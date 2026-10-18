Fórmula 1 GP de Singapur

Liam Lawson actuará con un set de música en vivo antes del Gran Premio de Estados Unidos

Liam Lawson actuará en directo junto a su hermano y amigos de la infancia en las VCARB Garage Sessions en Austin

Lydia Mee

Publicado: 18 oct 2026, 9:25

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Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Liam Lawson encabezará las VCARB Garage Sessions en vivo en Austin antes del Gran Premio de Estados Unidos el próximo fin de semana.

El neozelandés se alejará del cockpit para actuar en vivo en Inn Cahoots el 22 de octubre. Anunciada como "Liam Lawson & Friends", la actuación forma parte del evento Esses Bazaar y contará con Lawson en el escenario junto a su hermano, Marcus, además de sus amigos de la infancia Thomas y Harrison.

También forman parte del cartel los cantantes y compositores de country Jonny Capeci, Scoot Teasley y Jess Farren, junto a talentos emergentes como Alison Nichols y Drake Milligan.

"Es una de esas situaciones en las que nunca te sientes completamente preparado. Siempre puedes hacer más, pero tengo un trabajo tan específico que esto puede ser difícil de encajar en mi rutina", Lawson dijo a Racing Bulls cuando le preguntaron por los desafíos de prepararse para una actuación en vivo.

Añadió que es "bastante genial" poder actuar junto a su hermano y sus amigos de la infancia. "Emocionado, pero también muy, muy nervioso. Tener conmigo a mi hermano y a mis amigos de la infancia, con quienes he tocado desde que tenía ocho años, es bastante genial".

El piloto de 24 años también compartió algunas de sus inspiraciones musicales: "Crecí escuchando la música de mi padre. Rock de los 80, principalmente. El primer concierto al que fui fue Def Leppard cuando tenía ocho o nueve años.

"Mi padre me dijo que si aprobaba mi examen de guitarra con distinción, me dejaría ir, y lo hice. Al crecer, John Mayer también fue una inspiración. Es muy bueno y su conocimiento musical y composición son muy interesantes. Me gustan las cosas más antiguas".

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Esto llega durante una temporada impresionante para Lawson. Actualmente ocupa el noveno puesto en la clasificación de pilotos con 75 puntos. Racing Bulls es quinto con 100 puntos.

El Gran Premio de Estados Unidos se celebrará en el Circuito de Las Américas del 23 al 25 de octubre.

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