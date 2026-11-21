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Lluvia y frío en Las Vegas: así es como Pirelli y la FIA intervinieron para ayudar a los pilotos

Pirelli y la FIA han acordado aumentar la temperatura de las mantas térmicas entre la primera y la segunda sesión de entrenamientos libres. La situación ha mejorado, pero la vuelta de preparación de los neumáticos ha resultado problemática de todos modos. He aquí el motivo.

Giacomo Rauli

Edited: 21 nov 2026, 0:10

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2026, han supuesto una jornada casi para olvidar para todos los equipos. El viernes y el sábado, días en los que se celebrarán la clasificación y la carrera en Nevada, no lloverá y las condiciones serán completamente diferentes, al menos según las previsiones meteorológicas difundidas en los últimos días.

Sin embargo, a pesar de que los tiempos registrados hoy no son relevantes y de que los equipos no han podido trabajar en los ritmos de carrera ni en las simulaciones de clasificación, las sesiones de entrenamientos libres han permitido, no obstante, observar una solución interesante ideada por Pirelli y respaldada por la FIA.

Nos referimos al aumento de la temperatura de las mantas térmicas, que ha pasado de 40 a 60 grados, con la clara intención de combatir las condiciones muy frías de la pista y la gran cantidad de agua estancada, ayudando así a los pilotos durante la segunda sesión de entrenamientos libres.

"No hay mucho que decir sobre la FP1, pero hemos hablado con los equipos y, junto a ellos, de común acuerdo con la FIA, hemos decidido aumentar la temperatura de las mantas térmicas de 40 a 60 grados, debido a las condiciones de mucho frío y a la elevada cantidad de agua estancada, para ayudar a los equipos y a los pilotos de cara a la FP2".

"Y creemos que, al final, fue la decisión correcta. En la FP2 vimos que, aunque había menos agua estancada, los pilotos estaban bastante satisfechos, porque desde la primera curva podían apretar un poco más, gracias a un mayor nivel de adherencia. Además, resultaba ligeramente más fácil llevar los neumáticos a temperatura", declaró Simone Berra, ingeniero de Pirelli.

La solución en cuestión resultó acertada. No obstante, la fase de calentamiento en pista, tanto con los neumáticos de lluvia como con los intermedios, resultó compleja. Y es un fenómeno que Pirelli sabía que se encontraría en el circuito situado en la metrópoli de Nevada.

La configuración del circuito, cuyo trazado no favorece precisamente una elevada transferencia de energía ni grandes solicitaciones, unida a un asfalto poco abrasivo (de hecho, es muy liso), no permite generar calor en los neumáticos de forma ágil y rápida. Para complicar aún más las cosas, las bajas temperaturas del asfalto. Estas se han situado en torno a los 13 grados, y el agarre también ha sido siempre muy bajo debido a la naturaleza del circuito (un circuito urbano abierto al tráfico rodado que presenta mucho polvo).

Este conjunto de factores ha supuesto una dificultad para los pilotos a la hora de situar los neumáticos del eje delantero en el rango óptimo de funcionamiento, así como de mantener la temperatura adecuada a lo largo de la vuelta. Esto ha generado mucho subviraje en el centro de las curvas, mientras que los neumáticos intermedios traseros han dado menos problemas.

Qué cabe esperar para la clasificación y la carrera con los neumáticos lisos

Como ya se ha dicho, para la tercera sesión de entrenamientos libres, la clasificación y la carrera se espera un tiempo benigno y, por consiguiente, una pista seca. Esto significa que entrarán en juego los neumáticos lisos, que en Las Vegas son los C3 (duros), C4 (medios) y C5 (blandos), el trío de compuestos más blandos de la gama fabricada por Pirelli para esta temporada.

Es obvio que durante la clasificación se utilizarán los C5, es decir, los Soft. Aunque se trata de los compuestos más blandos, según Berra será necesaria al menos una vuelta de preparación, pero habrá quien intente dar dos para conseguir un rango de temperatura más cercano al ideal.

"En cuanto a mañana, por el momento las previsiones indican condiciones de slick, es decir, asfalto seco. No obstante, espero que los C5 requieran al menos una vuelta de preparación. Algunos equipos podrían incluso intentar dar un par de vueltas, para llevar los neumáticos al rango de funcionamiento ideal".

"Lo fundamental será conseguir que los neumáticos, sobre todo los del eje delantero, alcancen el rango de funcionamiento adecuado, para poder apretar desde la primera curva".

La tercera sesión de entrenamientos libres se utilizará como auténtico banco de pruebas para simulaciones de clasificación y carrera con tandas largas en la segunda parte de la sesión. Para entonces también estará más claro el nivel de degradación al que se enfrentarán los equipos.

"Por el momento, según nuestras simulaciones, esperamos un desgaste bastante bajo. Probablemente, los equipos preferirán utilizar los compuestos C5 y C4, pero, por ahora, se trata solo de previsiones teóricas, sin datos concretos, por desgracia, en lo que respecta a los neumáticos lisos. Mañana tendremos una visión más clara, cuando dispongamos de más datos", continuó Berra.

El "Straight Mode", el "enemigo" de los pilotos en Las Vegas

Lo que complicará aún más las cosas con respecto a la temporada pasada será la presencia del "Straight Mode", con la apertura no solo del alerón trasero, sino también del delantero. Esto generará aún menos carga aerodinámica, lo que reducirá la energía que llega a los propios neumáticos y provocará una pérdida de temperatura superior a la de 2025.

Berra confirmó este aspecto, subrayando que el número de vueltas de preparación —dependiendo de las características del coche y del tipo de llantas utilizadas— será un factor muy importante para conseguir una temperatura lo más cercana posible a la deseada.

"Este año será sin duda más complicado. Precisamente por eso hablaba de la necesidad de dar al menos una vuelta de preparación. El año pasado vimos que bastaba con una sola vuelta de preparación".

"Este año, probablemente, veremos a los equipos intentar aumentar progresivamente las temperaturas. Por lo tanto, será una situación diferente a la que estábamos acostumbrados".

"Y además, como has dicho, los neumáticos pierden temperatura. Diría que también será difícil porque el nivel de agarre es muy bajo y hoy ha llovido. Así que creo que mañana la pista seguirá estando en condiciones bastante precarias. Es difícil transmitir energía a los neumáticos".

"Esto también supone un problema en las curvas: realmente no puedes apretar para generar temperatura. Luego, cuando llegas a la recta, la vuelves a perder. Es complicado".

"Creo que los equipos están trabajando mucho en la configuración de las llantas, para intentar calentar los neumáticos lo máximo posible".

"Creo que también están ajustando la configuración de la suspensión, por ejemplo, la convergencia, para generar más temperatura en el eje delantero. Pero, sin duda, en mi opinión, este será el factor clave para la clasificación de mañana", concluyó Berra.

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