Liam Lawson habla sobre el abuso online "tóxico" tras borrar sus redes sociales
Liam Lawson ha revelado que eliminó sus redes sociales mientras se abría sobre el odio en internet.
El neozelandés Liam Lawson ha afrontado su buena cuota de escrutinio online, especialmente después de ser relegado a Racing Bulls tras solo dos fines de semana de carrera con Red Bull al inicio de 2025.
El piloto de 24 años confirmó durante una aparición en el Gypsy Tales Podcast que el odio en internet lo llevó a borrar sus canales de redes sociales, una decisión de la que no se ha arrepentido desde entonces.
"Es mucho mejor. Mucho, mucho mejor", explicó el piloto de Racing Bulls. "Puede ser un lugar tan tóxico. Siento pena por la gente. Yo también dejé la escuela cuando era joven, pero siento que pasé justo por la época en la que las redes sociales empezaban a ser grandes. En Nueva Zelanda al menos, Facebook probablemente era la principal. Instagram era bastante nuevo."
Añadió: "Siento que sí, [Nueva Zelanda] está realmente atrasada en algunos aspectos. Así que es bueno porque ahora el bullying en la escuela es algo de lo que no puedes escapar cuando llegas a casa debido a las redes sociales."
Liam Lawson, Racing Bulls
Photo by: James Sutton / Motorsport Images
Al referirse específicamente a los mensajes de odio online, continuó: "El 99% del tiempo, lo que la gente diría online, nunca tendría el valor de decírselo a alguien en la cara. Y es lo mismo en nuestro deporte cuando lidiamos con eso.
"Obviamente, ahora no lo leo, pero es ese tipo de cosas. La cantidad de negatividad alrededor de pilotos o equipos que a los fans no les gustan y simplemente la cantidad de comentarios negativos que se publican y las locuras que se dicen.
"Nunca dirías eso en persona, y mucho menos tendrías el valor de acercarte a alguien para hacerlo, pero decir algunas de las locuras que se inventan estos tipos es demasiado fácil, ya sabes."
Share Or Save This Story
Después de cuatro días de pruebas, el motor Red Bull-Ford tranquiliza
Racing Bulls sorprende con dos flaps en el morro en el test de la F1 en Barcelona
El hielo afecta el día de filmación de Racing Bulls en Imola
El Aston extremo de Newey, Red Bull y Mercedes: primeras tendencias técnicas de la F1 2026
Lindblad duda estar "completamente preparado" para la F1
Primera impresión del nuevo motor de F1 de Red Bull: "Todavía no es perfecto, pero está bien"
Últimas noticias
Liam Lawson habla sobre el abuso online "tóxico" tras borrar sus redes sociales
David Malukas lidera el primer día de pruebas de la IndyCar en Phoenix
Las claves del acuerdo de IndyCar con Chevrolet y Honda
Smedley sobre el cambio de ingeniero de carrera de Hamilton y el hábito que le "duele"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments