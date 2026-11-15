Opinión

Fórmula 1

Red Bull retiene a Lawson, pero debe dejar de verlo como un fracasado tras su duro 2025

Red Bull ha recompensado la impresionante temporada 2026 de Liam Lawson con otro año en la F1, pero retenerlo es solo el primer paso si quiere evitar repetir sus errores del pasado

Oleg Karpov

Publicado: 15 nov 2026, 20:08

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Liam Lawson nunca fracasó en Red Bull Racing en 2025. Fue Red Bull quien le falló a Liam Lawson.

Retener sus servicios por un año más no es solo una decisión lógica, sino quizá la primera señal de que la organización está cambiando los hábitos que desarrolló bajo el mando de Helmut Marko. Sin embargo, todavía queda un paso más que debe dar para evitar volver a fallarle a Lawson.

Tiene que dejar de tratar a sus jóvenes pilotos —incluido Lawson— como productos con fecha de caducidad.

Difícilmente alguien estaría en desacuerdo con que el neozelandés no solo merecía quedarse en la F1 tras sus actuaciones de este año, sino que además se ganó ese derecho bajo la presión de no tener claridad sobre su futuro durante tanto tiempo. Muchos probablemente se habrían quebrado o frustrado, pero Red Bull lo entrenó bien sobre cómo blindarse ante esa presión y no dejar que afectara su rendimiento.

Su tramo más sólido del año coincidió con un periodo en el que el paddock se hacía cada vez más la misma pregunta, y cada vez con más fuerza: ¿qué más tiene que hacer este chico para asegurar su futuro?

La confirmación definitiva llegó después de una racha de cinco carreras en los puntos, cuatro de las cuales terminó en séptimo lugar, colocándose en una categoría aparte dentro de la zona media. Esa racha también incluyó actuaciones sobresalientes en clasificación y maniobras audaces en pista. Marcha noveno en el campeonato, con más del doble de puntos que Pierre Gasly, quien ocupa la siguiente posición en la tabla. Y es en gran medida gracias a la contribución de Lawson que RB parece encaminado a asegurar el mejor resultado en la historia del equipo.

El 2026 de Lawson es sin duda su temporada más fuerte hasta la fecha, al menos en la F1. Pero también es la primera en la que realmente ha podido demostrar de lo que es capaz sin ser llamado como suplente o lanzado apresuradamente a una tarea imposible, como ocurrió a principios de 2025.

Liam Lawson, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / Motorsport Images

El par de carreras desastrosas de Lawson con Red Bull realmente no tomó por sorpresa a nadie —salvo, al parecer, a la propia organización—. Sin embargo, esperar que entregara algo sustancialmente mejor en las circunstancias de su ascenso —ser colocado en el mismo garaje que Max Verstappen tras apenas 11 Grandes Premios disputados— era como esperar que un estudiante de medicina recién graduado realizara una cirugía a corazón abierto en su segundo día de trabajo. O como enviar a un bombero a un rascacielos en llamas en su primer llamado, sin siquiera haber rescatado antes a un gato de un árbol.

Aun así, esas dos carreras siguen siendo una parte un tanto determinante de cómo se percibe hoy a Lawson, y quizá una de las razones por las que tomó tanto tiempo confirmar su futuro. La idea de que es alguien que tuvo su oportunidad y fracasó parece seguir dominando la evaluación que algunas personas hacen de él, tanto fuera como dentro de Red Bull.

Pero si simplemente se olvidan esos dos meses —algo que el propio neozelandés pareció sugerir que ya hizo, ya sea de forma consciente o como mecanismo de autoprotección—, el panorama luce completamente distinto. Lo hizo bien cuando sustituyó a Daniel Ricciardo en 2023 y luego tuvo un sólido cierre de temporada cuando finalmente reemplazó al australiano un año después.

No obstante, la trayectoria de Lawson en la F1 hasta ahora, pese a no haber cambiado nunca de empleador, ha sido increíblemente fragmentada. Estuvieron esos dos breves periodos con el equipo de Faenza, luego el ascenso precipitado a Red Bull, seguido de su descenso. Curiosamente, incluso este año —el primero en el que está por terminar la temporada con la misma escudería con la que inició los test de pretemporada— volvió a ser llamado durante tres carreras para suplir a Isack Hadjar.

Con todo, hay algo importante que recordar sobre el 2026 de Lawson. No es solo su mejor año. Puede que sea su mejor año precisamente porque por fin ha podido mostrar de lo que es capaz cuando no se le utiliza como una solución de emergencia para llenar un asiento que quedó repentinamente vacante. El VCARB 03 de este año es el primer monoplaza que realmente puede llamar suyo en la Fórmula 1, tras haber trabajado en su desarrollo el año pasado y haberlo probado adecuadamente antes del campeonato.

