hoy", resumió Russell tras una hora chapoteando por la ciudad más grande de Nevada. "McLaren se vio excepcionalmente veloz; Charles (Leclerc) lució muy rápido por momentos. Simplemente metimos la vuelta cuando la pista estaba más seca y Norris no rodó".

Y si el resto del fin de semana va a ser en seco, en realidad no hay mucho que los equipos puedan aprender de las sesiones del jueves por la noche. Los parámetros siguen siendo los mismos: las temperaturas de la pista serán bajas, costará trabajo meter calor en los neumáticos durante la clasificación y las gomas serán susceptibles al graining en tandas largas mientras los pilotos patinan sobre una superficie con poca adherencia.

Lo que no sabemos es el alcance de esto. Las inclemencias de la FP1 y la FP2 dejarán a los pilotos peleando por el agarre durante las sesiones del viernes, ya que se habrá depositado muy poca goma en el circuito, y los equipos tendrán que comprimir muchísimo trabajo en la FP3 para evaluar el ritmo de clasificación y sus simulaciones con alta carga de combustible en los compuestos más duros.

"Saldremos desde el principio intentando hacer una tanda larga", señaló Russell sobre la FP3. "Creo que nadie sabe cómo se comportará el graining para [la carrera]. El año pasado fue una parada fácil, pero el año anterior hubo mucho graining y fue a dos detenciones. Así que hay preguntas que queremos responder, pero probablemente no tendremos la respuesta hasta el día de la carrera".

Red Bull no tuvo la oportunidad de probar su pequeña actualización del alerón delantero.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Para el espectador, esto debería ser un aliciente; aunque se espera que la carrera sea de una sola parada generalizada dado el bajo desgaste de los neumáticos, será mucho más difícil afinar el equilibrio de puesta a punto entre clasificación y carrera, lo que debería producir dos sesiones algo distintas en cuanto al orden competitivo.

Esto se complica por el hecho de que los equipos no pudieron evaluar sus actualizaciones. McLaren fue una de las pocas escuderías que llevó un paquete de novedades a Las Vegas, siendo esta la siguiente fase de los cambios introducidos en el pasado GP de Brasil. Tras enviar por avión un nuevo paquete de suelo antes del triplete final —que incluía una nueva disposición de los bargeboards, el borde del piso y las esquinas traseras—, el equipo decidió no montarlo en el auto durante la FP1 y la FP2 para no arriesgarse a dañarlo en condiciones de lluvia.

Queda por ver si la escudería considerará probarlo en la FP3 o si simplemente correrá tal cual está y guardará las piezas nuevas para Qatar. Red Bull estuvo en la misma situación con una modificación menor en el endplate del alerón delantero, aunque apuntará a probarla en la última sesión de entrenamientos para al menos comprender su funcionamiento.

El equilibrio que hay que encontrar aquí es el siguiente: ¿dedica un equipo tiempo a recopilar datos cuando el rodaje potencial en seco es tan escaso y hay una carrera en juego? Si vuelve a llover, estas escuderías —Racing Bulls y Mercedes también trajeron un puñado de actualizaciones— patearán definitivamente el balón hacia el siguiente fin de semana de Gran Premio.

En general, las sesiones del viernes podrían ser una caja de sorpresas. El calentamiento instantáneo en los neumáticos blandos resultará decisivo en la clasificación, como ya lo han demostrado algunas parrillas revoltosas en Las Vegas, mientras que la carrera dependerá principalmente de retener la temperatura y maximizar la recuperación de energía de la batería, en una tendencia similar a Monza respecto al consumo energético.

Más opiniones divididas sobre los neumáticos de lluvia

Dado que los dos neumáticos Pirelli de lluvia con especificación 2026 volvieron a entrar en acción en la FP1 y la FP2, se presentó otra oportunidad para que los pilotos ofrecieran sus impresiones y posiblemente impulsaran algún rediseño para la próxima temporada. Es sabido que Pirelli adoptó un enfoque moderadamente conservador para su gama de neumáticos 2026, teniendo básicamente que extrapolar el rendimiento de los compuestos 2022-2025 a dimensiones más estrechas.

A pesar de un aumento en la temperatura de las mantas térmicas para neumáticos de lluvia, Albon consideraba que esta seguía siendo demasiado baja.

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La opinión generalizada es que las gomas son bastante duras, y esto se extiende parcialmente también al compuesto intermedio. El neumático de lluvia extrema (o x-wet en la jerga de la F1) es más blando y los bloques de la banda de rodadura se mueven más, lo que facilita generar el calor necesario cuando hay agua estancada en la pista. El aumento de 40 °C a 60 °C en las mantas térmicas ayudó ligeramente a los pilotos, pero aun así el tiempo de encendido para la goma de banda azul pareció variar a lo largo de la parrilla.

Nico Hülkenberg comentó: "Me pareció que estaba bien. Creo que el x-wet es un compuesto bastante blando y no cuesta tanto hacerlo funcionar", mientras que Alex Albon afirmó que le resultó muy difícil extraer rendimiento de los dos compuestos de lluvia y que el circuito estaba demasiado frío para meterlos en ventana. Sin el nivel adecuado de temperatura, los bloques de la banda de rodadura luchan por generar la adhesión correcta con el asfalto, haciendo que el neumático sea mucho más propenso a deslizarse. Albon sugirió que las temperaturas de las mantas debían ser incluso más altas.

Puede que esto no tenga demasiada relevancia durante el resto del fin de semana, y ciertamente no debería importar para las carreras de Qatar o Abu Dhabi, pero será información valiosa para Pirelli de cara al próximo año y más allá.

Gran parte de los comentarios tras Brasil apuntaban a que el intermedio era demasiado rígido para trabajar con él, y apenas comenzó a responderles a los pilotos en la parte final de la FP2 en Las Vegas, cuando empezó a formarse la huella seca y brindó la oportunidad de generar calor real. Aun así, Carlos Sainz sugirió tras el fin de semana pasado que los intermedios delanteros se degradan mucho más rápido que los traseros, señalando que "para cuando [el trasero] se calienta, el delantero ya está acabado".

Da la sensación de que la gama de compuestos de lluvia ha tenido bastante actividad en la segunda mitad de este año, y los pilotos esperan que no sea demasiado tarde para que sus comentarios influyan en el diseño de las gomas de 2027. Principalmente, su deseo es contar con un neumático x-wet capaz de romper con mayor facilidad la tensión superficial del agua estancada, y un intermedio más maleable y con menor rigidez en los flancos.

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Los pilotos han pedido a Pirelli neumáticos mejorados para mojado

Photo by: Manuel Eletto

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