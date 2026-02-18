Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Liam Lawson habla sobre el abuso online "tóxico" tras borrar sus redes sociales

Liam Lawson ha revelado que eliminó sus redes sociales mientras se abría sobre el odio en internet.

Lydia Mee
Publicado:
Liam Lawson, Racing Bulls

El neozelandés Liam Lawson ha afrontado su buena cuota de escrutinio online, especialmente después de ser relegado a Racing Bulls tras solo dos fines de semana de carrera con Red Bull al inicio de 2025.

El piloto de 24 años confirmó durante una aparición en el Gypsy Tales Podcast que el odio en internet lo llevó a borrar sus canales de redes sociales, una decisión de la que no se ha arrepentido desde entonces.

"Es mucho mejor. Mucho, mucho mejor", explicó el piloto de Racing Bulls. "Puede ser un lugar tan tóxico. Siento pena por la gente. Yo también dejé la escuela cuando era joven, pero siento que pasé justo por la época en la que las redes sociales empezaban a ser grandes. En Nueva Zelanda al menos, Facebook probablemente era la principal. Instagram era bastante nuevo."

Añadió: "Siento que sí, [Nueva Zelanda] está realmente atrasada en algunos aspectos. Así que es bueno porque ahora el bullying en la escuela es algo de lo que no puedes escapar cuando llegas a casa debido a las redes sociales."

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Al referirse específicamente a los mensajes de odio online, continuó: "El 99% del tiempo, lo que la gente diría online, nunca tendría el valor de decírselo a alguien en la cara. Y es lo mismo en nuestro deporte cuando lidiamos con eso.

"Obviamente, ahora no lo leo, pero es ese tipo de cosas. La cantidad de negatividad alrededor de pilotos o equipos que a los fans no les gustan y simplemente la cantidad de comentarios negativos que se publican y las locuras que se dicen.

"Nunca dirías eso en persona, y mucho menos tendrías el valor de acercarte a alguien para hacerlo, pero decir algunas de las locuras que se inventan estos tipos es demasiado fácil, ya sabes."

Artículo previo Smedley sobre el cambio de ingeniero de carrera de Hamilton y el hábito que le "duele"