Lawson también tiene más experiencia, sí. Pero apenas tiene 24 años, algo un tanto difícil de asimilar considerando todo lo que ya ha atravesado en la F1. Y de no haber sido por el fiasco de marzo de 2025, hoy se le vería tocando a la puerta de Red Bull en lugar de estar peleando por el derecho a permanecer en Racing Bulls.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La decisión posterior de negarle un lugar a Nikola Tsolov para retener a Lawson no es solo un indicio de lo mucho que Red Bull valora la temporada del neozelandés. También es quizá una señal clara de que la organización empieza a alejarse del enfoque inflexible de Marko y de su tendencia hacia las decisiones repentinas y drásticas.

No se puede negar que el austriaco construyó algo increíblemente exitoso con su programa de jóvenes pilotos, y los resultados de su trabajo hablan más fuerte que cualquier crítica. Incluso en la parrilla actual hay varios expilotos junior de Red Bull que llegaron a la F1 de la mano de Marko. Pero también es cierto que algunos pilotos nunca alcanzaron su máximo potencial bajo ese sistema.

Los mejores entre los mejores, incluidos los dos tetracampeones del mundo surgidos del método de Marko, son la prueba definitiva de su buen ojo. Sin embargo, también existen casos como los de Jean-Éric Vergne, Sébastien Buemi e incluso Daniil Kvyat, quienes potencialmente tenían más que ofrecer de no haber sido pasados por alto, despedidos o ascendidos demasiado pronto.

Hay más nombres que repasar —y, después de todo, la mayoría de ellos también le deben sus carreras y sus éxitos en otros campeonatos o equipos a Red Bull y al propio Marko—. Pero existe la sensación innegable de que algunos pudieron haberle dado mucho más a la organización que los reclutó siendo muy jóvenes.

La carrera de Lawson en la F1 bien pudo haber terminado ahora tal como lo hizo la de Vergne a finales de 2014, cuando el francés no fue retenido por Toro Rosso tras tres temporadas, pero tampoco recibió su ascenso a Red Bull cuando Sebastian Vettel decidió marcharse a Ferrari.

Jean-Eric Vergne was a match for Daniel Ricciardo at Toro Rosso, but their F1 careers took very different paths

Photo by: Sutton Images

En su lugar, Marko apresuró el ascenso de Kvyat al equipo principal, a pesar de que Vergne superó cómodamente en puntos al ruso en su única temporada juntos. Vergne nunca volvió a encontrar un asiento en la F1, aun habiendo estado prácticamente a la par de Daniel Ricciardo previamente. Kvyat quedó en la misma posición que el bombero inexperto en la que se encontraría Lawson una década más tarde, y perdió su volante en Red Bull poco más de un año después de haber sido ascendido.

Pero si Red Bull realmente está cambiando su enfoque, también necesita dejar de tratar a Lawson como un fracaso. Porque no fue él quien falló hace año y medio, sino un sistema en el que todos eran medidos con la misma vara: si eres tan bueno como Verstappen, sobrevives. Pero no todos lo son, no solo en términos de talento puro, sino también en su ritmo de maduración. Al fin y al cabo, los talentos generacionales son generacionales precisamente porque son escasos.

Ahora se habla un poco de que Lawson tiene potencial de campeón del mundo, algo típico de la F1. Cuando alguien impresiona, siempre se va a comentar algo así. Es una frase bonita para colgarle a un piloto talentoso, pero tiene prácticamente el mismo peso que descartar a alguien por completo después de dos carreras.

El 2027 de Lawson probablemente comenzará con el trasfondo de especulaciones sobre si podría ser su último año en la F1. Porque a lo largo de los años bajo la gestión de Marko, Red Bull nos ha condicionado a creer que sus jóvenes pilotos tienen fecha de caducidad y que, si no han logrado llegar al equipo principal antes de que venza ese plazo, deben hacerse a un lado para dar paso a la siguiente generación.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Pero, ¿es ese realmente el enfoque correcto?

Esa quizá sea una pregunta que Red Bull deba responderse a sí mismo. Y si retener a Lawson realmente marca un cambio, tal vez la organización debería dejar más claro que las cosas serán diferentes a partir de ahora: que un piloto que está rindiendo no debería temer que le muestren la puerta de salida simplemente porque ha acumulado demasiada experiencia.

Tenga o no potencial de campeón mundial, Lawson ha demostrado que es lo suficientemente bueno para correr en la F1 y para hacer un gran trabajo para el equipo al que representa.

Y seguir tratándolo como un fracaso tampoco va a ayudar a esa escudería a sacar lo mejor de él.

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