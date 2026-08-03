Leyendas de la F1 analizan el futuro de Max Verstappen en Red Bull

El futuro de Max Verstappen en Red Bull sigue siendo un tema popular mientras el neerlandés llegó al parón de verano sexto en la clasificación de pilotos, a 110 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Con Red Bull afrontando esta temporada el desafío añadido de su nuevo programa de motores, y algunas salidas de alto perfil en los últimos años, un panel de leyendas de Formula 1 ha opinado sobre si creen que el cuatro veces campeón se quedará en el equipo de Milton Keynes o buscará una salida.

Aunque el piloto de 28 años ha sido vinculado con posibles movimientos a Mercedes y McLaren, ha mantenido el silencio sobre su futuro. Se entiende que ahora puede activar una cláusula de salida en su contrato si así lo decide, ya que se encuentra fuera de los dos primeros puestos del campeonato de pilotos.

El ex piloto de McLaren Juan Pablo Montoya cree firmemente que las recientes frustraciones de Verstappen por la radio del equipo son una táctica para presionar, más que una prueba de que se marchará. "No creo que Max quiera dejar Red Bull. Estás en uno de los mejores equipos de F1, probablemente el mejor equipo de los últimos 20 años, junto con Mercedes", dijo a F1.com.

"Estás en el lugar correcto. Sí, ha cambiado porque mucha gente se ha ido, pero siguen rindiendo. El año pasado, casi remontan y ganan el campeonato. Creo que quiere ver eso del equipo, y se trata simplemente de presionarlos".

El bicampeón Emerson Fittipaldi espera que Verstappen elija quedarse en Red Bull, pero argumentó que si decidiera marcharse, causaría caos en el mercado de pilotos.

"Siempre es difícil dar una opinión sobre lo que está pasando. No conozco su relación. No sé qué están haciendo para el año que viene. Max es un talento increíble", explicó el brasileño.

"Carga con su coche a la espalda. Creo que tiene una gran lealtad hacia el equipo, y eso me gusta. Siempre me gustó correr muchos años en un equipo, tanto como pudiera. Creo que él tiene esa lealtad.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Pero posiblemente pueda irse. Si eso sucediera, sería un juego de sillas musicales. Va a mover a todo el mundo. Creo que esta parte de la F1 es emocionante. Los aficionados, '¿Quién va a estar [allí]? ¿Adónde van?' Es parte del deporte".

Para el ex piloto de Ferrari Stefan Johansson, la frustración de Verstappen está justificada. "Puedo entender la frustración. Si no tienes el coche, no vas a ganar", dijo. "Nunca ha habido un campeón del mundo que no tuviera el mejor coche.

"Esa es la realidad. Sigue haciendo milagros la mayor parte del tiempo, y sigue siendo increíblemente bueno, obviamente. ¡Estoy seguro de que no le faltan opciones [para él]! Creo que cualquier equipo daría su brazo derecho por tenerlo en el coche".

Gerhard Berger instó a Verstappen a tener paciencia con Red Bull mientras trabaja en los contratiempos del proyecto de unidad de potencia, prediciendo que el equipo volverá a ser muy competitivo dentro de seis a 12 meses.

"Soy fan de Max. Creo que es un piloto excepcional", explicó Berger. "Cuando miro y veo a Red Bull, construyeron un motor completamente nuevo. Sí, contrataron gente de otras empresas, pero competir con la experiencia de Mercedes o Ferrari, y ser competitivo ya en el primer año haciendo tu propio motor, es en realidad bastante impresionante.

"Que tengan algunos fallos de fiabilidad en este momento no es agradable, especialmente cuando son alerones, pero los demás también tienen problemas de fiabilidad. Creo que si Max sigue trabajando tranquilamente con el equipo, y consiguen incorporar a más gente buena, diría que en seis a 12 meses los veo de nuevo siendo muy, muy competitivos".

El tres veces ganador de grandes premios Thierry Boutsen cuestionó cuánto duraría su éxito en otro equipo si decidiera marcharse. "Es muy difícil de decir. Quizá sea un buen momento para moverse, pero quizá sea un mal momento para moverse. Es su decisión, cómo se siente", dijo.

"La forma en que te sientes dentro del equipo es muy importante. Al pasar a un nuevo equipo, seguro que se sentirá bien, tendrá el apoyo del equipo. Pero ¿cuánto va a durar eso? ¿Va a durar tanto como duró con Red Bull? No lo sé.

"No puedo aconsejarle: hace lo que quiere hacer. Me gustaría ver qué hace. Será muy interesante para él mismo, para el resto de la F1 y para el resto del mundo, diría yo. Siempre ha estado en una buena posición allí, y ha estado ganando carreras. Casi ganó el campeonato el año pasado, y si no hubiera tenido los problemas en Austria y Gran Bretaña [esta temporada], se vería muy diferente. Así que no está lejos".