Lewis Hamilton visto en un raro Ferrari en Fiorano
Lewis Hamilton ha despertado la envidia de los aficionados tras ser visto conduciendo el raro coche de Fórmula 1 de tres plazas de Ferrari en Fiorano
Se ha visto a Lewis Hamilton conduciendo una pieza de maquinaria bastante inusual en el circuito privado de pruebas de Fiorano de Ferrari. El siete veces campeón del mundo estuvo al volante de lo que parece ser el legendario Fórmula 1 de tres plazas de la escudería de Maranello con dos pasajeros.
El coche de F1 de tres plazas fue diseñado por Rory Byrne en 2003 y se basó en el victorioso F2002, y más tarde fue revisado y modernizado en 2013. Está impulsado por un motor de 3,0 litros y 10 cilindros que entrega más de 800 caballos de fuerza, y fue creado para dar a unos poquísimos afortunados la oportunidad de experimentar lo más cerca posible lo que se siente al estar en un coche de F1.
No sorprende que las imágenes que circulan por las redes sociales hayan dejado a muchos aficionados bastante envidiosos de los pasajeros misteriosos.
"Esto es absolutamente increíble y solo puedo imaginar lo jodidamente genial que sería estar en ese coche con Lewis conduciendo", comentó un aficionado en Reddit, mientras otro añadió: "Nunca había visto esto antes, ni sabía qué esperar. Esto es hilarante."
"Dios mío... qué experiencia debió de ser...", publicó otra persona, y otro comentario decía: "¿Es este el mismo 3 plazas que se construyó en 2003 y se basó en el F2002? La nariz y algunos otros detalles son más nuevos, pero ¿el chasis y ese hermoso motor V10 que suena tan bien siguen siendo los mismos? ¡Sinceramente no pensé que todavía siguiera circulando!"
Otros comentarios incluyeron: "Hamilton probablemente está dando una vuelta a algunos VIP", "Sería divertido durante 2 vueltas rápidas y luego tu cuello quedaría destrozado," y "¡Solo está dando unas vueltas de victoria!"
Esto llega días después de que el piloto británico lograra su primera victoria en un gran premio como piloto de Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Hamilton ahora ocupa el segundo lugar en el campeonato de pilotos, a 41 puntos del líder Kimi Antonelli.
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