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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Lindblad habla abiertamente sobre su relación con Liam Lawson en Racing Bulls

Arvid Lindblad ha atribuido la reciente racha de buenos resultados del equipo a la relación competitiva, pero amistosa, que mantiene con su compañero de equipo Liam Lawson.

Lydia Mee
Publicado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Arvid Lindblad, piloto debutante de Racing Bulls en Fórmula 1, ha hablado sobre su relación con su compañero de equipo, Liam Lawson.

El piloto británico, de 19 años, ha causado una gran impresión durante la primera mitad de su temporada de debut. Tras sumar cuatro puntos al terminar octavo en el Gran Premio de Australia —la cita inaugural de la temporada—, se quedó fuera de los puntos en los Grandes Premios de Japón, Miami y Canadá. Sin embargo, desde entonces ha encadenado seis carreras puntuando.

Esta regularidad, sumada al buen rendimiento de Lawson a la hora de sumar puntos, permitió a Racing Bulls superar a Alpine en el campeonato de constructores antes del parón veraniego.

"Sinceramente, diría que tenemos una buena relación", comentó Lindblad a F1.com al hablar de su vínculo con Lawson. "Creo que juntos hemos hecho un gran trabajo para lograr una buena dinámica general, sabiendo diferenciar perfectamente entre lo que ocurre dentro y fuera de la pista.

"En pista, ambos queremos superar al otro —es la naturaleza del deporte—, pero cuando bajamos del coche mantenemos una relación auténtica y agradable, y existe una buena dinámica en el equipo. Eso hace que la experiencia sea muy positiva".

Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Como bien dices, nos hemos exigido mucho mutuamente, y creo que eso ha sido positivo para ambos. También beneficia al equipo: cuanto más nos presionamos el uno al otro, mayor es el rendimiento que obtenemos, y eso se refleja en los resultados.

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"El equipo ha hecho un trabajo increíble para seguir mejorando el rendimiento del coche —razón por la cual hemos sido tan competitivos en los últimos fines de semana—, pero también creo que el hecho de que Liam y yo nos exijamos al máximo en cada carrera ha contribuido a ello".

Más allá de su dinámica en pista, ambos aparecen con frecuencia en los vídeos del equipo para redes sociales. Racing Bulls cuenta con una de las comunidades más sólidas en redes sociales, gracias a que su contenido se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados. El equipo suma 4 millones de seguidores en Instagram y 2,3 millones en TikTok.

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