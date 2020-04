Liberty libera $1.5 millones de dólares a la F1

La compleja serie de acuerdos es entre FWON, la compañía holding de la F1, y la división hermana SiriusXM.

El principal cambio es que la compañía de promoción de conciertos Live Nation, que solía estar junto a la F1 bajo el paraguas de FWON, se ha trasladado para unirse a la red de radio Liberty SiriusXM.

Además de dar más dinero a la F1, parte del razonamiento es que tanto la F1 como Live Nation están seriamente expuestas mientras los eventos en vivo no están permitidos en todo el mundo y, en efecto, separarlos reparte el riesgo.

También representa un movimiento lógico en términos de unir las divisiones de música en vivo y de radio, mientras se termina con la mezcla de la F1 y el negocio de los conciertos, que algunos inversionistas encontraron confuso.

En total, $1.500 millones de dólares del valor de los activos se han trasladado del F1 Group a Liberty SiriusXM, comprometiendo $2.800 millones de dólares de activos y $1.300 millones de dólares de pasivos. Las acciones de LiveNation representan $2.600 millones de dólares de la cifra anterior.

Ese movimiento se equilibra con $1.500 millones de dólares de valor neto de activos que se trasladan de Liberty SiriusXM al F1 Group - incluyendo un pago en efectivo de $1.500 millones de dólares, la mitad de los cuales se describe como un préstamo intergrupo.

Para justificar el cambio, Liberty señaló que "crea acciones de juego puro de FWON vinculadas al negocio de la F1", "fortalece el balance de FWON [Holdco], proporciona una liquidez potencial para la F1 en caso de que continúe el retraso de la temporada, incluyendo la preservación de la salud del ecosistema" y "reduce la exposición potencial a los eventos en vivo".

Curiosamente, Liberty agregó que la inyección de efectivo de la F1 también ofrece la oportunidad de comprar empresas que están sufriendo en la crisis del COVID-19, señalando que "proporciona potencia de fuego para las inversiones oportunistas en un momento en que la liquidez es valiosa".

Explicando los cambios, el presidente y CEO de Liberty Media, Greg Maffei, dijo que es la mejor manera de poner dinero en efectivo en el negocio de la F1.

"Analizamos una serie de oportunidades para ver cómo la F1 podía asegurar un incremento de la liquidez", dijo Maffei en una llamada con analistas de Wall Street. "Incluyendo la posibilidad de vender una participación a otros, incluyendo la obtención de capital en otros formatos. Y creímos que esta era la más eficiente".

Maffei confirmó que la F1 estará ahora en posición de comprar negocios que podrían estar en dificultades, aunque no entraría en detalles sobre ninguno que pudiera estar ya en el radar.

"Ciertamente no voy a discutir las adquisiciones que son un objetivo particular", dijo. "Pero hay eventos en vivo, en particular los relacionados con el deporte motor, que podrían ser atractivos".

"Hay otros tipos de deportes que podrían ser atractivos y sinérgicos. Creo que muchas otras empresas no van a tener la flexibilidad, ni en la fuerza de su negocio operativo, ni en la fuerza del balance que FWON tiene ahora".

"Seremos juiciosos y considerados. Pensamos que tenemos un gran activo en la F1, ciertamente no queremos diluirlo, pero seremos juiciosos y considerados sobre lo que será atractivo para agregar, lo que sería sinérgico, y lo que aprovecharía nuestra fuerza".

